Бывший босс Tekken ушёл из Bandai Namco для создания «по-настоящему великих» игр в новой студии

Шокировавший сообщество файтингов Tekken уходом из Bandai Namco бессменный продюсер серии Кацухиро Харада (Katsuhiro Harada) спустя пять месяцев учредил новую студию в стане конкурента.

Японский издатель и разработчик SNK Corporation (The King of Fighters, Fatal Fury) объявил об открытии в Токио новой игровой студии под руководством Харады — VS Studio. Анонс сопровождался видеообращением разработчика.

По словам Харады, после ухода из Bandai Namco он хотел найти место, где может сосредоточиться на создании «по-настоящему великих» игр вместе с проверенными людьми, и благодаря SNK это видение стало реальностью.

Помимо противостояния (Versus), Харада выявил и другие значения имени студии: оно отражает корни разработчиков (Video Game Soft), визионерский стандарт (Visionary Standard), волевой сдвиг (Volition Shift) и дух авангарда (Vanguard Spirit).

«Философия, заложенная в названии VS, определяет нас как студию. За гранью традиций. На пределе возможного. Именно к этому мы и стремимся», — заверил Харада в видеообращении.

Вице-президент SNK Studios Ясаюки Ода (Yasuyuki Oda) заявил, что Харада был для SNK давним другом и соперником, и совместная работа с ним оказалась «мечтой, ставшей реальностью».

Какого рода играми займётся VS Studio, на данном этапе неясно, но у Харады большой опыт работы в жанре файтингов. Творческим руководителем студии выступает режиссёр Tekken Tag Tournament Юити Ёнемори (Yuichi Yonemori).