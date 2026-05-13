Xiaomi скоро представит флагман Xiaomi 17 Max, фитнес-браслет Smart Band 10 Pro и первые спортивные наушники

Xiaomi опубликовала тизерные изображения трёх продуктов: смартфона Xiaomi 17 Max, фитнес-браслета Smart Band 10 Pro, а также первых в ассортименте производителя полностью беспроводных наушников, название которых китайский производитель пока не раскрыл.

Xiaomi 17 Max получил крупный 6,9-дюймовый дисплей с узкими рамками и исполнением в духе Xiaomi 15. Закруглённый модуль камеры интегрирован в заднюю панель; если верить неофициальной информации, среди материалов корпуса могут оказаться керамика и отделка в стиле углеродного волокна. Производитель подтвердил чёрный, синий и белый варианты расцветки. Xiaomi 17 Max будет «полностью улучшенной» версией базового флагманского Xiaomi 17, сообщил президент мобильного подразделения компании Лу Вэйбин (Lu Weibing).

Прежние утечки указывают на разрешение дисплея 1,5K, LTPO-матрицу с частотой обновления до 120 Гц и симметричные стереодинамики; в дисплей будет встроен сканер отпечатков пальцев. Ёмкость аккумулятора составит рекордные для Xiaomi 8000 мА·ч; сообщается о поддержке проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной — 50 Вт. Набор камер будет включать основную с 200-мегапиксельным сенсором Samsung ISOCELL HP, а также 50-мегапиксельные широкоугольную и оснащённую перископическим телеобъективом с 3-кратным оптическим зумом. Система обработки изображений разрабатывается в сотрудничестве с Leica, чей бренд будет использоваться в устройстве. Наконец, неофициальные источники упоминают процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, память LPDDR5X и встроенный накопитель UFS 4.1.

О фитнес-браслете Xiaomi Smart Band 10 Pro известно, что его толщина составит всего 9,7 мм при массе 21,6 г в базовом исполнении. Одна из бразильских розничных сетей ранее допустила утечку, согласно которой устройство получит чёрную, серебристую и розовую расцветки; в Китае оно может выйти также в белом и оранжевом цветах, а также в белой керамической спецверсии. Бразильский магазин раскрыл, что Xiaomi Smart Band 10 Pro получит 1,74-дюймовый AMOLED-дисплей и аккумулятор ёмкостью 380 мА·ч, которого хватит на 25 дней автономной работы; ценник — от $150 до $170. Наконец, ожидается выход первых полностью беспроводных наушников с креплениями в виде клипсы — такие используются при занятиях спортом. Название и характеристики устройства производитель пока не раскрыл.

На презентации, дата которой пока не объявлена, могут представить и несколько аудиоустройств под брендом Redmi.

Теги: xiaomi, смартфон, фитнес-браслет, наушники, тизер
