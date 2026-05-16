DJI анонсировала в Каннах карманную кинокамеру Osmo Pocket 4P

Компания DJI выбрала Каннский кинофестиваль для анонса Osmo Pocket 4P — усовершенствованной версии обычной компактной камеры Osmo Pocket 4, которую производитель представил в прошлом месяце.

Источник изображения: DJI

Если обычная модель Pocket 4 ориентирована на создателей контента и видеоблогеров, то Pocket 4P предназначена для профессиональных независимых кинематографистов. Благодаря мощному, но при этом компактному аппаратному обеспечению Pocket 4P может заменить значительную часть тяжёлого оборудования, используемого в кинопроизводстве. Именно поэтому этот продукт был анонсирован на Каннском кинофестивале.

DJI не сообщила полные технические характеристики новой камеры. Вероятно, о них производитель расскажет чуть позже. Однако компания выделила ключевые особенности Pocket 4P.

Говоря о цветопередаче, DJI отметила поддержку 10-битных цветовых профилей D-Log2 для профессиональной цветокоррекции. Благодаря более мощному сенсору камера Pocket 4P позволяет снимать ночные и интерьерные сцены с большей детализацией и более широким динамическим диапазоном.

Также, разумеется, камера совместима с широким спектром аксессуаров DJI для улучшения стабилизации, качества звука и т. д.

DJI пока не сообщает, когда Osmo Pocket 4P станет доступна в продаже. Стоимость новинки тоже неизвестна. Для сравнения, модель Osmo Pocket 4 предлагается по цене от €479 (стоимость зависит от комплектации).

Теги: dji osmo, камеры, кинематограф
