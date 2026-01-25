Атака клонов: продукция китайской DJI пытается проникнуть на рынок США под другими марками

В конце декабря стало понятно, что попытки китайской DJI сохранить возможность поставок своих БПЛА на американский рынок по официальным каналам наткнулись на стойкое сопротивление местной бюрократии, поскольку импорт соответствующей продукции всё же был запрещён. Обойти ограничения DJI попытается за счёт ввоза продукции в США под другими марками.

Во-первых, как отмечает South China Morning Post, в этом полугодии на рынок США может поступить носимая камера для документирования активного образа жизни — Xtra ATTO, которая в точности копирует внешность и характеристики камеры Osmo Nano марки DJI. Это не единственный пример такого «клонирования», поскольку камеры Sphra Muse и Xtra Edge той же марки точно воспроизводили внешность и характеристики камер DJI Osmo Pocket и Osmo Action соответственно.

Разборка данных камер показала, что они построены на тех же компонентах, что и продукция DJI, а анализ прилагаемого к ним программного обеспечения выявил поразительную схожесть программного кода с приложениями DJI, но без упоминания последней торговой марки. На официальном сайте Xtra упоминается, что компания является динамичным и независимым стартапом, зарегистрированным в штате Делавэр, основанным выходцами из лидирующих в своём сегменте рынка компаний. Беспилотные летательные аппараты DJI может ввозить в США под маркой SkyRover, поскольку они также демонстрируют поразительное сходство с её продукцией. Остаётся лишь узнать, насколько данные методы обхода американских ограничений окажутся эффективными для DJI.