Google рассказала о крупнейших нововведениях Android 17

На мероприятии Android Show компания Google рассказала о крупнейших нововведениях, которые ожидают мобильную платформу. Полностью переработан пакет эмодзи, улучшены функции цифрового благополучия, добавлены экранные реакции, оптимизирована работа Quick Share и AirDrop, упрощён переход с iPhone, добавлены новые функции искусственного интеллекта и безопасности.

Источник изображений: blog.google

Google полностью переработала дизайн эмодзи — новый вид получили все 4000 смайликов на Android 17. Они стали более объёмными, добавились глубина и детализация, которых нет в теперешней близкой к мультяшной версии. Обновлённые эмодзи дебютируют на смартфонах Pixel в этом году.

Функция Pause Point предназначена для обеспечения цифрового благополучия. Пользователь составляет список отвлекающих приложений, и при попытке открыть одно из них на 10 секунд появится оповещение, например, с предложением выполнить дыхательные упражнения и, возможно, не открывать ленту соцсети. Можно задать таймер и установить максимальную продолжительность сессии в приложении. Отключить Pause Point не так просто — требуется полная перезагрузка смартфона.

Любопытное нововведение — «экранные реакции» (Screen Reactions). Она позволяет записывать содержимое дисплея и картинку с фронтальной камеры — пользователь появляется в экранной вырезке. Функция дебютирует на смартфонах Pixel этим летом.

В конце минувшего года функция Android Quick Share получила совместимость с Apple AirDrop на некоторых смартфонах Google Pixel и Samsung Galaxy; далее стало известно о её поддержке на устройствах Oppo и Vivo, а вскоре к ним присоединятся Xiaomi, Honor и OnePlus. Quick Share сможет генерировать QR-код, который пользователи iPhone смогут отсканировать, чтобы получить файл прямо в iCloud. Впоследствии функции Quick Share и AirDrop появятся в некоторых приложениях, в том числе в WhatsApp.

Google и Apple продолжают совместную работу по упрощению перехода из одной экосистемы в другую. В Apple iOS появилась беспроводная передача файлов, контактов, сообщений, макетов домашнего экрана и eSIM с iPhone на Android. Правда, чтобы принять весь этот контент требуется совместимое устройство под Android 17 — новые функции дебютируют на устройствах Google Pixel и Samsung Galaxy.

Одна из интересных функций нового пакета Gemini Intelligence получила название Rambler — и она снова дебютирует на смартфонах Google Pixel и Samsung Galaxy. Это основанное на ИИ средство расшифровки речи, которое удаляет слова-паразиты, делает текст лаконичнее и исправляет ошибки. В ходе презентации пользователь диктовал устройству список покупок, а потом передумал добавлять в него бананы — ИИ интерпретировал это надлежащим образом. Rambler поддерживает несколько языков.

ИИ научился генерировать элементы пользовательского интерфейса. Google, надо полагать, понравилась функция Essential App на смартфонах Nothing — вот и в Android скоро появится функция Create My Widget. Смартфон сможет по текстовому описанию генерировать виджеты и выводить их на домашний экран. В качестве примеров приводятся предназначенный для велосипедиста погодный виджет с выводом осадков и скорости ветра, а также виджет с рецептами блюд с повышенным содержанием белка.

Ещё одно связанное с ИИ нововведение получило название «Автоматизация задач» (Task Automation). Это полноценный ИИ-агент, управляющий приложениями от имени пользователя. Вскоре он получит поддержку широкого набора приложений и возможность отправлять запросы в текстовом либо голосовом формате или в виде картинки. Расширена возможность ИИ-агента в мобильном браузере Chrome; появилась поддержка автозаполнения форм с помощью ИИ.

Улучшена работа функций безопасности. В сотрудничестве с некоторыми банками Google реализовала защиту от звонков с поддельных номеров, но для надлежащей её работы потребуется установить приложение соответствующего банка. Усовершенствовано обнаружение вредоносных приложений — Android осуществляет их мониторинг на предмет подозрительной активности, например, пересылку SMS или запуск в фоновом режиме. Предусмотрено сканирование файлов APK на наличие известных вредоносных модулей. Отметив смартфон как потерянный на платформе Find Hub, можно удалённо включить биометрическую защиту; сокращено количество попыток угадать PIN-код или пароль, а время ожидания между неудачными попытками увеличено.

