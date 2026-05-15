Хакеры похитили учётные данные у сотрудников OpenAI после взлома библиотеки TanStack

OpenAI подтвердила, что хакеры похитили ограниченный набор учётных данных после атаки на популярную библиотеку с открытым исходным кодом TanStack. При этом компания заявила, что не обнаружила свидетельств компрометации пользовательских данных, производственных систем или трудов интеллектуальной собственности.

По сообщению TechCrunch со ссылкой на информацию в блоге OpenAI, инцидент затронул устройства двух сотрудников, которые имели доступ к внутренним репозиториям с исходным кодом. Злоумышленники временно взяли под контроль библиотеку TanStack, предназначенную для разработки веб-приложений, для получения несанкционированного доступа и хищения данных. В ответ OpenAI начала замену цифровых сертификатов, используемых для подписи продуктов, однако это также потребует от пользователей macOS обновить приложение.

Компания подчеркнула, что из затронутых репозиториев была похищена лишь ограниченная часть учётных данных, а существующие установки программного обеспечения не подверглись риску. «Мы не нашли доказательств компрометации или риска для существующих установок ПО», — говорится в заявлении OpenAI.

Сама атака на TanStack произошла ещё в начале недели, когда хакеры захватили проект и за шесть минут опубликовали 84 вредоносные версии ПО, которые содержали программу, предназначенную для кражи учётных данных с компьютеров, где было установлено это ПО, а также для самораспространения на другие системы.

Атака на TanStack вписывается в серию недавних инцидентов по захвату проектов с открытым исходным кодом с целью распространения вредоносного ПО. Например, в марте северокорейские хакеры внедрили малварь (Malware) в инструмент разработки Axios, а в мае китайские группы атаковали тысячи компьютеров на базе Windows, на которых было установлено ПО Daemon Tools. Кто именно стоит за взломом TanStack, пока неясно: некоторые предыдущие подобные атаки приписывали группировке TeamPCP.