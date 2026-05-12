Lies of P 2 вошла в стадию активной разработки и нуждается в специалисте по созданию иллюстраций с помощью ИИ

Южнокорейский издатель Neowiz в финансовом отчёте за первый квартал 2026 календарного года поделился информацией о разработке продолжения нашумевшего ролевого экшена Lies of P от Round8 Studio.

На то, что Lies of P получит сиквел, явно намекала концовка основной игры, а впоследствии работу над второй частью подтвердил руководитель разработки проекта Дживон Чхве (Jiwon Choi).

С тех пор о потенциальной Lies of P 2 ничего слышно не было, однако в новом финансовом отчёте Neowiz упоминается, что боевик преодолел стадию прототипирования и уже переведён в активное производство.

Кроме того, в разделе вакансий на сайте Neowiz появилось объявление о поиске «ИИ-творца» (AI Creator) для Round8 Studio, которая в настоящее время (помимо прочего) занята разработкой сиквела Lies of P.

Специалист будет заниматься в Round8 Studio созданием концепт-артов, ИИ-текстурированием и «помощью в моделировании с использованием технологии преобразования изображений в 3D».

Согласно задумке Round8, «ИИ-творец» должен «объединить творческий потенциал художников с продуктивностью ИИ», повысить эффективность отдела и способствовать улучшению визуальной составляющей игр.

Lies of P вышла 19 сентября 2023 года на PC (Steam, Microsoft Store), Mac (App Store), PS4, PS5, Xbox One, Series X и S. Игра заслужила рейтинг 91 % в Steam, продалась в количестве 4 млн копий и получила аддон Overture.