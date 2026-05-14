Видеокарты Radeon RX 6000 и RX 7000 получат поддержку масштабирования AMD FSR 4.1

AMD отреагировала на настойчивые просьбы любителей игр обеспечить поддержку технологии масштабирования на видеокартах с архитектурами RDNA 3 и RDNA 2 — и с выходом FSR Upscaling 4.1 это решение заработает на моделях серии Radeon RX 7000.

Владельцам видеокарт семейства RDNA 3 придётся дождаться июля — тогда FSR Upscaling 4.1 получит официальную поддержку на более чем 300 совместимых играх. Они смогут воспользоваться преимуществами передовых решений на основе искусственного интеллекта наряду с обладателями новейших AMD Radeon RX 9000, если, конечно, хватит производительности.

В основе обновлённой технологии масштабирования FSR Upscaling 4.1 будет лежать одна модель для видеокарт семейств RDNA 3 и RDNA 4, хотя они имеют важные аппаратные отличия. Видеокарты RDNA 4 располагают процессорами для работы с числами форматов FP8 и INT8, а RDNA 3 поддерживают только INT8. AMD разрабатывала технологию FSR Upscaling 4.1 с учётом формата FP8, однако новейший алгоритм машинного обучения оптимизировали и портировали для формата данных INT8, чтобы обеспечить поддержку RDNA 3, хотя это и заняло продолжительное время.

AMD FSR Upscaling 4.1 появится и на видеокартах RDNA 2, но этого порта придётся подождать до начала 2027 года. Компании придётся провести дополнительную оптимизацию для моделей этого семейства, и это снова непростая задача, учитывая, что оборудование уже устарело.

Теги: amd, fsr, rdna 2, rdna 3
