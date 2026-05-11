Сегодня 11 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Боевик Издателем Stellar Blade 2 выступит не So...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Издателем Stellar Blade 2 выступит не Sony, а сама Shift Up — официальный анонс сиквела уже не за горами

Южнокорейская студия Shift Up в рамках финансового отчёта за первый квартал 2026 года прояснила планы на продвижение и распространение сиквела нашумевшего постапокалиптического экшена Stellar Blade.

Источник изображений: Shift Up

Источник изображений: Shift Up

Напомним, намерение выпустить Stellar Blade 2 (предполагаемое название продолжения) в 2027 году руководство Shift Up подтвердило прошлой зимой, однако с тех пор о проекте ничего слышно не было.

Как стало известно из нового финансового отчёта Shift Up, представить Stellar Blade 2 планируют до конца 2026 года. Разработка продвигается гладко — игра на пути к соответствию целевым стандартам качества студии.

Кроме того, из документа выяснилось, что издавать Stellar Blade 2 в Shift Up собираются самостоятельно, в отличие от первой части. Её издателем выступила Sony Interactive Entertainment (PlayStation).

«Это позволит нам разработать маркетинговые стратегии, которые в полной мере отражают идентичность Stellar Blade. Рассчитываем более прямо и эффективно донести до игроков уникальный шарм её вселенной», — уверены в Shift Up.

Тем временем продажи оригинальной Stellar Blade сохраняют стабильный темп, в том числе за счёт распродаж. В преддверии сиквела повышать осведомлённость публики о преимуществах бренда будут за счёт кроссоверов с другими франшизами.

Приобретённая ранее Shift Up японская студия Unbound Games под руководством создателя Resident Evil, Dino Crisis и The Evil Within Синдзи Миками (Shinji Mikami) продолжает разработку дебютной игры. Издавать её тоже будет Shift Up.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Новый большой патч принёс в Crimson Desert особые виды транспорта и извлечение материалов — подробности обновления 1.06.00
«Открыла новую главу для корейских игр»: Crimson Desert заслужила уважение премьер-министра Южной Кореи
«Сделаем не игру, а шедевр»: разработчики Stellar Blade купили новую студию создателя Resident Evil, Dino Crisis и The Evil Within
Фанатов заинтриговал мод, который переносит в Half-Life главную героиню Life is Strange — геймплей и подробности Half-Life is Strange
«Никогда и ни за что»: Red Hook Studios не будет генерировать голос покойной звезды Darkest Dungeon с помощью ИИ, несмотря на разрешение
Игроки нашли новое доказательство существования неуловимого третьего дополнения к The Witcher 3: Wild Hunt
Теги: stellar blade, shift up, экшен
stellar blade, shift up, экшен
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Игроки нашли новое доказательство существования неуловимого третьего дополнения к The Witcher 3: Wild Hunt
Сотрудники OpenAI массово стали миллионерами — сотни человек продали акций на $30 млн каждый
Intel и Nvidia скоро выпустят первые совместные продукты, заверил гендир Тан
Palit выпустила GeForce RTX 5080 Infinity 3 без RGB-подсветки в версиях с разгоном и без
PowerColor выпустила тонкую профессиональную видеокарту Radeon AI PRO R9600D с разъёмом 12V-2×6
Издателем Stellar Blade 2 выступит не Sony, а сама Shift Up — официальный анонс сиквела уже не за горами 4 мин.
Смартфоны Samsung начнут блокировать приложения с назойливой рекламой в уведомлениях 2 ч.
Фанатов заинтриговал мод, который переносит в Half-Life главную героиню Life is Strange — геймплей и подробности Half-Life is Strange 2 ч.
TikTok позволит полностью отключить рекламу — но не бесплатно и не всем 2 ч.
«Никогда и ни за что»: Red Hook Studios не будет генерировать голос покойной звезды Darkest Dungeon с помощью ИИ, несмотря на разрешение 3 ч.
ИИ упростил создание рекламы для малого бизнеса, но выделиться стало сложнее 6 ч.
WhatsApp запустил платную подписку Plus на iOS с темами, значками и 18 акцентными цветами 7 ч.
Джазовый ретрошутер Mouse: P.I. For Hire достиг новой вершины продаж и уже отбил все затраты на разработку 8 ч.
Новый большой патч принёс в Crimson Desert особые виды транспорта и извлечение материалов — подробности обновления 1.06.00 10 ч.
Пираты «угнали» Forza Horizon 6 за 9 дней до релиза — помогли сами разработчики 11 ч.
Следующая Vision Pro выйдет не раньше 2028 года: Apple переключилась на умные очки и ИИ-устройства 11 мин.
Первая частная индийская ракета отправится в космос уже этим летом — шансы на успех не высоки, и это нормально 58 мин.
Смартфон Трампа может вообще не выйти — предзаказ не гарантирует даже запуск производства 3 ч.
Ключевые характеристики геймерского смартфона RedMagic 11S Pro раскрылись до анонса 3 ч.
Broadcom представила решения 10G PON и Wi-Fi 8 для организации ШПД 5 ч.
Verda и Compal объединили усилия для создания ИИ-инфраструктуры следующего поколения 5 ч.
SK hynix может привлечь Intel вместо TSMC к выпуску памяти HBM4 7 ч.
Китайские производители чипов могут заработать на буме ИИ даже без передовых техпроцессов, уверен глава SMIC 7 ч.
Huawei выпустила телевизоры Smart Screen S7 с подсветкой Super Mini-LED и частотой обновления до 300 Гц 8 ч.
Глава Silicon Motion предрёк сохранение дефицита памяти до 2028 года 8 ч.