Сегодня 15 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости barebone-системы, неттопы, all-in-one P... Asus представила трёхлитровый игровой ПК...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Asus представила трёхлитровый игровой ПК ROG NUC 16 — он меньше PS5, но в 7,5 раз дороже

Компания Asus представила игровой мини-ПК ROG NUC 16 в Китае. Система доступна в чёрном и белом цветах и собрана в том же корпусе с внутренним объёмом 3 литра, что и предыдущие модели компактной игровой системы.

Источник изображений: Asus

Источник изображений: Asus

Ключевое обновление ROG NUC 16 связано с процессором. Теперь система предлагает 24-ядерный Intel Core Ultra 9 290HX Plus. Компания также заявляет для новинки мощную мобильную графику GeForce RTX 5080. На выбор доступны и конфигурации с RTX 5070 Ti, RTX 5070 и RTX 5060. Согласно характеристикам, система поддерживает до 128 Гбайт оперативной памяти DDR5-6400 CSODIMM.

Стоимость ROG NUC 16 в Китае в чёрном исполнении составляет 29 999 юаней (около $4420), белая версия оценивается в 30 499 юаней (около $4490). Оба варианта уже доступны для предзаказа. Для глобального рынка чёрная система получила название Obsidian Black, а белая — Moonlight White. Однако стоимость ROG NUC 16 для других рынков пока не сообщается.

Обновлённый ROG NUC 16 производитель оснастил более мощным блоком питания и более эффективной системой охлаждения. Неттоп поставляется с 380-Вт БП, предлагающим на 15 % больше мощности, чем у предшественника — ROG NUC 2025 года. В состав системы охлаждения обновлённой модели вошли три вентилятора, испарительная камера с 72-процентным покрытием и отдельная теплотрубка для SSD. Asus заявляет, что уровень шума системы при работе не превышает 38 дБА.

Корпус ROG NUC 16 поддерживает вертикальную и горизонтальную установку. Asus отмечает, что встроенный гироскоп определяет ориентацию системы и соответствующим образом регулирует настройки охлаждения. Набор внешних разъёмов ROG NUC 16 включает Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1 UHBR20, HDMI 2.1, 2,5-Гбит LAN и USB 3.2 Gen2. Система поддерживает подключение до пяти 4K-дисплеев.

Asus рекламирует ROG NUC 16 как игровую систему, которая меньше, но при этом мощнее игровых приставок PlayStation 5 и Xbox Series X. Правда, эти устройства несопоставимы, да и стоимость ROG NUC 16 в несколько раз выше, чем у игровых приставок: PS5 без дисковода в Китае оценивается в 3999 юаней. Даже с учётом недавнего повышения цен стоимость той же PlayStation 5 Pro почти в четыре раза ниже, чем у нового ROG NUC.

Следует напомнить, что модель ROG NUC 2025 предлагала оснащение вплоть до Core Ultra 9 275HX и мобильной RTX 5080. Стоимость этой системы в Китае на старте продаж составляла 24 399–24 999 юаней. В США система была доступна за $3199. Новая модель ROG NUC 16 сохранила RTX 5080, но теперь предлагает более мощный процессор Core Ultra 9 290HX Plus.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Представлен флагманский игровой ноутбук Asus ROG Strix SCAR 18 с потреблением до 320 Вт
Геймерские AR-очки Asus ROG Xreal R1 доступны для предзаказа за $849
Asus вернула 2006-й: представлена плата ROG Crosshair с ретро-дизайном к 20-летию Republic of Gamers
Asus выпустила 12,3" портативный сенсорный монитор ROG Strix XG129C и 34" геймерский ROG Strix OLED XG34WCDMS
Apple урезает семейство Mac: мощные версии исчезают из-за нехватки памяти
Apple сняла с производства 256-Гбайт версию Mac mini за $599 — теперь базовой стала версия на 512 Гбайт за $799
Теги: asus rog, rog nuc, неттоп, мини-пк, игровой пк, asus
asus rog, rog nuc, неттоп, мини-пк, игровой пк, asus
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Из-за слухов о скором старте предзаказов GTA VI стоимость Take-Two подскочила почти на $3 миллиарда
Стартап учёного из NASA заявил о разработке неиссякаемых источников питания на энергии вакуума
Asus вернула 2006-й: представлена плата ROG Crosshair с ретро-дизайном к 20-летию Republic of Gamers
23 атомные бомбы в день — 9-ГВт мега-ЦОД в Юте грозит значительно повысить температуру окрестностей, если вообще будет построен
Некогда чрезвычайно успешная GoPro ищет себе покупателя — её цена упала на 97 % со своего пика 2014 года
Вайбкодить теперь можно на ходу: в ChatGPT для смартфонов появился Codex 24 мин.
«Группа Астра» запустила магазин приложений Astra Store для корпоративного рынка 2 ч.
Исследование: 9 из 10 финансовых советов блогеров признали плохими — но люди всё равно довольны 2 ч.
Первый этап дела «Маск против Альтмана» завершён — теперь слово за присяжными 2 ч.
Subnautica 2 достигла двух миллионов проданных копий спустя всего 12 часов раннего доступа 2 ч.
Дилогию VR-приключений Moss превратят в одну игру для ПК и консолей — трейлер и подробности Moss: The Forgotten Relic 3 ч.
«Выглядит сногсшибательно»: подводный геймплей в Assassin’s Creed Black Flag Resynced заворожил фанатов 4 ч.
Великобритания инициировала антимонопольное расследование практик лицензирования ПО в экосистеме Microsoft 4 ч.
Google пояснила, почему втрое урезало бесплатное облачное хранилище для новых пользователей Gmail 4 ч.
xAI Маска выпустила ИИ-агента Grok Build — конкурента Claude Code для генерации программного кода 4 ч.
Представлен флагманский игровой ноутбук Asus ROG Strix SCAR 18 с потреблением до 320 Вт 31 мин.
Asus выпустила свою первую оперативную память — и сразу за $880 48 мин.
Немецкие учёные добились рекордного КПД при превращении солнечного света в водород 52 мин.
Asus представила трёхлитровый игровой ПК ROG NUC 16 — он меньше PS5, но в 7,5 раз дороже 2 ч.
Геймерские AR-очки Asus ROG Xreal R1 доступны для предзаказа за $849 2 ч.
ИИ-бум превратил Kioxia в одну из самых дорогих компаний Японии — прибыль взлетела на 93 % 2 ч.
Пока мир гонится за ИИ-чипами, китайская SMIC зарабатывает на зрелых техпроцессах 2 ч.
Импортозамещение забуксовало: продажи российских ноутбуков рухнули почти на 70 % 3 ч.
JCB представила гоночный автомобиль Hydromax на 1200-сильном водородном ДВС — он создан для рекордов 3 ч.
Hobot выпустила робота-мойщика окон Hobot SP10 с подвижными скребками для кристально чистого результата 3 ч.