Предложен протокол IPv8 — с обратной совместимостью с привычным IPv4

Сетевой архитектор Джеймс Тейн (James Thain) предложил проект протокола IPv8 и надеется собрать средства на создание тестовой площадки, которая поможет продемонстрировать его идею. Протокол выступает не альтернативой IPv6, а расширением привычного IPv4 с сохранением обратной совместимости.

Отличительной особенностью IPv8 является новое решение — автономный системный номер (Autonomous System Number — ASN), который выдаётся операторам сети. Формат адреса IPv8 представляется как «r.r.r.r.n.n.n.n», где фрагмент «r» — это ASN в виде 32-битного целого числа, а «n» — обычный адрес IPv4. Это означает, что каждому оператору ASN выделяются 2³² адресов или 4 294 967 269 на каждого, чего, по мнению автора проекта достаточно для любой организации, хотя особо крупным компаниям можно выдавать и по нескольку. В результате числовое пространство IPv4 расширяется примерно до 30 трлн (3 × 10¹³) уникальных адресов. Меньше, чем 340 ундециллионов (3,4 × 10³⁸) у IPv6, но это компенсируется отсутствием необходимости переходить с IPv4.

Адрес IPv8 с нулевым префиксом маршрутизации, превращается в адрес IPv4. То есть для перехода с IPv4 на IPv8 нужны лишь серверы для обработки «кодов регионов», а прочая часть стека остаётся той же. Наконец, предусмотрены все службы для каждого сегмента сети: назначение адресов (DHCP8), доменные имена (DNS8), синхронизация времени (NTP8), сбор телеметрии (NetLog8), кеширование данных аутентификации (OAuth8), валидация маршрутов (WHOIS8), контроль доступа (ACL8) и трансляция IPv4/IPv8 (XLATE8).

Автор проекта пытается собрать $100 000, чтобы разработать открытое ПО, исследовательскую и тестовую инфраструктуру, демонстрационные версии и документацию, которые помогут доказать работоспособность протокола IPv8.