Asus представила трёхлитровый игровой ПК ROG NUC 16 — он меньше PS5, но в 7,5 раз дороже

Компания Asus представила игровой мини-ПК ROG NUC 16 в Китае. Система доступна в чёрном и белом цветах и собрана в том же корпусе с внутренним объёмом 3 литра, что и предыдущие модели компактной игровой системы.

Ключевое обновление ROG NUC 16 связано с процессором. Теперь система предлагает 24-ядерный Intel Core Ultra 9 290HX Plus. Компания также заявляет для новинки мощную мобильную графику GeForce RTX 5080. На выбор доступны и конфигурации с RTX 5070 Ti, RTX 5070 и RTX 5060. Согласно характеристикам, система поддерживает до 128 Гбайт оперативной памяти DDR5-6400 CSODIMM.

Стоимость ROG NUC 16 в Китае в чёрном исполнении составляет 29 999 юаней (около $4420), белая версия оценивается в 30 499 юаней (около $4490). Оба варианта уже доступны для предзаказа. Для глобального рынка чёрная система получила название Obsidian Black, а белая — Moonlight White. Однако стоимость ROG NUC 16 для других рынков пока не сообщается.

Обновлённый ROG NUC 16 производитель оснастил более мощным блоком питания и более эффективной системой охлаждения. Неттоп поставляется с 380-Вт БП, предлагающим на 15 % больше мощности, чем у предшественника — ROG NUC 2025 года. В состав системы охлаждения обновлённой модели вошли три вентилятора, испарительная камера с 72-процентным покрытием и отдельная теплотрубка для SSD. Asus заявляет, что уровень шума системы при работе не превышает 38 дБА.

Корпус ROG NUC 16 поддерживает вертикальную и горизонтальную установку. Asus отмечает, что встроенный гироскоп определяет ориентацию системы и соответствующим образом регулирует настройки охлаждения. Набор внешних разъёмов ROG NUC 16 включает Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1 UHBR20, HDMI 2.1, 2,5-Гбит LAN и USB 3.2 Gen2. Система поддерживает подключение до пяти 4K-дисплеев.

Asus рекламирует ROG NUC 16 как игровую систему, которая меньше, но при этом мощнее игровых приставок PlayStation 5 и Xbox Series X. Правда, эти устройства несопоставимы, да и стоимость ROG NUC 16 в несколько раз выше, чем у игровых приставок: PS5 без дисковода в Китае оценивается в 3999 юаней. Даже с учётом недавнего повышения цен стоимость той же PlayStation 5 Pro почти в четыре раза ниже, чем у нового ROG NUC.

Следует напомнить, что модель ROG NUC 2025 предлагала оснащение вплоть до Core Ultra 9 275HX и мобильной RTX 5080. Стоимость этой системы в Китае на старте продаж составляла 24 399–24 999 юаней. В США система была доступна за $3199. Новая модель ROG NUC 16 сохранила RTX 5080, но теперь предлагает более мощный процессор Core Ultra 9 290HX Plus.