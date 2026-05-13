Панос Панай из Amazon прокомментировал слухи о смартфоне и всех запутал

Глава подразделения устройств и сервисов в Amazon Панос Панай (Panos Panay) заявил, что компания «не обязательно» планирует выпустить собственный смартфон, но и опровергать это утверждение напрямую он не стал.

Ранее появилась неофициальная информация, что Amazon ведёт разработку собственного смартфона под кодовым именем Transformer, который получит поддержку функций искусственного интеллекта и голосового помощника Alexa. Для гиганта электронной коммерции это будет первое подобное устройство за многие годы — более десяти лет назад компания отказалась от неудачного проекта Fire Phone.

В ответ на вопрос журналистов Financial Times о том, планирует ли Amazon выпустить ещё один смартфон, господин Панай ответил чрезвычайно уклончиво: «Такой цели нет. Знаю, ходит множество слухов. Думаю, если упростить, ваш вопрос звучит: „Собираетесь ли вы выпустить телефон?“ Многие хотят, чтобы я ответил „нет“, но многие хотят, чтобы я ответил „да“ — понимаю. Моя точка зрения такая: дело не обязательно в том, что мы собираемся выпустить телефон, нет. Это непростой вопрос. Если я однозначно отвечу „нет“, то скажу, что это верно. Но также думаю, что это введёт в заблуждение».

Топ-менеджер Amazon высказался об изменениях в формфакторах смартфонов, которые, по его словам, «никуда не денутся», но «претерпевают некоторую трансформацию и будут продолжаться в ближайшие десять лет». Его уклончивый ответ может указывать, что Amazon готовит смартфон, но не в том виде, в каком мы его знаем. О проекте Transformer известно, что Amazon изучала как дизайн смартфона, так и дизайн «обычного телефона» — при том, что центральной функцией устройства должен стать голосовой помощник Amazon Alexa Plus.

Панос Панай также поучаствовал в обсуждении носимых устройств с ИИ. «Мы работаем над целым рядом новых формфакторов», отметил он — возможно, смартфон окажется продуктом и из этой категории. Но спешить с этим продуктом он явно не намерен: у Amazon есть неудачный опыт с Fire Phone, а у самого Паная — с Microsoft Surface Duo.