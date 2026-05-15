Сегодня 15 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости российская наука и промышленность В России испытали платформу для отечеств...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

В России испытали платформу для отечественных беспилотных электрокатеров — она разогналась до 55 км/ч

«Ведомости» сообщили, что молодой российский разработчик беспилотного водного электротранспорта — компания Flymar — изготовил и провёл успешные испытания первой в России «системы электродвижения маломерных судов», разгоняющихся до 55 км/ч. До этого все подобные суда приходилось покупать за рубежом, чего в будущем теперь есть шанс избежать. Водные беспилотники востребованы во многих сферах, обещая помочь с логистикой, туризмом и с другим.

Источник изображения: «Флаймар»

Источник изображения: «Флаймар»

Об испытании платформы источнику сообщил сооснователь и генеральный директор компании Дмитрий Филатов. «По его словам, она состоит из электрического двигателя и цифрового контроллера управления, который позволяет управлять судном в автономном режиме. Сама система полностью спроектирована и произведена в России», — пишет издание.

Цифровой контроллер обращается к двигателю 50 раз в секунду, что превосходит возможности человека. Это первая подобная разработка в нашей стране. Она применима как на пассажирских судах, так и на грузовых.

Двигатель беспилотной платформы был испытан во всех рабочих режимах, его КПД достиг 93,5 %, как уточнил осведомлённый источник «Ведомостей». Его расчётный ресурс может превышать 20 000 часов, что в 4–5 раз больше, чем у стандартных дизельных двигателей. Срок эксплуатации составит до 20 лет.

На создание и испытание платформы ушло меньше года. АО «Флаймар» было создано в 2025 году в Санкт-Петербурге. В сентябре 2025 года компания привлекла по 50 млн рублей от инвестфонда «Восход» (якорный инвестор — «Интеррос») и бизнес-ангела.

Непосредственно на разработку системы электродвижения маломерных судов было направлено около 50 млн рублей. Эти деньги пошли в том числе на исследования в области силовой электроники, IT и гидродинамики, а также на работу ключевых подрядчиков и непосредственно производство. Без учёта НДС компания хотела бы продавать свои решения по 3–4 млн рублей. По словам директора, АО «Флаймар» уже получило первые запросы на поставки беспилотной платформы от структур из Санкт-Петербурга, где сосредоточено основное количество игроков водной отрасли.

Компания Flymar — не единственный производитель беспилотных судов в России. Подобными разработками занимаются «Ситроникс» (входит в АФК «Система»), компания «Навис» в партнёрстве с ООО «Компан Марин» (безэкипажный катер «Сардина»), ЗАО «Си проект» и АО «Безэкипажная логистика» (грузовой безэкипажный катер «Клипер»), Объединённая судостроительная корпорация (ОСК) и ряд других.

Например, речными электрическими трамваями Москву обеспечила компания ООО «Эмпериум» с производством в городе Отрадное Ленинградской области. Маршруты этих маломерных судов были запущены в столице в 2023 году.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В 2035 году каждый пятый грузовик на дорогах России будет беспилотным
В Китае создали первый в мире беспилотный карьерный самосвал — и он умеет передвигаться «крабиком»
Полиция Калифорнии начнёт выписывать штрафы беспилотным автомобилям
Honda впервые с 1957 года ушла в убыток — электромобильная стратегия дала сбой
Крупнейший солнечный беспилотник совершил рекордный по длительности полёт и пропал в океане
Жуткие робо-волки стали новым оружием против медведей в Японии
Теги: речной, судоходство, российские разработчики
речной, судоходство, российские разработчики
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китай создал фотонный квантовый компьютер, который суперкомпьютерам не догнать даже за время жизни Вселенной
Стартап учёного из NASA заявил о разработке неиссякаемых источников питания на энергии вакуума
Российский аналог Starlink начали испытывать в поездах
Некогда чрезвычайно успешная GoPro ищет себе покупателя — её цена упала на 97 % со своего пика 2014 года
В Китае разработали присадку для литий-серных аккумуляторов — они стали вдвое энергоёмче литий-ионных
Великобритания инициировала антимонопольное расследование практик лицензирования ПО в экосистеме Microsoft 3 мин.
Google пояснила, почему втрое урезало бесплатное облачное хранилище для новых пользователей Gmail 17 мин.
xAI Маска выпустила ИИ-агента Grok Build — конкурента Claude Code для генерации программного кода 23 мин.
Для Crimson Desert вышло второе крупное обновление за неделю — подробности 1.07.00 2 ч.
Исследователи рассказали, как ИИ Mythos помог взломали новейшую систему защиты памяти Apple 2 ч.
Из-за слухов о скором старте предзаказов GTA VI стоимость Take-Two подскочила почти на $3 миллиарда 2 ч.
Вот это разворот: SAP всё же предоставит ИИ-агентов для локальных ECC и S4/HANA, но при обещании переехать в облако 4 ч.
Продажи пиратского хита Windrose за месяц в раннем доступе Steam превысили два миллиона копий 4 ч.
Модель Claude Mythos от Anthropic помогла взломать macOS, обнаружив и объединив две уязвимости 5 ч.
OpenAI признала утечку данных после шестиминутного взлома TanStack 5 ч.
Cerebras провела крупнейшее IPO в США в 2026 году, получив $5,55 млрд 14 мин.
Asus вернула 2006-й: представлена плата ROG Crosshair с ретро-дизайном к 20-летию Republic of Gamers 28 мин.
Infinix предложила скидки до 33 % на планшеты XPAD 30E 37 мин.
Cerebras провела крупнейшее IPO в этом году — акции конкурента Nvidia взлетели на 68 % в первый же день 53 мин.
В России испытали платформу для отечественных беспилотных электрокатеров — она разогналась до 55 км/ч 2 ч.
Samsung начала экстренно сокращать производство перед массовой забастовкой 2 ч.
Honda впервые с 1957 года ушла в убыток — электромобильная стратегия дала сбой 2 ч.
Мини-ПК DX-AIPlayer получил ИИ-ускоритель DX-M1 с производительностью 25 Топс 2 ч.
Microsoft готовит флагманский геймпад Xbox Elite Series 3 с колёсиками и Wi-Fi 3 ч.
Марсоход NASA Perseverance сделал бодрое селфи в ореоле солнечных лучей 4 ч.