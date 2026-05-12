Сегодня 12 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Анонс Бывший босс Tekken ушёл из Bandai Namco ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Бывший босс Tekken ушёл из Bandai Namco для создания «по-настоящему великих» игр в новой студии

Шокировавший сообщество файтингов Tekken уходом из Bandai Namco бессменный продюсер серии Кацухиро Харада (Katsuhiro Harada) спустя пять месяцев учредил новую студию в стане конкурента.

Источник изображения: Bandai Namco

Источник изображения: Bandai Namco

Японский издатель и разработчик SNK Corporation (The King of Fighters, Fatal Fury) объявил об открытии в Токио новой игровой студии под руководством Харады — VS Studio. Анонс сопровождался видеообращением разработчика.

По словам Харады, после ухода из Bandai Namco он хотел найти место, где может сосредоточиться на создании «по-настоящему великих» игр вместе с проверенными людьми, и благодаря SNK это видение стало реальностью.

Помимо противостояния (Versus), Харада выявил и другие значения имени студии: оно отражает корни разработчиков (Video Game Soft), визионерский стандарт (Visionary Standard), волевой сдвиг (Volition Shift) и дух авангарда (Vanguard Spirit).

«Философия, заложенная в названии VS, определяет нас как студию. За гранью традиций. На пределе возможного. Именно к этому мы и стремимся», — заверил Харада в видеообращении.

Источник изображения: SNK Corporation

Источник изображения: SNK Corporation

Вице-президент SNK Studios Ясаюки Ода (Yasuyuki Oda) заявил, что Харада был для SNK давним другом и соперником, и совместная работа с ним оказалась «мечтой, ставшей реальностью».

Какого рода играми займётся VS Studio, на данном этапе неясно, но у Харады большой опыт работы в жанре файтингов. Творческим руководителем студии выступает режиссёр Tekken Tag Tournament Юити Ёнемори (Yuichi Yonemori).

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Разработчикам Eve Online пришлось сменить название студии, чтобы её перестали ассоциировать с Коммунистической партией Китая
Соавтор Mortal Kombat подтвердил работу над новой Mortal Kombat «и не только»
Разработчики Greedfall и Steelrising подтвердили закрытие студии — DLC для Greedfall: The Dying World выпустит Nacon, «а потом всё»
Утечка раскрыла дату выхода Elden Ring: Tarnished Edition
Слухи: Subnautica 2 «утекла» в руки пиратов за два дня до старта раннего доступа
BitLocker взломали за 5 минут — даже на обновлённой Windows 11
Теги: vs studio, snk corporation
vs studio, snk corporation
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Разработчики Forza Horizon 6 «наградили» пиратов блокировкой на следующие восемь тысяч лет
16-минутная демонстрация операционной системы Google Aluminium OS утекла в преддверии анонса
Canon закрыла очередной завод по производству лазерных принтеров и МФУ
Глава Take-Two объяснил, почему даже спустя 12 лет разработки продолжает финансировать нелинейный шутер Judas от создателя BioShock
Starlink отключит собственный «аналог GPS», о котором почти никто не знал
Бывший босс Tekken ушёл из Bandai Namco для создания «по-настоящему великих» игр в новой студии 2 ч.
Как у Маска: в Threads внедрят ИИ-бота, который сможет участвовать в обсуждениях и проверять информацию 3 ч.
Утечка раскрыла дату выхода Elden Ring: Tarnished Edition 3 ч.
Обновление Dell SupportAssist вызвало массовые «синие экраны смерти» и бесконечные перезагрузки ноутбуков 3 ч.
TikTok бросила вызов Booking: теперь можно бронировать путешествия и отели прямо из видео 3 ч.
Nvidia выпустила драйвер с поддержкой Forza Horizon 6, Directive 8020 и Subnautica 2 3 ч.
Слухи: Subnautica 2 «утекла» в руки пиратов за два дня до старта раннего доступа 3 ч.
BitLocker взломали за 5 минут — даже на обновлённой Windows 11 4 ч.
Баг в обновлении добавил в Google Chrome 148 неудаляемую панель закладок 4 ч.
Samsung выпустила бету One UI 9 на базе Android 17 для смартфонов Galaxy S26 4 ч.
Google вот-вот представит Googlebook — замену хромбукам с глубокой интеграцией ИИ Gemini 2 ч.
Garmin представила «простые в использовании» смарт-часы Forerunner 70 и Forerunner 170 по цене от £220 3 ч.
FSP показала 2000-ваттный блок питания — хватит даже для систем с несколькими GPU и CPU 3 ч.
Машины научили «жаловаться» на ямы на дорогах — ИИ передаёт данные дорожным службам 3 ч.
Дата-центры всё чаще строят вне городов — там меньше протестов и бюрократии 4 ч.
Алжир и Оман договорились совместно строить дата-центры 4 ч.
Майкл Бьюрри предрёк обвал технологических акций — ситуация сильно напоминает пузырь доткомов 5 ч.
«Уши в стенах»: оптоволоконные кабели приспособили для подслушивания разговоров поблизости 6 ч.
До 64 Тбайт RAM: HPE представила модульный суперсервер Compute Scale-up Server 3250 7 ч.
Производству чипов грозит новый дефицит — война на Ближнем Востоке спровоцировала нехватку цистерн для гелия 7 ч.