Биржи начнут торговать фьючерсами на вычислительные мощности

Американская биржа деривативов CME Group и поставщик индексов Silicon Data объединились для совместного проекта — создания фьючерсного рынка вычислительных мощностей, того самого ключевого источника, что стимулирует бум искусственного интеллекта.

Сейчас проект находится на стадии рассмотрения регулирующими органами. Фьючерсы помогут трейдерам, финансовым компаниям, разработчикам ИИ и поставщикам облачных услуг управлять волатильностью и колебаниями цен. Поддержку этих продуктов обеспечат индексы Silicon Data. Вычислительные мощности пользуются высоким спросом — их используют в разработке специализирующиеся на ИИ компании.

Традиционно фьючерсные контракты дают инвесторам возможность делать ставки на стоимость товаров, таких как нефть или металлы, с указанием определённой даты. Они торгуются на биржах и требуют наличия брокерского счета с одобрением для торговли фьючерсами. «Вычислительные ресурсы, выступающие основой цифровой экономики, — это новая нефть XXI века. Каждая обученная модель ИИ, каждая проведённая транзакция и каждый обработанный байт данных основаны на вычислительных ресурсах, которые быстро превращаются в самостоятельный класс активов», — приводит Bloomberg слова гендиректора CME Терри Даффи (Terry Duffy).

При нехватке вычислительных мощностей разработчики ИИ лишаются возможности совершенствовать свои системы и оказываются вынуждены вводить ограничения на использование продуктов. В условиях стремительного роста спроса на вычислительные ресурсы в новые центры обработки данных вкладывают сотни миллиардов долларов, а некоторые исследователи прочат и триллионные расходы на них. Хеджировать ресурсы от колебаний цен и других издержек до настоящего момента было непросто — и появление фьючерсов на вычислительные ресурсы на бирже свидетельствует о шаге в сторону того, чтобы сделать этот актив торгуемым наравне с другими сырьевыми товарами. Фьючерсный рынок сделает издержки более прозрачными. Ориентиром для трейдеров станет индекс Silicon Data — игроки, которые разрабатывают ИИ или нуждаются в вычислительных ресурсах графических процессоров смогут получать актуальную информацию о них.

Уже разработаны ежедневные показатели для оценки стоимости аренды графических процессоров по запросу. Индекс Silicon Data H100 отслеживает почасовую стоимость аренды графического процессора — основного инструмента для обучения моделей ИИ. В ЦОД таких единиц оборудования может быть сотни и тысячи. Индекс основан на исторических данных и корректируется в зависимости от множества факторов в каждый момент времени.