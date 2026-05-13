Вышел геймплейный трейлер Noir Bloom — адреналинового экшена, напоминающего смесь Katana Zero и «Джона Уика»

Разработчики из независимой тайваньской студии Honki Games представили дебютный геймплейный трейлер Noir Bloom — адреналинового двухмерного пиксельного экшена в жанре ган-фу (gun fu).

Источник изображений: Honki Games

События Noir Bloom развернутся в восточном мегаполисе Коу Винге (Kow Wing) — городе, который никогда не спит и где «небоскрёбы отбрасывают длинные тени, а неоновые вывески прорезают ночь».

По сюжету отошедший от дел главный герой пускается в кровавую погоню за похищенной безжалостным криминальным авторитетом девушкой, пробудившей в протагонисте его раздробленную человечность.

«Ради неё ты вновь станешь Белым Призраком и расплатишься по кровавым долгам своего прошлого. Это не героический эпос. Это багровая поэзия самого Коу Винга», — уточнили разработчики.

Игрокам предстоит пронестись через лачуги, рынки и роскошные небоскрёбы; бить, обезоруживать и обращать в свою пользу врагов: «Продумайте каждое движение в голове и исполните балет из пуль и крови».

Представленный геймплейный трейлер Noir Bloom демонстрирует упомянутый кровавый балет, напомнивший зрителям о неонуарном экшен-платформере Katana Zero и кинофраншизе «Джон Уик».

Релиз Noir Bloom ожидается в 2027 году на ПК (Steam). Обещают адреналиновые перестрелки и сокрушительные рукопашные схватки, неонуарную рапсодию и текстовый перевод на русский язык.

Теги: noir bloom, honki games, экшен
