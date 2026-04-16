DJI представила блогерскую камеру Osmo Pocket 4 — 1″ сенсор, замедленное видео в 4K и больше 100 Гбайт

Сегодня компания DJI анонсировала четвёртую версию своей портативной стабилизированной камеры для видеоблогеров. В отличие от Osmo Pocket 3, которая дебютировала в сентябре 2023 года с существенными аппаратными улучшениями, Osmo Pocket 4 сохранила ту же платформу, но с улучшенными возможностями, включая более высокую частоту кадров и встроенную память. Новинка также получила фильтры с эффектом плёночной съёмки, больше органов управления и новую подсветку.

Источник изображений: DJI

Источник изображений: DJI

Osmo Pocket 4 оснащена новым 1-дюймовым сенсором, который, по словам DJI, обеспечивает 14 ступеней динамического диапазона, улучшая качество съёмки в условиях низкой освещённости и детализацию в самых темных и самых светлых участках сцены. Замедленная съёмка теперь может вестись в разрешении 4K со скоростью до 240 кадров в секунду, а разрешение фотографий увеличилось с 9,4 мегапикселей до 37 мегапикселей благодаря «оптимизированному алгоритму».

Поворот 2-дюймового OLED-сенсорного экрана в альбомную ориентацию теперь открывает две дополнительные кнопки. Одна переключает между 1×, 2× и 4× зумом, а другая настраивается для быстрого доступа к предустановленным параметрам. Под этими кнопками находится новый аналоговый джойстик 5D, который позволяет поворачивать камеру в любом направлении, перемещать её с разной скоростью в зависимости от угла поворота или центрировать стабилизатор.

DJI существенно улучшила возможности отслеживания объектов с помощью новой системы ActiveTrack 7.0, которая работает даже при 4-кратном увеличении. Она может отслеживать транспортные средства, животных и людей, фиксироваться на выбранном объекте и отдавать приоритет фокусировке на предварительно зарегистрированных лицах.

При отсутствии оператора, Osmo Pocket 4 может управляться дистанционно с помощью жестов. Поднятие ладони запускает и останавливает отслеживание объекта, а жест «мир» пальцами запускает и останавливает съёмку видео или фото. Камера поставляется со встроенной памятью объёмом 107 Гбайт, скорость передачи данных которой достигает 800 Мбайт/с. Её можно расширить с помощью карты формата microSD.

Osmo Pocket 4 предлагает шесть новых «плёночных» фильтров, один из них вдохновлён классической плёнкой Fuji с более холодными тонами и мягким контрастом. Имеются фильтры для «бьютификации», которые могут сгладить кожу или осветлить цвет лица. Они работают в сочетании с новым модулем заполняющей подсветки с тремя уровнями регулируемой яркости и тремя настройками цветовой температуры.

Как и в случае с недавно представленными продуктами DJI, такими как экшн-камера Osmo Nano, дрон Avata 360 и стабилизатор Osmo Mobile 8, Osmo Pocket 4 не будет доступна в США, поскольку заявка компании на авторизацию все ещё находится на рассмотрении регулирующих органов.

На других рынках камера будет продаваться в трёх комплектациях. Самый дешёвый вариант — Essential Combo за €479, в комплект которого входят чехол и рукоятка. Standard Combo за €499 дополняется ремешком на запястье и зажимом для стабилизатора. Creator Combo за €619 включает широкоугольный объектив, мини-штатив, магнитный модуль заполняющего света и беспроводной микрофон DJI Mic 3 с аксессуарами для крепления к одежде.

dji osmo, камера, блогеры
