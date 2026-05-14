Microsoft заподозрили в подавлении конкуренции через Word, Teams и Copilot

Британское Управление по конкуренции и рынкам (CMA) приступило к масштабному антимонопольному расследованию в отношении Microsoft из-за возможного доминирования компании на рынке программного обеспечения для бизнеса, сообщает Reuters. Регулятор намерен выяснить, ограничивает ли экосистема Microsoft развитие конкуренции в регионе и не ущемляет ли права потребителей.

В рамках своих новых полномочий по контролю за крупными технологическими компаниями CMA детально изучит практику предоставления услуг в едином пакете. В центре внимания ведомства окажутся такие популярные приложения, как Word, Excel, Teams, а также встроенный ИИ-ассистент Copilot. Глава управления Сара Карделл (Sarah Cardell) заявила, что корпоративное ПО является фундаментом британской экономики, поскольку на системы Microsoft полагаются сотни тысяч клиентов. По её словам, цель проверки состоит в обеспечении организациям доступа к инновациям и справедливым ценам.

Помимо пакета офисных программ, британское ведомство проанализирует, насколько свободно технологии конкурентов, занимающихся искусственным интеллектом, могут интегрироваться в корпоративные продукты Microsoft. Одновременно с этим регулятор в рамках текущей проверки вновь рассмотрит политику лицензирования в сфере облачных вычислений, тем более что ранее CMA уже выражало обеспокоенность доминирующим положением Microsoft и Amazon на этом рынке. Как напоминает Reuters, в марте обе корпорации пошли на уступки и снизили часть комиссий, чтобы избежать жёстких санкций, однако британские власти сочли необходимым провести дополнительный контроль.

В самой Microsoft подчеркнули приверженность быстрому и конструктивному сотрудничеству с антимонопольной службой на протяжении всего процесса проверки. Стоит сказать, что давление на корпорацию продолжает усиливаться и на глобальном уровне. В частности, аналогичные расследования, затрагивающие приложения для бизнеса, партнёрства в сфере ИИ и облачные вычисления, уже параллельно ведутся в США и Европейском союзе. Ожидается, что британское разбирательство продлится до февраля, после чего CMA вынесет окончательное решение.