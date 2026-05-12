Samsung выпустила бету One UI 9 на базе Android 17 для смартфонов Galaxy S26

Samsung Electronics объявила о запуске программы бета-тестирования One UI 9, которая стартует на этой неделе, начиная с серии Galaxy S26. Созданная на базе Android 17, бета-версия One UI 9 предоставляет расширенные инструменты для творчества, улучшенные возможности персонализации, более интуитивно понятный интерфейс и усиленную защиту от угроз безопасности.

Релиз One UI 9 появится ​в следующем поколении флагманских устройствах Galaxy позже в этом году и будет включать в себя расширенные функции искусственного интеллекта, которые сделают взаимодействие с мобильными устройствами простым и удобным. Бета-версия One UI 9 вносит ряд обновлений в ключевые области интерфейса:

Приложение Samsung Notes получило новые инструменты для творчества, включая декоративные ленты и более широкий выбор стилей линий пера.

Приложение «Контакты» теперь предлагает прямой доступ к Creative Studio для создания персонализированных карточек профиля без необходимости переключения между приложениями.

Обновлённая панель быстрого доступа Quick Panel предоставляет пользователям больший контроль над расположением. Яркость, звук и медиаплеер регулируются независимо, также доступно больше вариантов размеров панели.

Доступность значительно улучшена благодаря объединённому пакету TalkBack, который объединяет функции, ранее предлагавшиеся отдельно Google и Samsung.

Добавлена ​​новая функция Text Spotlight, которая делает выделенный текст в плавающем окне крупнее или чётче, чтобы облегчить чтение.

One UI 9 также представляет улучшенную защиту от вредоносного софта и потенциальных угроз: при обнаружении приложений высокого риска система блокирует их выполнение и установку, и рекомендует пользователям удалить их.

Бета-версия One UI 9 будет доступна пользователям серии Galaxy S26 на отдельных рынках, включая Германию, Индию, Корею, Польшу, Великобританию и США, начиная с этой недели. Пользователи серии Galaxy S26 могут подать заявку на участие в бета-программе через приложение Samsung Members. Доступность сервиса может варьироваться в зависимости от региона, версии One UI, модели устройства и оператора связи.

Для участия в бета-тестировании требуется установка приложения Creative Studio. Для работы функции Creative Studio требуется подключение к сети и вход в учётную запись Samsung. Обновления политики безопасности Samsung предназначены для повышения безопасности устройств за счёт изменений в работе сервиса и могут включать обновления списка потенциально опасных приложений в соответствии с внутренней оценкой Samsung.