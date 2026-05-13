FCC разрешила SpaceX использовать частоты EchoStar, но потребовала $2,4 миллиарда в залог

Федеральная комиссия по связи (FCC) США разрешила SpaceX использовать диапазон радиочастотного спектра EchoStar 65 МГц, чтобы обеспечить высокую скорость доступа для абонентов Starlink Mobile; а также продажу компанией EchoStar диапазона 50 МГц оператору AT&T. Но для этого продавцу потребуется внести залог в размере $2,4 млрд.

Источник изображения: Kabiur Rahman Riyad / unsplash.com

EchoStar продала SpaceX и AT&T выделенные ей частоты за $43 млрд, но для их передачи она должна выполнить одно выдвинутое регулятором условие — открыть эскроу-счёт и внести на него $2,4 в качестве гарантии исполнения ранее взятых на себя обязательств. «FCC выступала за продажу частот EchoStar компаниям AT&T и SpaceX в качестве сделки, способствующей конкуренции и служащей общественным интересам, и мы ценим, что FCC сегодня их одобрила. Но эти одобрения сопровождаются беспрецедентным условием принудительного депонирования. Мы анализируем это требование и оцениваем дальнейшие шаги», — заявил представитель EchoStar ресурсу PCMag.

Ранее EchoStar намеревалась превратить Boost Mobile в четвёртого по величине оператора мобильной связи в США, но впоследствии отказалась от этого проекта, заключив соглашение с AT&T и решив сделать Boost Mobile «гибридным» оператором. Реализация проекта к тому моменту уже началась, и у EchoStar остались обязательства перед подрядчиками. Она заверила FCC, что «достигла соглашений с сотнями поставщиков и произвела платежи на сотни миллионов долларов».

Но в Ассоциации беспроводной инфраструктуры заявили, что EchoStar пытается «избежать многомиллиардных обязательств, обогащаясь при этом» за счёт компаний, занимающихся вышками и оптоволоконными магистралями, которым осталась должна. Ассоциация оценила задолженность оператора в сумму от $7 млрд до $10 млрд, но тот предупредил FCC, что «если условие депонирования будет наложено против воли, это напрямую поставит под угрозу сделки» со SpaceX и AT&T. Частотный спектр EchoStar надлежит передать SpaceX в срок до 30 ноября 2027 года.

