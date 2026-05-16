ArXiv запретила учёным загружать статьи, сгенерированные нейросетями — за это предусмотрен бан на один год

Платформа для публикации научных препринтов ArXiv начнёт блокировать авторов за размещение статей с некачественным контентом, сгенерированным искусственным интеллектом. Нарушители лишатся права публиковать свои работы на ресурсе сроком на один год.

Как сообщил в соцсети X председатель секции компьютерных наук ArXiv Томас Диттерих (Thomas Dietterich), санкции коснутся исследователей, в материалах которых найдут неопровержимые доказательства безответственного использования ИИ. К таким маркерам относятся выдуманные ссылки на источники или оставленные алгоритмом системные комментарии. После окончания блокировки авторы смогут загружать новые материалы на платформу только при условии их предварительного принятия в авторитетных рецензируемых изданиях.

Согласно обновлённому кодексу поведения площадки, подписывая научную работу, авторы берут на себя полную ответственность за её содержимое независимо от способа создания. Диттерих в комментарии изданию 404Media подчеркнул, что наказание применяется исключительно в случаях с бесспорными доказательствами нарушения. При этом внутренний регламент требует обязательной фиксации проблемы модератором и последующего подтверждения председателем секции, а сами учёные сохраняют за собой право оспорить решение о блокировке.

Ужесточение политики стало продолжением мер, принятых ArXiv в прошлом году для борьбы с наплывом низкокачественных ИИ-материалов. Тогда платформа ограничила публикацию обзорных статей и аналитических докладов по компьютерным наукам, обязав авторов сначала получать одобрение на профильных конференциях или в журналах. В администрации ресурса отметили, что развитие больших языковых моделей (LLM) позволило легко производить подобные тексты по запросу, из-за чего большинство поступающих обзоров превратились в простые аннотированные списки литературы без глубокого обсуждения открытых исследовательских проблем.