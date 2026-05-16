Дизайнер Apple рассказал о работе над AirPods Max

Бывший дизайнер устройств Apple Юджин Вонг (Eugene Whang), который проработал в компании 22 года, а затем перешёл вслед за своим руководителем Джони Айвом (Jony Ive) в компанию LoveFrom, поделился подробностями о разработке наушников AirPods Max.

При создании AirPods Max дизайнерскому отделу Apple пришлось учитывать множество факторов, и разными формами головы и ушей у людей дело не ограничивалось. По сути, дизайнеры разрабатывали три продукта: оголовье, футляр и амбушюры — последний оказался наиболее сложным из-за разных форм и размеров головы у людей. Специалистам пришлось перебрать несколько сотен вариантов, признался Вонг. Кроме того, Apple предпочла не размещать свой логотип на AirPods Max, решив, что «брендировать голову» людям ни к чему.

Шанс поработать в Apple Вонг получил, просто позвонив в компанию. Он предположил, что Айв постоянно занят, поэтому выбрал в справочнике Apple дизайнера с самым дружелюбным лицом. «Я подумал: почему бы не связаться с ними? Они же просто люди», — решил он. Помимо AirPods Max, Вонг работал в Apple и над другими крупными продуктами, в том числе iPod nano, iPhone и над обычными AirPods. Он также повторил ранее высказанную мысль о роли Джони Айва в Apple — ограждать дизайнеров от давления со стороны бизнеса компании.

За время работы Вонга в Apple компания превратилась из бунтаря в доминирующую силу, лидера не только в технологической отрасли, но и в мировой экономике. Айву на его должности приходилось нелегко, и когда тот ушёл из Apple и открыл собственную компанию LoveFrom, Вонг последовал за ним, но через несколько лет уволился и оттуда из-за семейных проблем.