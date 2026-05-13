Samsung представит умные очки Galaxy Glasses в конце июля

По сообщениям сетевых источников, компания Samsung намерена представить умные очки Galaxy Glasses вместе с новыми смартфонами Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Flip8. Ожидается, что это произойдёт в рамках мероприятия Galaxy Unpacked, которое состоится в Лондоне 22 июля.

По данным источника, на этом мероприятии широкой публике также покажут новые смарт-часы Galaxy Watch9. Велика вероятность анонса складного смартфона Galaxy Fold Wide с соотношением сторон 4:3. Это связано с тем, что Samsung хочет выпустить устройство до того, как в сентябре Apple представит складной iPhone Ultra, относящийся к этому же форм-фактору.

Что касается умных очков Galaxy Glasses, то известно, что они разработаны совместно с Gentle Monster и работают под управлением Android XR. Они оснащены динамиками, микрофонами и камерой, как и уже выпущенные на рынок умные очки Meta✴, созданные в партнёрстве с Ray-Ban. Galaxy Glasses не будут иметь дисплея, но их главным преимуществом станет ИИ-помощник Google Gemini, который существенно превосходит ИИ-помощника Meta✴. Розничная стоимость умных очков Samsung раскрыта не была.