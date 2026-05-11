Издателем Stellar Blade 2 выступит не Sony, а сама Shift Up — официальный анонс сиквела уже не за горами

Южнокорейская студия Shift Up в рамках финансового отчёта за первый квартал 2026 года прояснила планы на продвижение и распространение сиквела нашумевшего постапокалиптического экшена Stellar Blade.

Напомним, намерение выпустить Stellar Blade 2 (предполагаемое название продолжения) в 2027 году руководство Shift Up подтвердило прошлой зимой, однако с тех пор о проекте ничего слышно не было.

Как стало известно из нового финансового отчёта Shift Up, представить Stellar Blade 2 планируют до конца 2026 года. Разработка продвигается гладко — игра на пути к соответствию целевым стандартам качества студии.

Кроме того, из документа выяснилось, что издавать Stellar Blade 2 в Shift Up собираются самостоятельно, в отличие от первой части. Её издателем выступила Sony Interactive Entertainment (PlayStation).

«Это позволит нам разработать маркетинговые стратегии, которые в полной мере отражают идентичность Stellar Blade. Рассчитываем более прямо и эффективно донести до игроков уникальный шарм её вселенной», — уверены в Shift Up.

Тем временем продажи оригинальной Stellar Blade сохраняют стабильный темп, в том числе за счёт распродаж. В преддверии сиквела повышать осведомлённость публики о преимуществах бренда будут за счёт кроссоверов с другими франшизами.

Приобретённая ранее Shift Up японская студия Unbound Games под руководством создателя Resident Evil, Dino Crisis и The Evil Within Синдзи Миками (Shinji Mikami) продолжает разработку дебютной игры. Издавать её тоже будет Shift Up.