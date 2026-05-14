Сегодня 14 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости комментарии последних событий Microsoft заподозрили в подавлении конку...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Microsoft заподозрили в подавлении конкуренции через Word, Teams и Copilot

Британское Управление по конкуренции и рынкам (CMA) приступило к масштабному антимонопольному расследованию в отношении Microsoft из-за возможного доминирования компании на рынке программного обеспечения для бизнеса, сообщает Reuters. Регулятор намерен выяснить, ограничивает ли экосистема Microsoft развитие конкуренции в регионе и не ущемляет ли права потребителей.

В рамках своих новых полномочий по контролю за крупными технологическими компаниями CMA детально изучит практику предоставления услуг в едином пакете. В центре внимания ведомства окажутся такие популярные приложения, как Word, Excel, Teams, а также встроенный ИИ-ассистент Copilot. Глава управления Сара Карделл (Sarah Cardell) заявила, что корпоративное ПО является фундаментом британской экономики, поскольку на системы Microsoft полагаются сотни тысяч клиентов. По её словам, цель проверки состоит в обеспечении организациям доступа к инновациям и справедливым ценам.

Помимо пакета офисных программ, британское ведомство проанализирует, насколько свободно технологии конкурентов, занимающихся искусственным интеллектом, могут интегрироваться в корпоративные продукты Microsoft. Одновременно с этим регулятор в рамках текущей проверки вновь рассмотрит политику лицензирования в сфере облачных вычислений, тем более что ранее CMA уже выражало обеспокоенность доминирующим положением Microsoft и Amazon на этом рынке. Как напоминает Reuters, в марте обе корпорации пошли на уступки и снизили часть комиссий, чтобы избежать жёстких санкций, однако британские власти сочли необходимым провести дополнительный контроль.

В самой Microsoft подчеркнули приверженность быстрому и конструктивному сотрудничеству с антимонопольной службой на протяжении всего процесса проверки. Стоит сказать, что давление на корпорацию продолжает усиливаться и на глобальном уровне. В частности, аналогичные расследования, затрагивающие приложения для бизнеса, партнёрства в сфере ИИ и облачные вычисления, уже параллельно ведутся в США и Европейском союзе. Ожидается, что британское разбирательство продлится до февраля, после чего CMA вынесет окончательное решение.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В Windows нашёлся бэкдор для «вскрытия» дисков, зашифрованных BitLocker — доступ к данным можно получить без ввода пароля
Copilot в Microsoft Edge научился анализировать информацию со всех открытых вкладок одновременно
Желая снизить зависимость от OpenAI, корпорация Microsoft присматривает для покупки новые ИИ-стартапы
Власти США одобрили продажу ускорителей Nvidia H200 десятку китайских компаний
Контрафакт захлестнул рынок серверных комплектующих в России
Вместе с Трампом в Китае высадился десант глав бигтехов
Теги: microsoft
microsoft
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
На следующей неделе мимо Земли пролетит астероид размером с дом — он будет вчетверо ближе Луны
Российский аналог Starlink начали испытывать в поездах
Стартап учёного из NASA заявил о разработке неиссякаемых источников питания на энергии вакуума
Некогда чрезвычайно успешная GoPro ищет себе покупателя — её цена упала на 97 % со своего пика 2014 года
Инди-разработчик попросил пользователя Steam удалить негативный отзыв и получил ещё больше негативных отзывов
Фильм по The Legend of Zelda выйдет раньше ожидаемого — премьеру опять перенесли 30 мин.
Яростный мультиплеерный шутер Hell Let Loose: Vietnam отправит игроков воевать во вьетнамские джунгли — новый трейлер и дата выхода 3 ч.
AMD выпустила драйвер с поддержкой Forza Horizon 6 и 007 First Light 4 ч.
Subnautica 2 вышла в раннем доступе — продажи уже превысили миллион копий 4 ч.
Видеокарты Radeon RX 6000 и RX 7000 получат поддержку масштабирования AMD FSR 4.1 6 ч.
Amazon отменила MMO по «Властелину колец», но уже взялась за новую «захватывающую» игру 6 ч.
Google урезает лимиты: некоторым новым пользователям Gmail выделяют всего 5 Гбайт вместо 15 Гбайт 6 ч.
Anthropic заявила, что ИИ уже пишет более 90 % её кода 6 ч.
Virtuozzo предложила инфраструктурную систему V/IS для ИИ, которая поможет справиться с ростом цен на ПО VMware 7 ч.
OpenAI предложила создать глобальный орган контроля ИИ с участием Китая и США 7 ч.
Nvidia мчится к капитализации в $6 трлн — за неделю акции выросли на 20 % 2 ч.
Крупнейший солнечный беспилотник совершил рекордный по длительности полёт и пропал в океане 2 ч.
Microsoft готовит компактный Xbox-контроллер для облачного гейминга 2 ч.
Угроза забастовки на полупроводниковых фабриках Samsung снова разогнала цены на память 2 ч.
Microsoft заподозрили в подавлении конкуренции через Word, Teams и Copilot 2 ч.
Razer представила игровой ноутбук Blade 18 с производительностью настольного ПК 2 ч.
«Несчастны все, кроме руководства»: в Meta рекордно упал моральный дух, несмотря на рекордные прибыли 5 ч.
Благодаря спросу на ИИ AMD нарастила долю на рынке серверных CPU, а Intel потихоньку теснит Arm 5 ч.
MSI выпустит очень лимитированную GeForce RTX 5080 в стиле «Мандалорца и Грогу» 6 ч.
NASA раскрыло подробности грядущей лунной миссии Artemis III, которая не полетит на Луну 7 ч.