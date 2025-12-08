Сегодня 08 декабря 2025
Бессменный босс Tekken и несостоявшийся диджей Кацухиро Харада покинет Bandai Namco после 30 лет работы

Бессменный продюсер серии файтингов Tekken и генеральный менеджер Bandai Namco Кацухиро Харада (Katsuhiro Harada) объявил о скором уходе из компании, где проработал более 31 года.

Источник изображения: Bandai Namco

Источник изображения: Bandai Namco

Как сообщил Харада в продолжительном твите, в конце 2025 года он покинет Bandai Namco и пост руководителя Tekken. Разработчик решил, что окончание празднования 30-летия серии — наиболее подходящий момент, чтобы «закрыть эту главу».

По словам Харады, за последние годы он потерял нескольких близких друзей и глубоко уважаемых коллег, что заставило его задуматься об оставшемся ему времени на творчество и начать передавать свои обязанности членам команды Tekken.

Источник изображения: Chelsea Guglielmino / FilmMagic

Источник изображения: Chelsea Guglielmino / FilmMagic

Харада поблагодарил всех, кто поддерживал его на протяжении многих лет, и пообещал поделиться дальнейшими планами позже. Руководитель также подтвердил, что в качестве гостя посетит финал турнира Tekken World Tour на исходе января 2026 года.

Кроме того, Харада посетовал, что за 30 лет так ни разу и не исполнил роль диджея на турнире по Tekken, хотя собирался. Вместо этого продюсер выпустил первый и последний диджей-сет с музыкой из игр серии.

Источник изображения: Bandai Namco

Источник изображения: Bandai Namco

Официальный микроблог Tekken на фоне анонса заверил, что команда нацелена и дальше развивать Tekken 8, опираясь на отзывы сообщества, для сохранения заложенных Харадой принципов.

За 30 лет с выхода оригинальной игры серии Харада успел побывать режиссёром, продюсером, исполнительным продюсером и даже актёром озвучки Tekken (в случае двух первых частей).

Источник:

Теги: tekken, bandai namco, файтинг
