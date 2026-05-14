Компания Singularity Computers выпустила Portal Advanced — стендовый корпус, предназначенный для монтажа на стене. Он может похвастаться ассортиментом цветовых решений, полноразмерной задней панелью и улучшающей эстетику крышкой для блока питания.

Конструкция Portal Advanced сочетает анодированный алюминий 6061, литой акрил и сталь. Поддерживаются материнские платы всех формфакторов — от mini-ITX до E-ATX. В наличии всё необходимое для сборки компьютера с системой жидкостного охлаждения: имеются встроенная распределительная пластина с верхней частью помпы D5 и резервуаром; саму помпу и радиаторы придётся приобретать самостоятельно. С каждой стороны материнской платы можно разместить до двух массивных 420-мм радиаторов; заливной и сливной порты поддерживают стандартные фитинги G1/4″.

Открытая компоновка почти не накладывает ограничений на размеры видеокарт — можно устанавливать самые производительные модели как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Длина блока питания не должна превышать 250 мм, но этого должно хватить даже для самых мощных экземпляров. Дополнительно можно приобрести за $119 комплект прочных ножек и опор, превращающих корпус Portal Advanced в традиционный открытый стенд; доплатить $149 за плату распределения питания, которая упростит прокладку кабелей; наконец, доступно крепление VESA за $29.

Чёрная версия Portal Advanced оценена в $499, а за белую придётся отдать $599. Singularity Computers предлагает дополнительные варианты расцветки, такие как карбон, серебристое и золотистое зеркальное напыление, — за дополнительные $49. Корпус доступен для заказа на сайте производителя.