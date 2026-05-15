Сегодня 15 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Шифрование и защита данных Хакеры похитили учётные данные у сотрудн...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Хакеры похитили учётные данные у сотрудников OpenAI после взлома библиотеки TanStack

OpenAI подтвердила, что хакеры похитили ограниченный набор учётных данных после атаки на популярную библиотеку с открытым исходным кодом TanStack. При этом компания заявила, что не обнаружила свидетельств компрометации пользовательских данных, производственных систем или трудов интеллектуальной собственности.

Источник изображения: xAi

Источник изображения: xAi

По сообщению TechCrunch со ссылкой на информацию в блоге OpenAI, инцидент затронул устройства двух сотрудников, которые имели доступ к внутренним репозиториям с исходным кодом. Злоумышленники временно взяли под контроль библиотеку TanStack, предназначенную для разработки веб-приложений, для получения несанкционированного доступа и хищения данных. В ответ OpenAI начала замену цифровых сертификатов, используемых для подписи продуктов, однако это также потребует от пользователей macOS обновить приложение.

Компания подчеркнула, что из затронутых репозиториев была похищена лишь ограниченная часть учётных данных, а существующие установки программного обеспечения не подверглись риску. «Мы не нашли доказательств компрометации или риска для существующих установок ПО», — говорится в заявлении OpenAI.

Сама атака на TanStack произошла ещё в начале недели, когда хакеры захватили проект и за шесть минут опубликовали 84 вредоносные версии ПО, которые содержали программу, предназначенную для кражи учётных данных с компьютеров, где было установлено это ПО, а также для самораспространения на другие системы.

Атака на TanStack вписывается в серию недавних инцидентов по захвату проектов с открытым исходным кодом с целью распространения вредоносного ПО. Например, в марте северокорейские хакеры внедрили малварь (Malware) в инструмент разработки Axios, а в мае китайские группы атаковали тысячи компьютеров на базе Windows, на которых было установлено ПО Daemon Tools. Кто именно стоит за взломом TanStack, пока неясно: некоторые предыдущие подобные атаки приписывали группировке TeamPCP.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Хакеры атаковали интернет-магазин Škoda — данные клиентов могли утечь
Даже хакеры устали от нейросетей: их форумы захлестнула ИИ-бурда
Хакер вывел из кошелька Grok токены на сумму $204 000, но потом добровольно вернул их
Добро пожаловать в «вулнапокалипсис»: ИИ начал находить уязвимости быстрее, чем их успевают исправлять
В Windows нашёлся бэкдор для «вскрытия» дисков, зашифрованных BitLocker — доступ к данным можно получить без ввода пароля
«Ваши разговоры не сохраняются»: в WhatsApp появились «Инкогнито-чаты» для приватных бесед с ИИ
Теги: openai, хакерская атака
openai, хакерская атака
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Стартап учёного из NASA заявил о разработке неиссякаемых источников питания на энергии вакуума
На следующей неделе мимо Земли пролетит астероид размером с дом — он будет вчетверо ближе Луны
Российский аналог Starlink начали испытывать в поездах
Некогда чрезвычайно успешная GoPro ищет себе покупателя — её цена упала на 97 % со своего пика 2014 года
В Китае разработали присадку для литий-серных аккумуляторов — они стали вдвое энергоёмче литий-ионных
Anthropic Mythos нашёл новые дыры в безопасности macOS 19 мин.
Хакеры похитили учётные данные у сотрудников OpenAI после взлома библиотеки TanStack 24 мин.
OpenAI может подать в суд на Apple из-за слабого продвижения ChatGPT 9 ч.
Фильм по The Legend of Zelda выйдет раньше ожидаемого — премьеру опять перенесли 10 ч.
Яростный мультиплеерный шутер Hell Let Loose: Vietnam отправит игроков воевать во вьетнамские джунгли — новый трейлер и дата выхода 12 ч.
AMD выпустила драйвер с поддержкой Forza Horizon 6 и 007 First Light 13 ч.
Subnautica 2 вышла в раннем доступе — продажи уже превысили миллион копий 13 ч.
Видеокарты Radeon RX 6000 и RX 7000 получат поддержку масштабирования AMD FSR 4.1 15 ч.
Amazon отменила MMO по «Властелину колец», но уже взялась за новую «захватывающую» игру 15 ч.
Google урезает лимиты: некоторым новым пользователям Gmail выделяют всего 5 Гбайт вместо 15 Гбайт 15 ч.
США разрешили покупку NVIDIA H200 десяти китайским компаниям, но сделки застопорились 8 ч.
Новая статья: Обзор ноутбука Acer Swift Go 14 AI: в дороге не подведет 8 ч.
Nvidia мчится к капитализации в $6 трлн — за неделю акции выросли на 20 % 11 ч.
Крупнейший солнечный беспилотник совершил рекордный по длительности полёт и пропал в океане 11 ч.
Microsoft готовит компактный Xbox-контроллер для облачного гейминга 11 ч.
Угроза забастовки на полупроводниковых фабриках Samsung снова разогнала цены на память 11 ч.
Microsoft заподозрили в подавлении конкуренции через Word, Teams и Copilot 11 ч.
«Несчастны все, кроме руководства»: в Meta рекордно упал моральный дух, несмотря на рекордные прибыли 14 ч.
Благодаря спросу на ИИ AMD нарастила долю на рынке серверных CPU, а Intel потихоньку теснит Arm 14 ч.
MSI выпустит очень лимитированную GeForce RTX 5080 в стиле «Мандалорца и Грогу» 15 ч.