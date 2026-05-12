«Флешка Судного дня»: Machdyne показала накопитель на FeRAM, который не боится радиации и хранит данные 200 лет

Немецкая компания Machdyne представила модульное устройство долговременного хранения данных FERRIT на основе энергонезависимой памяти FeRAM (сегнетоэлектрическая RAM). Главная особенность новинки — способность сохранять записанную информацию до 200 лет. За последние 20 лет память FeRAM так и не стала массовой, но для особых условий эксплуатации ей по-прежнему нет равных.

В основе накопителя лежит контроллер FERRIT-CY, построенный на микроконтроллере Raspberry Pi RP2040 и оснащённый привычным интерфейсом USB Type-C с поддержкой USB Full Speed (12 Мбит/с). Для хранения используются наборные модули FERRIT-M8, каждый из которых вмещает до 16 Мбайт данных за счёт размещения 16 микросхем FeRAM по 1 Мбайт (по восемь с каждой стороны модуля). Эти модули подключаются к основной плате FERRIT-16 через интерфейс SPI/QSPI. Конструкция предусматривает установку до 16 таких плат одновременно, что обеспечивает суммарную ёмкость до 256 Мбайт. На текущем этапе прототип использует односторонние платы с восемью микросхемами, поэтому рабочая версия пока ограничена 128 Мбайт.

Ключевые технические характеристики устройства включают срок хранения данных до 200 лет при температуре около 35 °C, радиационную устойчивость, а также ресурс записи до 1013–1014 циклов в зависимости от условий эксплуатации. При повышении температуры долговечность снижается: например, при 55 °C срок хранения оценивается примерно в 95 лет, а при 105 °C — около 10 лет. Предположительно, используются микросхемы RAMXEED MB85RQ8MXPF в корпусе SOIC-16 (это новое название компании Fujitsu Semiconductor Memory Solutions после ребрендинга).

Память FeRAM выгодно отличается от NAND-флеш низкими задержками чтения и записи, близкими к оперативной памяти, а также значительно меньшим энергопотреблением. Главной проблемой сегнетоэлектрической памяти (в иностранной литературе принят термин «ферроэлектрическая») остаётся очень большая площадь ячейки, что не позволяет наращивать её плотность. К сожалению, разработчики несколько десятилетий подряд безуспешно пытаются продвинуться в создании более плотной FeRAM, но пока ни у кого ничего не получается.

Проект FERRIT полностью открыт: разработчики опубликовали схемы в KiCad, прошивку на языке C и всю сопутствующую документацию под открытой лицензией. Это делает платформу интересной не только как коммерческое решение, но и как инженерный эксперимент в области сверхдолговременного хранения информации. Впрочем, даже если память FeRAM сохранит данные 200 лет, не факт, что к этому времени останется работоспособным контроллер Raspberry Pi или сохранится возможность найти актуальные порты USB Type-C. Хорошим был стандарт Betacam, но попробуйте сегодня куда-нибудь вставить его кассету…

Несмотря на малую по сегодняшним меркам ёмкость, «вечный» накопитель с практически неограниченным ресурсом перезаписи может оказаться незаменимым для хранения криптокошельков, секретных текстов и других чувствительных данных, потерять которые никак нельзя. Производитель не раскрывает стоимость устройства, предлагая клиенту самому назвать цену, которую он готов за него заплатить. Навскидку набор микросхем памяти FeRAM объёмом 256 Мбайт без учёта стоимости остальных компонентов приближается к $7000. Можно ожидать, что цены на 256-Мбайтную «неубиваемую флешку» будут начинаться от $10 000.