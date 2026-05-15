В России испытали платформу для отечественных беспилотных электрокатеров — она разогналась до 55 км/ч

«Ведомости» сообщили, что молодой российский разработчик беспилотного водного электротранспорта — компания Flymar — изготовил и провёл успешные испытания первой в России «системы электродвижения маломерных судов», разгоняющихся до 55 км/ч. До этого все подобные суда приходилось покупать за рубежом, чего в будущем теперь есть шанс избежать. Водные беспилотники востребованы во многих сферах, обещая помочь с логистикой, туризмом и с другим.

Об испытании платформы источнику сообщил сооснователь и генеральный директор компании Дмитрий Филатов. «По его словам, она состоит из электрического двигателя и цифрового контроллера управления, который позволяет управлять судном в автономном режиме. Сама система полностью спроектирована и произведена в России», — пишет издание.

Цифровой контроллер обращается к двигателю 50 раз в секунду, что превосходит возможности человека. Это первая подобная разработка в нашей стране. Она применима как на пассажирских судах, так и на грузовых.

Двигатель беспилотной платформы был испытан во всех рабочих режимах, его КПД достиг 93,5 %, как уточнил осведомлённый источник «Ведомостей». Его расчётный ресурс может превышать 20 000 часов, что в 4–5 раз больше, чем у стандартных дизельных двигателей. Срок эксплуатации составит до 20 лет.

На создание и испытание платформы ушло меньше года. АО «Флаймар» было создано в 2025 году в Санкт-Петербурге. В сентябре 2025 года компания привлекла по 50 млн рублей от инвестфонда «Восход» (якорный инвестор — «Интеррос») и бизнес-ангела.

Непосредственно на разработку системы электродвижения маломерных судов было направлено около 50 млн рублей. Эти деньги пошли в том числе на исследования в области силовой электроники, IT и гидродинамики, а также на работу ключевых подрядчиков и непосредственно производство. Без учёта НДС компания хотела бы продавать свои решения по 3–4 млн рублей. По словам директора, АО «Флаймар» уже получило первые запросы на поставки беспилотной платформы от структур из Санкт-Петербурга, где сосредоточено основное количество игроков водной отрасли.

Компания Flymar — не единственный производитель беспилотных судов в России. Подобными разработками занимаются «Ситроникс» (входит в АФК «Система»), компания «Навис» в партнёрстве с ООО «Компан Марин» (безэкипажный катер «Сардина»), ЗАО «Си проект» и АО «Безэкипажная логистика» (грузовой безэкипажный катер «Клипер»), Объединённая судостроительная корпорация (ОСК) и ряд других.

Например, речными электрическими трамваями Москву обеспечила компания ООО «Эмпериум» с производством в городе Отрадное Ленинградской области. Маршруты этих маломерных судов были запущены в столице в 2023 году.