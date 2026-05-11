Huawei выпустила телевизоры Smart Screen S7 с подсветкой Super Mini-LED и частотой обновления до 300 Гц

Компания Huawei представила серию телевизоров Smart Screen S7, в которую вошли модели с диагональю от 55 до 98 дюймов, оснащённые панелями Super Mini-LED и поддерживающие разрешение 4K. Новые телевизоры вендора построены на базе фирменного процессора Honghu и работают под управлением программной платформы HarmonyOS 4.3.

Телевизоры Smart Screen S7 с диагональю 55 и 65 дюймов обеспечивают базовую яркость 400 кд/м2 и пиковую яркость 1200 кд/м2. В моделях с диагоналями 75 и 85 дюймов эти показатели увеличиваются до 450 и 1500 кд/м2 соответственно. Самый большой вариант с диагональю 98 дюймов обеспечивает базовую яркость 500 кд/м2 и пиковую яркость 1200 кд/м2, а также охват цветового пространства DCI-P3 на уровне 93 %.

Частота обновления экрана зависит от модели. Версии телевизоров с диагоналями от 55 до 85 дюймов поддерживают частоту обновления 120 Гц, но при подключении к ПК или консоли с помощью алгоритмов повышения чёткости движения этот показатель можно увеличить до 300 Гц. Версия устройства с диагональю 98 дюймов поддерживает частоту обновления 144 Гц с возможностью повышения до 288 Гц.

Все новые телевизоры Huawei оснащены фирменным микропроцессором Honghu, 4 Гбайт оперативной памяти и накопителем на 64 Гбайт. Поддерживается технология виртуальной оперативной памяти, за счёт которой от ёмкости накопителя могут быть дополнительно выделены 2 Гбайт памяти для выполнения фоновых задач. В качестве программной платформы используется HarmonyOS 4.3, в составе которой есть голосовой помощник Huawei Xiaoyi.

В конструкции предусмотрена 8-мегапиксельная камера с поддержкой разрешения 1080p для видеозвонков, оснащённая физической шторкой для обеспечения конфиденциальности. На основе камеры также реализованы другие функции, такие как контроль осанки пользователя и мониторинг расстояния до экрана, что может быть особенно полезно для того, чтобы побудить детей сидеть дальше от телевизора.

Аудиоподсистема также зависит от выбранной модели. Телевизоры с диагональю 55 и 65 дюймов оснащены 2.0-канальной системой, сформированной из пары динамиков мощностью 25 Вт. В 75-дюймовой модели используется пара 25-ваттных динамиков, а 85-дюймовая модель дополнительно оснащена сабвуфером на 44 Вт. Телевизор с диагональю 98 дюймов оборудован двумя динамиками по 20 Вт в сочетании с сабвуфером на 50 Вт.

Что касается доступных интерфейсов, то модели с диагоналями от 55 до 85 дюймов оснащены двумя портами HDMI 2.1, USB 3.0, USB 2.0 и встроенным модулем Wi-Fi. В модели с диагональю 98 дюймов предусмотрены три порта HDMI 2.1 и модуль Wi-Fi 6.

В настоящее время телевизоры Huawei Smart Screen S7 уже доступны на домашнем рынке. Модель с диагональю 55 дюймов стоит $600, а за версии с диагоналями 75 и 85 дюймов придётся заплатить $750 и $1050 соответственно. Более крупные модели с диагоналями 85 и 98 дюймов оценены в $1350 и $1950 соответственно.