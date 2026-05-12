Сегодня 12 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости модули ОЗУ, карты памяти, флеш-накопител... «Флешка Судного дня»: Machdyne показала ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

«Флешка Судного дня»: Machdyne показала накопитель на FeRAM, который не боится радиации и хранит данные 200 лет

Немецкая компания Machdyne представила модульное устройство долговременного хранения данных FERRIT на основе энергонезависимой памяти FeRAM (сегнетоэлектрическая RAM). Главная особенность новинки — способность сохранять записанную информацию до 200 лет. За последние 20 лет память FeRAM так и не стала массовой, но для особых условий эксплуатации ей по-прежнему нет равных.

Источник изображений: Machdyne

Плата расширения, контроллер с интерфейсом USB и один модуль памяти объёмом 16 Мбайт. Источник изображений: Machdyne

В основе накопителя лежит контроллер FERRIT-CY, построенный на микроконтроллере Raspberry Pi RP2040 и оснащённый привычным интерфейсом USB Type-C с поддержкой USB Full Speed (12 Мбит/с). Для хранения используются наборные модули FERRIT-M8, каждый из которых вмещает до 16 Мбайт данных за счёт размещения 16 микросхем FeRAM по 1 Мбайт (по восемь с каждой стороны модуля). Эти модули подключаются к основной плате FERRIT-16 через интерфейс SPI/QSPI. Конструкция предусматривает установку до 16 таких плат одновременно, что обеспечивает суммарную ёмкость до 256 Мбайт. На текущем этапе прототип использует односторонние платы с восемью микросхемами, поэтому рабочая версия пока ограничена 128 Мбайт.

Ключевые технические характеристики устройства включают срок хранения данных до 200 лет при температуре около 35 °C, радиационную устойчивость, а также ресурс записи до 1013–1014 циклов в зависимости от условий эксплуатации. При повышении температуры долговечность снижается: например, при 55 °C срок хранения оценивается примерно в 95 лет, а при 105 °C — около 10 лет. Предположительно, используются микросхемы RAMXEED MB85RQ8MXPF в корпусе SOIC-16 (это новое название компании Fujitsu Semiconductor Memory Solutions после ребрендинга).

Внешний вид накопителя

Внешний вид накопителя

Память FeRAM выгодно отличается от NAND-флеш низкими задержками чтения и записи, близкими к оперативной памяти, а также значительно меньшим энергопотреблением. Главной проблемой сегнетоэлектрической памяти (в иностранной литературе принят термин «ферроэлектрическая») остаётся очень большая площадь ячейки, что не позволяет наращивать её плотность. К сожалению, разработчики несколько десятилетий подряд безуспешно пытаются продвинуться в создании более плотной FeRAM, но пока ни у кого ничего не получается.

Проект FERRIT полностью открыт: разработчики опубликовали схемы в KiCad, прошивку на языке C и всю сопутствующую документацию под открытой лицензией. Это делает платформу интересной не только как коммерческое решение, но и как инженерный эксперимент в области сверхдолговременного хранения информации. Впрочем, даже если память FeRAM сохранит данные 200 лет, не факт, что к этому времени останется работоспособным контроллер Raspberry Pi или сохранится возможность найти актуальные порты USB Type-C. Хорошим был стандарт Betacam, но попробуйте сегодня куда-нибудь вставить его кассету…

Несмотря на малую по сегодняшним меркам ёмкость, «вечный» накопитель с практически неограниченным ресурсом перезаписи может оказаться незаменимым для хранения криптокошельков, секретных текстов и других чувствительных данных, потерять которые никак нельзя. Производитель не раскрывает стоимость устройства, предлагая клиенту самому назвать цену, которую он готов за него заплатить. Навскидку набор микросхем памяти FeRAM объёмом 256 Мбайт без учёта стоимости остальных компонентов приближается к $7000. Можно ожидать, что цены на 256-Мбайтную «неубиваемую флешку» будут начинаться от $10 000.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В Швейцарии придумали «вечные» батарейки, которые всегда оживают после дождя
Электрические грузовики Tesla Semi получат «вечные» батареи — их ресурс прокачали до 1,6 млн км пробега
Шоу должно продолжаться: Spotify представила урну для праха с Bluetooth-колонкой и вечным плейлистом
Профсоюз Samsung назвал условие отмены всеобщей забастовки, которая может обернуться потерями до $680 млн в день
SK hynix может привлечь Intel вместо TSMC к выпуску памяти HBM4
Глава Silicon Motion предрёк сохранение дефицита памяти до 2028 года
Теги: флеш-накопитель, feram
флеш-накопитель, feram
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Unitree показала 500-килограммового шагающего робота, внутри которого есть место для человека
Разработчики Forza Horizon 6 «наградили» пиратов блокировкой на следующие восемь тысяч лет
Garmin представила «простые в использовании» смарт-часы Forerunner 70 и Forerunner 170 по цене от £220
Глава Take-Two объяснил, почему даже спустя 12 лет разработки продолжает финансировать нелинейный шутер Judas от создателя BioShock
Canon закрыла очередной завод по производству лазерных принтеров и МФУ
Роскомнадзор уже третий раз за полгода опроверг слухи о блокировке Minecraft в России 7 мин.
OpenAI вооружила европейские компании ИИ-моделью GPT-5.5-Cyber для защиты от хакеров 56 мин.
Анонсирован необычный кооперативный роглайт Kingfish, в котором смешались экшен и градостроительная стратегия 2 ч.
Бывший босс Tekken ушёл из Bandai Namco для создания «по-настоящему великих» игр в новой студии 3 ч.
Как у Маска: в Threads внедрят ИИ-бота, который сможет участвовать в обсуждениях и проверять информацию 4 ч.
Утечка раскрыла дату выхода Elden Ring: Tarnished Edition 4 ч.
Обновление Dell SupportAssist вызвало массовые «синие экраны смерти» и бесконечные перезагрузки ноутбуков 5 ч.
TikTok бросила вызов Booking: теперь можно бронировать путешествия и отели прямо из видео 5 ч.
Nvidia выпустила драйвер с поддержкой Forza Horizon 6, Directive 8020 и Subnautica 2 5 ч.
Слухи: Subnautica 2 «утекла» в руки пиратов за два дня до старта раннего доступа 5 ч.
«Флешка Судного дня»: Machdyne показала накопитель на FeRAM, который не боится радиации и хранит данные 200 лет 49 мин.
США готовят запрет китайских сотовых модулей — это больно ударит по смарт-устройствам 2 ч.
Google вот-вот представит Googlebook — замену хромбукам с глубокой интеграцией ИИ Gemini 4 ч.
FSP показала 2000-ваттный блок питания — хватит даже для систем с несколькими GPU и CPU 5 ч.
Машины научили «жаловаться» на ямы на дорогах — ИИ передаёт данные дорожным службам 5 ч.
Дата-центры всё чаще строят вне городов — там меньше протестов и бюрократии 6 ч.
Алжир и Оман договорились совместно строить дата-центры 6 ч.
Майкл Бьюрри предрёк обвал технологических акций — ситуация сильно напоминает пузырь доткомов 7 ч.
«Уши в стенах»: оптоволоконные кабели приспособили для подслушивания разговоров поблизости 8 ч.
До 64 Тбайт RAM: HPE представила модульный суперсервер Compute Scale-up Server 3250 8 ч.