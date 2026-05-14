Яростный мультиплеерный шутер Hell Let Loose: Vietnam отправит игроков воевать во вьетнамские джунгли — новый трейлер и дата выхода

Издательство Team17 и разработчики из британской студии Expression Games объявили точную дату выхода Hell Let Loose: Vietnam яростного мультиплеерного шутера в антураже войны во Вьетнаме.

Как стало известно, Hell Let Loose: Vietnam поступит в продажу 18 июня 2026 года одновременно для PC (Steam, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и S. Анонс сопровождался новым геймплейным трейлером.

На запуске Hell Let Loose: Vietnam получит два издания — стандартное ($40) и расширенное ($60) с набором предметов снабжения. Предзаказы уже стартовали, но в российском сегменте игра недоступна.

Hell Let Loose: Vietnam предложит пользователям сыграть решающую роль в одном из самых знаковых конфликтов в истории, в котором Северовьетнамская армия сталкивается с вооружёнными силами США.

Игрокам предстоит принять участие в масштабных сражениях формата «50 на 50» на опасной местности с горными ущельями и джунглями: строить тоннели, летать на вертолётах, управлять патрульными катерами и так далее.

Обещают шесть режимов (в том числе четыре новых), шесть огромных карт, 17 классов персонажа, достоверное и разрушительное оружие, более отзывчивое управление (по сравнению с Hell Let Loose) и текстовый перевод на русский.

В преддверии полноценного релиза разработчики Hell Let Loose: Vietnam проведут в Steam открытое бета-тестирование — оно продлится с 29 мая (12:00 МСК) по 1 июня (12:00 МСК). Заявку на участие можно подать через платформу FirstLook.