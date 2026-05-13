Sony представила смартфон Xperia 1 VIII — новый дизайн, трио 48-Мп камер с ИИ-помощником и цена от €1499

Флагманские смартфоны Sony Xperia 1 выглядели примерно одинаково с 2020 года. Это меняется с выходом Xperia 1 VIII. Смартфон получил массивный квадратный блок основной камеры, оснащён улучшенным телефотомодулем и может похвастаться наличием ИИ-помощника для фотосъёмки, который выглядит как улучшенная версия приложения Google Camera Coach.

Источник изображений: Sony / The Verge

Каждый предыдущий смартфон Xperia 1 оснащался тройной основной камерой, модули которой располагались вертикально, причём в последних моделях блок камеры находился в верхнем левом углу. В новом Xperia 1 VIII модули камеры вместе со вспышкой и логотипом Sony размещены внутри квадратного блока, который выступает над поверхностью корпуса и имеет одну скошенную грань. Это основной элемент обновлённого дизайна.

Возможно, Sony опоздала с редизайном с эстетической точки зрения, но эти изменения также служат практической цели. Такой подход позволил разработчикам разместить датчик для телеобъектива значительно большего размера. Используемый в Xperia 1 VIII датчик формата 1/1,56 дюйма почти в четыре раза больше, чем в Xperia 1 VII, и значительно крупнее, чем у лучших моделей смартфонов Apple и Samsung. По размеру он близок к датчикам, используемым в Vivo X300 Ultra и Xiaomi 17 Ultra.

Sony использует диафрагму со светосилой f/2,8, а с учётом разрешения 48 Мп и наличия объектива с эквивалентным фокусным расстоянием 70 мм этот телефотомодуль может стать одним из лучших на рынке. Единственный недостаток заключается в том, что для размещения более крупного датчика изображения Sony пришлось отказаться от функции непрерывного оптического зума, которая присутствовала в последних четырёх флагманах компании. Это произошло как раз в тот момент, когда Xiaomi скопировала эту функцию и реализовала её в своём флагмане Xiaomi 17 Ultra.

Вместе с телеобъективом используются основная и сверхширокоугольная камеры с разрешением 48 Мп каждая и практически без изменений по сравнению с предыдущей моделью. Система обработки в целом была улучшена за счёт использования нового конвейера обработки многокадровых RAW-изображений, улучшенного боке и обновлённого режима макросъёмки, который получил поддержку автофокуса.

Ещё одним крупным обновлением камеры стало появление ИИ-помощника. При подготовке к съёмке он предлагает разные фильтры, варианты кадрирования, а также другие тонкие настройки камеры, такие как осветление объекта съёмки. Эти предложения появляются перед тем, как пользователь делает снимок, но при необходимости ИИ-помощника можно полностью отключить. Отмечается, что ИИ-помощник Sony выглядит значительно предпочтительнее, чем Google Camera Coach — приложение аналогичной направленности, появившееся в смартфонах Pixel 10.

Аппаратной основой Xperia 1 VIII стал новейший микропроцессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, который в максимальной конфигурации дополняется 16 Гбайт оперативной памяти и накопителем на 1 Тбайт. Источником питания стала аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 30 Вт. Несмотря на наличие той же батареи, что и в прошлогоднем флагмане Sony, в компании заявили, что новый смартфон работает без подзарядки на час дольше за счёт внутренней оптимизации. Разработчики обновили аудиоподсистему, благодаря чему стереодинамики стали звучать чище и громче.

Xperia 1 VIII доступен в чёрном, серебристом, красном и золотом цветовых вариантах исполнения корпуса. При этом только последний вариант поставляется с 16 Гбайт ОЗУ и 1 Тбайт ПЗУ — приобрести его можно только в онлайн-магазине Sony. В конструкции предусмотрены слот для карты памяти microSD и 3,5-миллиметровый разъём для гарнитуры. Корпус смартфона защищает внутренние компоненты от влаги и пыли по стандартам IP65/IP68. Sony гарантирует обновление ОС в течение четырёх лет и обновления безопасности в течение шести лет. Стоимость Xperia 1 VIII начинается с €1499 за модель с 12 Гбайт ОЗУ и накопителем на 256 Гбайт. Вариант с 16 Гбайт ОЗУ и 1 Тбайт ПЗУ обойдётся в €1999.

Теги: sony xperia, sony, смартфон
