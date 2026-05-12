Баг в обновлении добавил в Google Chrome 148 неудаляемую панель закладок

Google выпустила 5 мая обновление браузера Chrome 148. Программа получила несколько полезных функций, в том числе отложенную загрузку видео- и аудиофайлов. А ещё в ней обнаружилась незначительная, но раздражающая ошибка — панель закладок, которую не получается удалить штатными средствами.

Источник изображения: Rubaitul Azad / unsplash.com

При открытии страницы новой вкладки в Google Chrome 148 появляется панель закладок, даже если она обычно скрыта. Она возникает и в том случае, когда на этой панели нет ни единой закладки — и отображается пустая.

В обычных условиях панель закладок скрывается сочетанием клавиш «Ctrl+Shift+B» или отключением функции в настройках. Должного эффекта не дают и попытки добиться этого через скрытые настройки — например, отключение опций типа «chrome://flags/#ntp-simplification-bookmark-bar».

К счастью ошибка проявляется только на странице новой вкладки. При переходе на сайт Chrome всё-таки скрывает эту панель, но несложно понять, почему ошибка начала раздражать пользователей браузера.

Есть и некоторые обходные пути — например, поставить расширение, которое переопределяет стандартную вкладку новой страницы, например Tabliss или Infinity New Tab. Можно откатиться до версии Chrome 147, но не рекомендуется — с обновлениями закрываются и уязвимости браузера.

Теги: google, chrome, ошибка
