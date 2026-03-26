Представлен компактный дрон DJI Avata 360 с круговым обзором в 8K

Крупнейший китайский производитель гражданских БПЛА DJI представил дрон Avata 360. Он предлагает съёмку в разрешении 8K с обзором в 360° — за это отвечают 1-дюймовые сенсоры с поддержкой частоты 60 кадров в секунду.

Источник изображений: DJI

DJI Avata 360 располагает мощной системой передачи видео DJI O4+ и датчиком препятствий — они позволяют оператору видеть дальше, обеспечивая более стабильный и безопасный полёт аппарата. В сочетании с очками и контроллерами движения от DJI модель популярной серии Avata позволяет с полным комфортом за один полёт отснять полную 360-градусную панораму, которую на постобработке можно обрезать в любом участке. Творческие возможности системы безграничны, уверяет производитель.

Объектив с обзором 360° укомплектован сенсорами с эквивалентным размером 1 дюйм, что позволяет снимать панорамное видео с высокой детализацией в формате 8K, частотой 60 кадров в секунду и поддержкой HDR, а также делать фотографии с разрешением 120 мегапикселей. Высокий динамический диапазон и крупные пиксели размером 2,4 мкм позволяют с высокой чёткостью передавать свет и тень композиции. Видео и фотографии можно экспортировать напрямую или производить кадрирование на этапе постобработки. Присутствует режим съёмки с одним объективом — он позволяет вести классическую запись материала Avata с разрешением 4K и частотой 60 кадров в секунду.

Высококачественная система передачи видео DJI O4+ позволяет транслировать изображение в формате 1080p с частотой 60 кадров в секунду; она может похвастаться высокой устойчивостью к помехам и поддерживает дальность действия до 20 км. DJI Avata 360 предлагает до 23 минут полётного времени и располагает стандартным набором функций безопасности, в том числе всенаправленным обнаружением препятствий и встроенной защитой пропеллеров. Обработку видео можно вести в приложениях DJI Fly и DJI Studio.

Производитель перечислил несколько сценариев применения и важных функций DJI Avata 360. Spotlight Free позволяет отслеживать движущиеся объекты и поддерживает движение камеры, воспроизводя возможности профессионального оборудования. ActiveTrack 360° предлагает автоматический выбор оптимального режима отслеживания — например, с постоянными расстоянием и высотой до объекта; Cycling позволяет дрону оперативно реагировать на повороты и удерживать объект в кадре даже в сложных условиях. На постобработке можно использовать функцию FPV Mode — естественный режим крена. Есть функция интеллектуального отслеживания, позволяющая удерживать в кадре людей, животных, транспортные средства и многое другое даже в формате панорамного видео с круговым обзором.

GyroFrame позволяет выставить оптимальный угол съёмки и экспортировать картинку в DJI Fly — здесь и в DJI Studio можно добавлять эффекты движения камеры. Дополняет эту возможность функция виртуального подвеса — движения и наклон камеры на видео в редакторе: можно вращать горизонт и менять перспективу в рамках одного исходного материала. Передний объектив является сменным; на борту имеется накопитель объёмом 42 Гбайт — этого хватит на 30 минут съёмки видео с обзором 360°; поддерживается стандарт Wi-Fi 6 с возможностью передавать 1 Гбайт данных за 10 секунд со скоростью до 100 Мбит/с.

DJI Avata 360 поддерживает управление с пультов DJI RC 2, RC-N2, RC-N3; можно подключать очки DJI Goggles и контроллеры Motion Controllers. Дрон поступит в продажу 26 апреля. Доступны четыре варианта комплектации: DJI Avata 360 (только дрон) за €459; DJI Avata 360 (DJI RC 2) за €719; а также DJI Avata 360 Fly More Combo (DJI RC 2) и DJI Avata 360 Motion Fly More Combo по €939.

