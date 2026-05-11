Компания DJI представила в Китае новую серию роботов-пылесосов Romo 2 с поддержкой искусственного интеллекта. В линейку входят модели Romo P2 и Romo A2, а также их вариации. По словам производителя, новинки ориентированы на более интеллектуальную уборку, улучшенное обнаружение препятствий и сокращение ручного обслуживания.

Серия Romo 2 оснащена модернизированной системой уборки DJI с использованием искусственного интеллекта, которая автоматически распознаёт различные типы напольных покрытий и сценарии уборки. Робот может увеличивать мощность всасывания при уборке ковров, обнаруживать пролитые жидкости для целенаправленной влажной уборки и интеллектуально перемещаться в загромождённых пространствах без необходимости предварительной перестановки мебели.

Компания DJI оснастила линейку Romo 2 новой системой предотвращения столкновений, вдохновлённой технологиями дронов. Эта система сочетает лазерные радарные датчики, широкоугольные камеры и датчики ToF для обнаружения даже небольших препятствий, таких как тонкие кабели или подстилки для животных. Система также может обнаруживать прозрачные объекты, такие как зеркала и стеклянные поверхности. Встроенная подсветка для обнаружения загрязнений помогает роботу находить пыль и препятствия в тёмных местах.

В состав уборочного оборудования входит адаптивная роботизированная рука с радаром, способная поворачиваться на 123 градуса для более эффективной очистки краёв и углов. DJI заявляет, что новая конструкция позволяет охватывать на 4,5 см большую площадь вблизи стен по сравнению с предыдущими моделями. Серия роботов-пылесосов Romo 2 также оснащена системой всасывания мощностью 36 000 Па (у предшественников — 25 000 Па) с интеллектуальным режимом усиления для ковров и глубокой очистки от пыли. Система поддерживает преодоление препятствий высотой до 8,5 см и включает щётки с защитой от запутывания волос.

DJI также уделила большое внимание автоматизации и техническому обслуживанию. Док-станция поддерживает высокотемпературную самоочистку, предлагает несколько антибактериальных функций, сушку горячим воздухом, УФ-стерилизацию и автоматическую очистку. Роботы дополнительно поддерживают голосовое управление, удалённую видеосвязь, тепловые карты загрязнения в приложении DJI Home и быструю зарядку мощностью 55 Вт.

Компания DJI выпустила в Китае четыре варианта Romo 2. Модель DJI Romo P2 (версия с резервуаром для воды) оценивается в 5999 юаней (около $830). Вариант DJI Romo P2 с автоматической подачей и сливом воды и ультратонкой базовой станцией оценивается в 6499 юаней (около $900). DJI Romo A2 (версия с резервуаром для воды) стоит 5499 юаней (около $760), а вариант DJI Romo A2 с автоматической подачей и сливом воды и ультратонкой базовой станцией оценён в 5999 юаней (около $830). Новинки доступны для предзаказа через официальные онлайн- и офлайн-каналы DJI. Компания не сообщила, планирует ли выпуск роботов-пылесосов Romo 2 за пределами Поднебесной.