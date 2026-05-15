Импортозамещение забуксовало: продажи российских ноутбуков рухнули почти на 70 %

В 2025 году на российском розничном рынке было продано 140–160 тыс. ноутбуков отечественного производства на сумму 8–9,5 млрд руб., что меньше год к году на 65–69 %. Доля отечественных ноутбуков не превысила 5,5 %, сообщил ресурс Forbes со ссылкой на данные производителя электроники Fplus.

В компании объяснили падение продаж жёсткой конкуренцией со стороны китайских и западных брендов, которые поступают в Россию по параллельному импорту. В Fplus также сообщили, что объём продаж ноутбуков на B2B- и B2G-рынках в 2025 году составил 380–420 тыс. штук на сумму 35–40 млрд руб., что на 53–58 % меньше, чем годом ранее. В компании отметили, что сегмент B2B можно назвать «локомотивом» российского производства.

С 27 мая в России вступит в силу запрет на ввоз по параллельному импорту ноутбуков и ПК ряда компаний, включая Asus, Acer, Samsung, Hewlett Packard, Toshiba, Fujitsu и др., что, как ожидают в Минпромторге, будет способствовать росту спроса на отечественную продукцию. В министерстве отметили, что аналогичные товарные позиции представлены российскими производителями в объёме, достаточном для замещения товаров из «недружественных» стран.

Как утверждает аналитик и автор Telegram-канала abloud62 Алексей Бойко, говорить о возможности полного замещения зарубежных ноутбуков российскими пока преждевременно, тем более что ноутбуки отечественного производства представлены в основном в низком ценовом сегменте. Лидируют на рынке по-прежнему изделия зарубежных брендов — Asus, Huawei и др.

Аналитик TelecomDaily Илья Шатилин считает, что отечественные ноутбуки могут конкурировать с китайскими и тайваньскими моделями только в ультрабюджетном сегменте — до 40–50 тыс. руб. Он также заметил, что производство отечественных ноутбуков обычно заключается в частичной сборке в России: «Понятно, что процессоры там всё равно от американских Intel, AMD, экраны и корпуса — китайские. Из отечественного — бренд и поддержка». Вместе с тем аналитик ожидает дальнейшего роста продаж отечественных ноутбуков, которые поставляются с гарантией и поддержкой.