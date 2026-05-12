«Уши в стенах»: оптоволоконные кабели приспособили для подслушивания разговоров поблизости

Технология распределённого акустического зондирования (DAS) позволяет использовать волоконно-оптические кабели для обнаружения землетрясений, но учёные Эдинбургского университета уверены, что её потенциал в полной мере ещё не раскрыт — можно подслушивать и разговоры людей в непосредственной близости от этих кабелей.

Источник изображения: Denny Müller / unsplash.com

Устройство под названием интеррогатор направляет по кабелю лазерный импульс и считывает картину отражений, возникающую из-за незначительных дефектов стекла вдоль кабеля. Когда вызванная землетрясением сейсмическая волна проходит через соответствующий участок кабеля, эти дефекты растягиваются и сжимаются, что приводит к сдвигам в отражённом свете, которые исследователи могут использовать для восстановления картины землетрясения.

В действительности DAS превращает кабель в длинную цепочку сейсмометров, способных обнаруживать не только землетрясения, но также гул вулканов, автомобилей и, например, духовых оркестров. А ещё эту технологию можно использовать для подслушивания людей. Чтобы подтвердить эту гипотезу, учёные расположили рядом с кабелем динамик, который воспроизводил чистые тоны, музыку и речь. Человеческая речь содержит частоты от нескольких сотен до нескольких тысяч герц: низкие частоты учёные смогли извлечь из установки без дополнительной обработки; с высокими оказалось всё немного сложнее, и для расшифровки пришлось использовать нейросеть OpenAI Whisper.

У этого метода обнаружились некоторые ограничения: он работает только для свёрнутых кабелей, лежащих на поверхности, а расстояние до источника звука не должно превышать 5 м. Заметные искажения речи проявлялись уже при глубине залегания кабеля 20 см под землёй; прямой кабель не позволяет записывать речь в достаточно высоком качестве, даже если он находится на поверхности и располагается рядом с динамиком. Подслушивать человеческую речь с помощью волоконно-оптического кабеля можно параллельно с мониторингом землетрясений, указывают учёные. Они также не исключают, что замеры DAS на глубине способны улавливать движение подводных лодок и кораблей, а это уже применение в военной сфере.

Теги: волокно, кабель, оптоволокно
