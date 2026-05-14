Google урезает лимиты: некоторым новым пользователям Gmail выделяют всего 5 Гбайт вместо 15 Гбайт

При регистрации учётной записи Gmail новым пользователям традиционно выделяли 15 Гбайт бесплатного облачного хранилища. Довольно щедрый подарок, если грамотно им распоряжаться — большинству этого хватает. Но теперь Google решила выделять некоторым новым пользователям лишь 5 Гбайт.

Источник изображения: Rubaitul Azad / unsplash.com

При регистрации новой учётной записи один из пользователей получил всего 5 Гбайт облачного хранилища, сообщил он на платформе Reddit. Компания выразила готовность расширить этот показатель до 15 Гбайт, если тот укажет в профиле свой номер телефона. Сообщество отреагировало традиционными комментариями по поводу «бесплатных» сервисов; некоторые предположили, что это у Google такой новый способ собирать персональные данные пользователей. Другие выразили мнение, что компания могла принять такое решение, чтобы защититься от спамеров.

Источник изображения: reddit.com

Любопытно, что в ряде случаев Google вообще не позволяет создавать новую учётную запись, если не добавить при регистрации номер телефона. Старые аккаунты, где номер уже давно остаётся неуказанным, так и сохраняют свои «законные» 15 Гбайт. Комментариев и официальных заявлений от Google пока не поступало — возможно, это нововведение, которое развёртывается постепенно, или проводится A/B-тестирование в определённых регионах. На странице поддержки всё ещё указывается, что при регистрации новой учётной записи по-прежнему выделяются 15 Гбайт на «Диске».

Теги: google, gmail, облачное хранилище
