Сегодня 16 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... ArXiv запретила учёным загружать статьи,...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

ArXiv запретила учёным загружать статьи, сгенерированные нейросетями — за это предусмотрен бан на один год

Платформа для публикации научных препринтов ArXiv начнёт блокировать авторов за размещение статей с некачественным контентом, сгенерированным искусственным интеллектом. Нарушители лишатся права публиковать свои работы на ресурсе сроком на один год.

Источник изображения: Braňo/Unsplash

Источник изображения: Braňo/Unsplash

Как сообщил в соцсети X председатель секции компьютерных наук ArXiv Томас Диттерих (Thomas Dietterich), санкции коснутся исследователей, в материалах которых найдут неопровержимые доказательства безответственного использования ИИ. К таким маркерам относятся выдуманные ссылки на источники или оставленные алгоритмом системные комментарии. После окончания блокировки авторы смогут загружать новые материалы на платформу только при условии их предварительного принятия в авторитетных рецензируемых изданиях.

Согласно обновлённому кодексу поведения площадки, подписывая научную работу, авторы берут на себя полную ответственность за её содержимое независимо от способа создания. Диттерих в комментарии изданию 404Media подчеркнул, что наказание применяется исключительно в случаях с бесспорными доказательствами нарушения. При этом внутренний регламент требует обязательной фиксации проблемы модератором и последующего подтверждения председателем секции, а сами учёные сохраняют за собой право оспорить решение о блокировке.

Ужесточение политики стало продолжением мер, принятых ArXiv в прошлом году для борьбы с наплывом низкокачественных ИИ-материалов. Тогда платформа ограничила публикацию обзорных статей и аналитических докладов по компьютерным наукам, обязав авторов сначала получать одобрение на профильных конференциях или в журналах. В администрации ресурса отметили, что развитие больших языковых моделей (LLM) позволило легко производить подобные тексты по запросу, из-за чего большинство поступающих обзоров превратились в простые аннотированные списки литературы без глубокого обсуждения открытых исследовательских проблем.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Учёные создали робота-медузу без батареи — он плавает быстрее всех аналогов и сможет лечить людей изнутри
Стартап учёного из NASA заявил о разработке неиссякаемых источников питания на энергии вакуума
В Китае разработали присадку для литий-серных аккумуляторов — они стали вдвое энергоёмче литий-ионных
OpenAI перестраивается вокруг ИИ-агентов в рамках подготовки к IPO — ChatGPT и Codex объединят в единую платформу
В ближайший годы четыре из пяти премиум-смартфонов нашпигуют ИИ
Cerebras провела крупнейшее IPO в этом году — акции конкурента Nvidia взлетели на 68 % в первый же день
Теги: искусственный интеллект, ученые
искусственный интеллект, ученые
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Зря потраченные деньги и время»: Forza Horizon 6 стартовала в Steam со «смешанными» отзывами и лучшим пиковым онлайном среди игр серии
Китай создал фотонный квантовый компьютер, который суперкомпьютерам не догнать даже за время жизни Вселенной
В российской рознице появились белорусские телевизоры General Electronics на базе YaOS и «Салют ТВ», а также без них
Немецкие учёные добились рекордного КПД при превращении солнечного света в водород
Импортозамещение забуксовало: продажи российских ноутбуков рухнули почти на 70 %
Новая статья: Mixtape — воспоминания никто не отнимет. Рецензия 9 ч.
Google начнёт наказывать сайты за накрутку попаданий в ИИ-ответы 10 ч.
Московский суд оштрафовал владельца Deus Ex, Metro и Kingdom Come: Deliverance за отказ локализовать данные россиян 11 ч.
Спринт, торговля и продолжение сюжета: разработчики Subnautica 2 раскрыли план улучшения игры на ближайшие месяцы 13 ч.
ChatGPT получит прямой доступ к банковским счетам пользователей — для анализа расходов и финансовых советов 14 ч.
Трамп и Си Цзиньпин обсудили ограничения слишком умного ИИ и зависшие поставки Nvidia H200 14 ч.
Microsoft намерена избавить Windows 11 от главной причины «синих экранов» 14 ч.
Доминирование ChatGPT пошатнулось — Gemini и Perplexity быстро набирают обороты 15 ч.
Pragmata стала новой жертвой пиратов — игру взломали без гипервизора 15 ч.
YouTube Shorts набрали популярность на смарт-телевизорах — 2 млрд часов просмотра за месяц 16 ч.
Tesla сняла гриф секретности с отчётов о ДТП с участием своих роботакси 25 мин.
ArXiv запретила учёным загружать статьи, сгенерированные нейросетями — за это предусмотрен бан на один год 32 мин.
DJI анонсировала в Каннах карманную кинокамеру Osmo Pocket 4P 9 ч.
OpenAI перестраивается вокруг ИИ-агентов в рамках подготовки к IPO — ChatGPT и Codex объединят в единую платформу 9 ч.
Зонд Mars Express показал «хаос и кратеры», образовавшиеся в результате древних наводнений на Марсе 9 ч.
Asus и T1 выпустили лимитированные GeForce RTX для фанатов League of Legends 10 ч.
Thermal Grizzly начала продавать скальпированные Core Ultra 7 270K Plus за $525 11 ч.
Alibaba Cloud потребуется в 10 раз больше вычислительных мощностей, чем в 2022 году, а Tencent научилась обходиться малым 13 ч.
В ближайший годы четыре из пяти премиум-смартфонов нашпигуют ИИ 14 ч.
Учёные создали робота-медузу без батареи — он плавает быстрее всех аналогов и сможет лечить людей изнутри 14 ч.