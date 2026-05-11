Сегодня 11 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мир роботехники DJI показала мощные роботы-пылесосы Romo...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

DJI показала мощные роботы-пылесосы Romo 2 — с датчиками, как у дронов, и быстрой зарядкой

Компания DJI представила в Китае новую серию роботов-пылесосов Romo 2 с поддержкой искусственного интеллекта. В линейку входят модели Romo P2 и Romo A2, а также их вариации. По словам производителя, новинки ориентированы на более интеллектуальную уборку, улучшенное обнаружение препятствий и сокращение ручного обслуживания.

Источник изображений: DJI

Источник изображений: DJI

Серия Romo 2 оснащена модернизированной системой уборки DJI с использованием искусственного интеллекта, которая автоматически распознаёт различные типы напольных покрытий и сценарии уборки. Робот может увеличивать мощность всасывания при уборке ковров, обнаруживать пролитые жидкости для целенаправленной влажной уборки и интеллектуально перемещаться в загромождённых пространствах без необходимости предварительной перестановки мебели.

Компания DJI оснастила линейку Romo 2 новой системой предотвращения столкновений, вдохновлённой технологиями дронов. Эта система сочетает лазерные радарные датчики, широкоугольные камеры и датчики ToF для обнаружения даже небольших препятствий, таких как тонкие кабели или подстилки для животных. Система также может обнаруживать прозрачные объекты, такие как зеркала и стеклянные поверхности. Встроенная подсветка для обнаружения загрязнений помогает роботу находить пыль и препятствия в тёмных местах.

DJI Romo P2

DJI Romo P2

В состав уборочного оборудования входит адаптивная роботизированная рука с радаром, способная поворачиваться на 123 градуса для более эффективной очистки краёв и углов. DJI заявляет, что новая конструкция позволяет охватывать на 4,5 см большую площадь вблизи стен по сравнению с предыдущими моделями. Серия роботов-пылесосов Romo 2 также оснащена системой всасывания мощностью 36 000 Па (у предшественников — 25 000 Па) с интеллектуальным режимом усиления для ковров и глубокой очистки от пыли. Система поддерживает преодоление препятствий высотой до 8,5 см и включает щётки с защитой от запутывания волос.

DJI также уделила большое внимание автоматизации и техническому обслуживанию. Док-станция поддерживает высокотемпературную самоочистку, предлагает несколько антибактериальных функций, сушку горячим воздухом, УФ-стерилизацию и автоматическую очистку. Роботы дополнительно поддерживают голосовое управление, удалённую видеосвязь, тепловые карты загрязнения в приложении DJI Home и быструю зарядку мощностью 55 Вт.

Компания DJI выпустила в Китае четыре варианта Romo 2. Модель DJI Romo P2 (версия с резервуаром для воды) оценивается в 5999 юаней (около $830). Вариант DJI Romo P2 с автоматической подачей и сливом воды и ультратонкой базовой станцией оценивается в 6499 юаней (около $900). DJI Romo A2 (версия с резервуаром для воды) стоит 5499 юаней (около $760), а вариант DJI Romo A2 с автоматической подачей и сливом воды и ультратонкой базовой станцией оценён в 5999 юаней (около $830). Новинки доступны для предзаказа через официальные онлайн- и офлайн-каналы DJI. Компания не сообщила, планирует ли выпуск роботов-пылесосов Romo 2 за пределами Поднебесной.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Обзор Dreame X60 Ultra Complete: 4 × 4 в мире роботов-уборщиков
Dreame назвали мировым лидером на рынке премиальных роботов-пылесосов
DJI заплатила $30 000 пользователю, случайно взломавшему 7000 роботов-пылесосов Romo
Unitree открыла первый в мире магазин навыков для роботов-гуманоидов
Samsung расширила группу по созданию человекоподобных роботов и ускорила ИИ-трансформацию
Робота впервые приняли в буддийские монахи — он получил свои заповеди
Теги: dji, робот-пылесос
dji, робот-пылесос
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Игроки нашли новое доказательство существования неуловимого третьего дополнения к The Witcher 3: Wild Hunt
Сотрудники OpenAI массово стали миллионерами — сотни человек продали акций на $30 млн каждый
Palit выпустила GeForce RTX 5080 Infinity 3 без RGB-подсветки в версиях с разгоном и без
Intel и Nvidia скоро выпустят первые совместные продукты, заверил гендир Тан
«Никогда и ни за что»: Red Hook Studios не будет генерировать голос покойной звезды Darkest Dungeon с помощью ИИ, несмотря на разрешение
Samsung выпустила One UI 8.5 для поддерживаемых Galaxy спустя пять месяцев бета-тестов 11 мин.
На ПК стартовали предзаказы Subnautica 2 — игра доступна в российских Steam и Epic Games Store 22 мин.
Издателем Stellar Blade 2 выступит не Sony, а сама Shift Up — официальный анонс сиквела уже не за горами 2 ч.
Смартфоны Samsung начнут блокировать приложения с назойливой рекламой в уведомлениях 3 ч.
Фанатов заинтриговал мод, который переносит в Half-Life главную героиню Life is Strange — геймплей и подробности Half-Life is Strange 4 ч.
TikTok позволит полностью отключить рекламу — но не бесплатно и не всем 4 ч.
ИИ упростил создание рекламы для малого бизнеса, но выделиться стало сложнее 8 ч.
WhatsApp запустил платную подписку Plus на iOS с темами, значками и 18 акцентными цветами 9 ч.
Джазовый ретрошутер Mouse: P.I. For Hire достиг новой вершины продаж и уже отбил все затраты на разработку 10 ч.
Новый большой патч принёс в Crimson Desert особые виды транспорта и извлечение материалов — подробности обновления 1.06.00 12 ч.
AMD разрабатывает настольную Radeon RX 9050 с 8 Гбайт памяти 8 мин.
Спутник LINK прошёл испытания и приблизил спасение обсерватории Swift от сгорания в атмосфере 2 ч.
DJI показала мощные роботы-пылесосы Romo 2 — с датчиками, как у дронов, и быстрой зарядкой 2 ч.
Следующая Vision Pro выйдет не раньше 2028 года: Apple переключилась на умные очки и ИИ-устройства 2 ч.
Первая частная индийская ракета отправится в космос уже этим летом — шансы на успех не высоки, и это нормально 3 ч.
Смартфон Трампа может вообще не выйти — предзаказ не гарантирует даже запуск производства 4 ч.
Ключевые характеристики геймерского смартфона RedMagic 11S Pro раскрылись до анонса 5 ч.
Broadcom представила решения 10G PON и Wi-Fi 8 для организации ШПД 7 ч.
Verda и Compal объединили усилия для создания ИИ-инфраструктуры следующего поколения 7 ч.
PowerColor выпустила тонкую профессиональную видеокарту Radeon AI PRO R9600D с разъёмом 12V-2×6 8 ч.