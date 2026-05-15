Исследование: 9 из 10 финансовых советов блогеров признали плохими — но люди всё равно довольны

Согласно исследованию, проведённому в Великобритании, советы финансовых интернет-инфлюенсеров в социальных сетях, как правило, имеют «низкое качество», несмотря на то что ими широко пользуются британцы, сообщил The Financial Times. Вместе с тем те, кто следовал финансовым рекомендациям так называемых финфлюенсеров, в подавляющем большинстве сообщают о полученном «положительном результате».

Источник изображения: Glenn Carstens-Peters/unsplash.com

В рамках исследования были проанализированы советы почти 2500 финансовых инфлюенсеров в Instagram, TikTok и YouTube, а также опрошены 4200 взрослых жителей Великобритании.

Почти 40 % респондентов сообщили, что используют социальные сети в качестве источника финансовых рекомендаций. Это почти столько же, сколько консультируются с семьёй и друзьями, и значительно больше числа тех, кто обращается за советом к ИИ (23 %), и тех, кто прибегает к помощи профессионалов (9 %).

Вместе с тем исследование показало, что почти 90 % постов в социальных сетях содержат «больше негативных, чем позитивных качественных характеристик». В них выражаются сомнения в компетентности финансового инфлюенсера и достоверности публикуемой информации, а также упоминаются недостатки, альтернативы и приводятся ссылки на источники.

Тем не менее 31 % респондентов, следовавших рекомендациям из социальных сетей, оценили опыт положительно: 70 % сообщили о преимущественно положительных результатах, 27 % — о смешанных и лишь 3 % — о преимущественно негативных, хотя эти выводы основывались на восприятии, а не на подтверждённых финансовых показателях. Отмечено больше положительных отзывов в отношении советов по составлению бюджета и методам экономии денег, однако следование рекомендациям по покупке акций или криптовалют чаще приводило к негативным последствиям.

Среди вводящих в заблуждение финансовых рекомендаций наиболее часто упоминались криптовалюты, а также реклама «быстрого обогащения» и фейковая реклама со знаменитостями.

К аналогичным выводам пришли исследователи из университетов Ньюкасла и Бирмингема, которые обнаружили, что контент британских финансовых инфлюенсеров в TikTok хоть и способствовал распространению финансовой информации, но был сильно смещён в сторону тем высокого риска, таких как криптовалюты и торговля иностранной валютой.

По мнению респондентов, регулирующие органы и социальные сети должны нести ответственность за мониторинг и противодействие вводящей в заблуждение финансовой информации. Более того, создателям контента необходимо раскрывать свою квалификацию, опыт и любые конфликты интересов. Также предлагается, чтобы сайты социальных сетей размещали ссылки на официальные источники во всех публикациях с финансовой информацией.

За несколько недель до публикации результатов данного исследования Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) заявило об открытии уголовного дела в отношении двух финансовых инфлюенсеров в связи с проведением незаконных рекламных акций в социальных сетях. Также регулятор выпустил десятки предупреждений в отношении неавторизованных фирм и частных лиц и направил 120 запросов на удаление аккаунтов на платформах социальных сетей, размещавших незаконный контент финансовых инфлюенсеров.

Теги: соцсети, инфлюенсеры, финансовые, рекомендации
