Жуткие робо-волки стали новым оружием против медведей в Японии

Участившиеся за последний год в Японии случаи нападения диких животных на людей, а также наносимый ими посевам и посадкам ущерб заставили искать спасение в роботизированных системах, благо четвероногие роботы уже не являются чем-то необычным. Из этого родился проект Monster Wolf компании Ohta Seiki. Созданный там «волк» оказался рабочим решением для смягчения проблемы, которое быстро стало дефицитным товаром.

Источник изображения: Toru YAMANAKA

Согласно обнародованной в Японии статистике, в 2025–2026 годах в стране было зарегистрировано свыше 50 тысяч случаев появления медведей вблизи населённых пунктов, а число нападений с летальным исходом достигло рекордных 13 случаев. На фоне климатических изменений, нарушающих привычные циклы спячки, и сокращения кормовой базы медведи всё чаще выходят к сельскохозяйственным угодьям и жилым районам. Именно в этих условиях роботизированные стражи стали востребованным инженерным решением, причём объём заказов за первые месяцы 2026 года уже превысил среднегодовые показатели компании.

С технической точки зрения Monster Wolf представляет собой автономную платформу. Конструкция включает каркас из лёгких металлических труб, покрытый искусственным мехом для создания визуально реалистичного силуэта хищника. Основная работа платформы обеспечивается набором датчиков движения, микроконтроллером, сервоприводами для поворота головы и хвоста, а также системой световой сигнализации на базе высокоинтенсивных LED-модулей.

При срабатывании сенсоров робот активирует один из примерно 50 заранее записанных звуков — от волчьего воя и рычания до человеческих голосов и прочих шумов. Максимальная дальность звукового воздействия достигает 1 км, что позволяет защищать значительные сельскохозяйственные площади. Базовая версия оснащается аккумулятором и солнечной панелью для длительной автономной эксплуатации без подзарядки. Стоимость системы стартует примерно с 600 тысяч иен (около $3,8 тыс.).

Сейчас инженеры работают над следующей версией платформы. В разработке находятся мобильные версии на колёсном шасси с возможностью патрулирования по заранее заданным маршрутам и интеграцией компьютерного зрения. Предполагается использование камер с алгоритмами распознавания животных, способных различать медведей, кабанов и оленей, что позволит адаптивно выбирать режим отпугивания. Недавняя публикация на arXiv говорит о принятии роботов в японском общественном сознании и показывает, что японское общество демонстрирует сравнительно высокий уровень готовности к использованию роботизированных решений в повседневной жизни, особенно если они обещают защиту от нападений.

Проект интересен тем, что демонстрирует переход робототехники от лабораторных и промышленных задач к экологической инженерии. Вместо уничтожения животных система предлагает технологию ненасильственного вытеснения, основанную на поведенческой биологии и воздействии на органы чувств животных. Такой подход может масштабироваться и в других странах, сталкивающихся с ростом числа встреч человека с крупными хищниками.

