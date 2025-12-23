Сегодня 23 декабря 2025
США запретили импорт всех иностранных дронов — основной удар пришёлся по DJI

Федеральная комиссия по связи (FCC) США запретила (PDF) ввоз в США новых дронов, произведённых за пределами страны — исключения составляют только модели, которые порекомендуют Министерство обороны или Министерство внутренней безопасности. В первую очередь мера направлена против крупнейшего производителя дронов в мире — китайской DJI.

Источник изображения: dji.com

FCC квалифицировала беспилотные летательные аппараты и их комплектующие, в том числе оборудование производства DJI, как коммуникационное оборудование, представляющее «неприемлемый риск для национальной безопасности Соединённых Штатов и для безопасности граждан США». На решение ведомства уже отреагировали в отрасли. «Хотя DJI не упоминается отдельно, не было опубликовано никаких сведений о том, что за данные использовались исполнительной властью при принятии этого решения», — приводит The Verge заявление представителя DJI Адама Уэлша (Adam Welsh). Компания «по-прежнему привержена рынку США», добавил он и отметил, что уже проданные дроны смогут продолжать работу в прежнем режиме. В 2021 году FCC добавила в тот же список оборудование Huawei и ZTE, а в 2024 году в нём оказалось антивирусное ПО «Лаборатории Касперского».

21 декабря ведомство получило заключение по вопросам национальной безопасности от межведомственного органа, в котором говорится, что произведённые в других странах БПЛА и их критически важные компоненты способны «проводить постоянное наблюдение, утечки данных и деструктивные операции на территории США», и что «в рекомендациях США по вопросам кибербезопасности и критической инфраструктуры неоднократно подчёркивалось, что БПЛА зарубежного производства могут использоваться для сбора конфиденциальных данных, обеспечения несанкционированного доступа, либо при желании выводиться из строя посредством обновлений ПО».

Теперешние владельцы произведённых за пределами США дронов смогут продолжать пользоваться ими и дальше. Отдельные модели БПЛА и их компоненты могут быть исключены из списка запрещённого оборудования, если Министерство обороны или Министерство внутренней безопасности «издадут конкретное определение для FCC» о том, что они не представляют неприемлемых угроз. «Беспилотные летательные аппараты (БПЛА), также известные как дроны, могут повысить общественную безопасность, а также укрепить лидерство Америки в области мировых инноваций», — заявил председатель FCC Брендан Карр (Brendan Carr).

Источник:

Материалы по теме
сша, дроны, бпла
