Кибератака через DAEMON Tools поразила пользователей более чем в 100 странах и продолжается второй месяц

«Лаборатория Касперского» обнаружила, что установщики программы DAEMON Tools для монтирования образов дисков заражены вредоносным кодом: пользователи скачивают доверенное программное обеспечение (ПО), а получают скрытую программу удалённого управления системой. Заражённые версии с 12.5.0.2421 по 12.5.0.2434 распространяются с 8 апреля 2026 года и затронули частных лиц и организации более чем в 100 странах.

Злоумышленники подменили в составе DAEMON Tools три исполняемых файла: DTHelper.exe, DiscSoftBusServiceLite.exe и DTShellHlp.exe. Все три имеют действующую цифровую подпись разработчика — компании AVB Disc Soft, поэтому Windows воспринимает их как доверенные. Файлы запускаются при старте компьютера, и каждый раз активируется скрытый бэкдор — программа удалённого управления. Она обращается к управляющему серверу злоумышленников по доменному имени, которое зарегистрировано за неделю до начала атаки и почти неотличимо от адреса настоящего DAEMON Tools. В ответ сервер передаёт команды для загрузки в систему жертвы дополнительных вредоносных компонентов.

Аналитики выявили три типа таких компонентов. На большинстве заражённых машин запускался сборщик информации — программа на платформе .NET, которая отправляет злоумышленникам MAC-адрес сетевой карты, имя хоста, DNS-имя домена, список запущенных процессов, перечень установленного ПО и язык системы. Эти сведения помогают атакующим отобрать наиболее ценные цели. Только на десятке компьютеров затем разворачивался минималистичный бэкдор, который загружает вредоносные файлы, выполняет команды в системной оболочке и запускает дополнительные модули в памяти. Самый сложный вредонос, троян QUIC RAT, был обнаружен лишь у одного российского учебного заведения. Этот вредонос поддерживает семь протоколов связи с управляющим сервером (HTTP, UDP, TCP, WSS, QUIC, DNS и HTTP/3) и способен внедрять вредоносный код в системные процессы notepad.exe и conhost.exe.

С 8 апреля специалисты «Лаборатории Касперского» зафиксировали тысячи попыток установки таких вредоносных компонентов. Большинство жертв находилось в России, Бразилии, Турции, Испании, Германии, Франции, Италии и Китае. Около 10 % затронутых систем принадлежат организациям. При этом серьёзный бэкдор обнаружен лишь на десятке компьютеров — в государственных, научных, производственных и розничных организациях России, Беларуси и Таиланда. Такая избирательность подтверждает целевой характер кибератаки, но её цель — кибершпионаж или вымогательство у крупных организаций — пока не ясна.

Обнаружение атаки заняло около месяца — это сопоставимо со сроками выявления компрометации приложения 3CX, которую «Лаборатория Касперского» расследовала при участии экспертного сообщества в 2023 году. С начала 2026 года компания расследовала уже четыре подобные атаки: в январе — eScan, в феврале — Notepad++, в апреле — CPU-Z, теперь — DAEMON Tools. Широко используемые и доверенные приложения становятся всё более привлекательным каналом для злоумышленников: одного взлома разработчика достаточно, чтобы вредоносный код одновременно попал на машины тысяч его пользователей.