Сегодня 14 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Яростный мультиплеерный шутер Hell Let L...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Яростный мультиплеерный шутер Hell Let Loose: Vietnam отправит игроков воевать во вьетнамские джунгли — новый трейлер и дата выхода

Издательство Team17 и разработчики из британской студии Expression Games объявили точную дату выхода Hell Let Loose: Vietnam яростного мультиплеерного шутера в антураже войны во Вьетнаме.

Источник изображений: Team17

Источник изображений: Team17

Как стало известно, Hell Let Loose: Vietnam поступит в продажу 18 июня 2026 года одновременно для PC (Steam, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и S. Анонс сопровождался новым геймплейным трейлером.

На запуске Hell Let Loose: Vietnam получит два издания — стандартное ($40) и расширенное ($60) с набором предметов снабжения. Предзаказы уже стартовали, но в российском сегменте игра недоступна.

Hell Let Loose: Vietnam предложит пользователям сыграть решающую роль в одном из самых знаковых конфликтов в истории, в котором Северовьетнамская армия сталкивается с вооружёнными силами США.

Игрокам предстоит принять участие в масштабных сражениях формата «50 на 50» на опасной местности с горными ущельями и джунглями: строить тоннели, летать на вертолётах, управлять патрульными катерами и так далее.

Обещают шесть режимов (в том числе четыре новых), шесть огромных карт, 17 классов персонажа, достоверное и разрушительное оружие, более отзывчивое управление (по сравнению с Hell Let Loose) и текстовый перевод на русский.

В преддверии полноценного релиза разработчики Hell Let Loose: Vietnam проведут в Steam открытое бета-тестирование — оно продлится с 29 мая (12:00 МСК) по 1 июня (12:00 МСК). Заявку на участие можно подать через платформу FirstLook.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Российский ответ Fallout Shelter не заставит себя долго ждать — новый трейлер и дата выхода Underchoice от создателей Ex Machina
Новый геймплейный трейлер раскрыл дату выхода амбициозной пошаговой тактики Warhammer 40,000: Mechanicus 2
Утечка раскрыла дату выхода Elden Ring: Tarnished Edition
AMD выпустила драйвер с поддержкой Forza Horizon 6 и 007 First Light
Subnautica 2 вышла в раннем доступе — продажи уже превысили миллион копий
По проторенной дорожке: критики вынесли вердикт Forza Horizon 6
Теги: hell let loose: vietnam, expression games, team17, шутер
hell let loose: vietnam, expression games, team17, шутер
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
На следующей неделе мимо Земли пролетит астероид размером с дом — он будет вчетверо ближе Луны
Стартап учёного из NASA заявил о разработке неиссякаемых источников питания на энергии вакуума
Некогда чрезвычайно успешная GoPro ищет себе покупателя — её цена упала на 97 % со своего пика 2014 года
Инди-разработчик попросил пользователя Steam удалить негативный отзыв и получил ещё больше негативных отзывов
Новые процессоры NASA для космоса оказались в 500 раз мощнее современных
Яростный мультиплеерный шутер Hell Let Loose: Vietnam отправит игроков воевать во вьетнамские джунгли — новый трейлер и дата выхода 50 мин.
AMD выпустила драйвер с поддержкой Forza Horizon 6 и 007 First Light 2 ч.
Subnautica 2 вышла в раннем доступе — продажи уже превысили миллион копий 2 ч.
По проторенной дорожке: критики вынесли вердикт Forza Horizon 6 4 ч.
Видеокарты Radeon RX 6000 и RX 7000 получат поддержку масштабирования AMD FSR 4.1 4 ч.
Amazon отменила MMO по «Властелину колец», но уже взялась за новую «захватывающую» игру 5 ч.
Google урезает лимиты: некоторым новым пользователям Gmail выделяют всего 5 Гбайт вместо 15 Гбайт 5 ч.
Anthropic заявила, что ИИ уже пишет более 90 % её кода 5 ч.
Virtuozzo предложила инфраструктурную систему V/IS для ИИ, которая поможет справиться с ростом цен на ПО VMware 5 ч.
OpenAI предложила создать глобальный орган контроля ИИ с участием Китая и США 5 ч.
Razer представила игровой ноутбук Blade 18 с производительностью настольного ПК 6 мин.
«Несчастны все, кроме руководства»: в Meta рекордно упал моральный дух, несмотря на рекордные прибыли 4 ч.
Благодаря спросу на ИИ AMD нарастила долю на рынке серверных CPU, а Intel потихоньку теснит Arm 4 ч.
MSI выпустит очень лимитированную GeForce RTX 5080 в стиле «Мандалорца и Грогу» 5 ч.
NASA раскрыло подробности грядущей лунной миссии Artemis III, которая не полетит на Луну 5 ч.
Представлен настенный корпус Portal Advanced для ПК с жидкостным охлаждением — от $499 6 ч.
Uptime Institute: сбои в дата-центрах стали реже, но значительнее 6 ч.
Intel продолжает терять рынок процессоров — AMD усилила позиции в ПК и ноутбуках 6 ч.
Cisco уволит 4 тыс. сотрудников, взамен предложив им обучение на платформе Cisco U 7 ч.
Жуткие робо-волки стали новым оружием против медведей в Японии 7 ч.