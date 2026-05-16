Сегодня 16 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости аудио/видео периферия, наушники, веб-кам... Дизайнер Apple рассказал о работе над Ai...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Дизайнер Apple рассказал о работе над AirPods Max

Бывший дизайнер устройств Apple Юджин Вонг (Eugene Whang), который проработал в компании 22 года, а затем перешёл вслед за своим руководителем Джони Айвом (Jony Ive) в компанию LoveFrom, поделился подробностями о разработке наушников AirPods Max.

Источник изображения: apple.com

Источник изображения: apple.com

При создании AirPods Max дизайнерскому отделу Apple пришлось учитывать множество факторов, и разными формами головы и ушей у людей дело не ограничивалось. По сути, дизайнеры разрабатывали три продукта: оголовье, футляр и амбушюры — последний оказался наиболее сложным из-за разных форм и размеров головы у людей. Специалистам пришлось перебрать несколько сотен вариантов, признался Вонг. Кроме того, Apple предпочла не размещать свой логотип на AirPods Max, решив, что «брендировать голову» людям ни к чему.

Шанс поработать в Apple Вонг получил, просто позвонив в компанию. Он предположил, что Айв постоянно занят, поэтому выбрал в справочнике Apple дизайнера с самым дружелюбным лицом. «Я подумал: почему бы не связаться с ними? Они же просто люди», — решил он. Помимо AirPods Max, Вонг работал в Apple и над другими крупными продуктами, в том числе iPod nano, iPhone и над обычными AirPods. Он также повторил ранее высказанную мысль о роли Джони Айва в Apple — ограждать дизайнеров от давления со стороны бизнеса компании.

За время работы Вонга в Apple компания превратилась из бунтаря в доминирующую силу, лидера не только в технологической отрасли, но и в мировой экономике. Айву на его должности приходилось нелегко, и когда тот ушёл из Apple и открыл собственную компанию LoveFrom, Вонг последовал за ним, но через несколько лет уволился и оттуда из-за семейных проблем.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Apple открыла iPhone для сторонних наушников и часов — но только в одном регионе
iFixit объявила «короля ремонтопригодности» среди наушников — у AirPods Max 2 всего 4 балла из 10
Apple завершила разработку наушников AirPods с камерами и скоро запустит серийное производство
Xiaomi скоро представит флагман Xiaomi 17 Max, фитнес-браслет Smart Band 10 Pro и первые спортивные наушники
Актёр засветил грядущие наушники Sony WH-1000XX — премиальная модель обойдётся в $649
Xiaomi выпустит первые полноразмерные закрытые наушники под маркой Redmi
Теги: apple, airpods max, дизайн
apple, airpods max, дизайн
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Зря потраченные деньги и время»: Forza Horizon 6 стартовала в Steam со «смешанными» отзывами и лучшим пиковым онлайном среди игр серии
В российской рознице появились белорусские телевизоры General Electronics на базе YaOS и «Салют ТВ», а также без них
Китай создал фотонный квантовый компьютер, который суперкомпьютерам не догнать даже за время жизни Вселенной
Московский суд оштрафовал владельца Deus Ex, Metro и Kingdom Come: Deliverance за отказ локализовать данные россиян
Немецкие учёные добились рекордного КПД при превращении солнечного света в водород
Microsoft разрешит менять положение панели задач и размер меню «Пуск» в Windows 11 59 мин.
Бороться со своими дипфейками на YouTube теперь может любой желающий 2 ч.
ZA/UM показала 12 минут геймплея Zero Parades: For Dead Spies — психоделической шпионской RPG в духе Disco Elysium 5 ч.
Новая статья: Mixtape — воспоминания никто не отнимет. Рецензия 17 ч.
Google начнёт наказывать сайты за накрутку попаданий в ИИ-ответы 17 ч.
Спринт, торговля и продолжение сюжета: разработчики Subnautica 2 раскрыли план улучшения игры на ближайшие месяцы 21 ч.
ChatGPT получит прямой доступ к банковским счетам пользователей — для анализа расходов и финансовых советов 21 ч.
Трамп и Си Цзиньпин обсудили ограничения слишком умного ИИ и зависшие поставки Nvidia H200 22 ч.
Microsoft намерена избавить Windows 11 от главной причины «синих экранов» 22 ч.
Доминирование ChatGPT пошатнулось — Gemini и Perplexity быстро набирают обороты 22 ч.
США заподозрили Arm в антиконкурентном поведении 40 мин.
Человекоподобные роботы Figure AI научились сортировать посылки сутки напролёт 44 мин.
Intel Core i9-14900KF разогнали до 9206,34 МГц — это новый мировой рекорд 54 мин.
Дизайнер Apple рассказал о работе над AirPods Max 58 мин.
SpaceX ускорила выход на биржу — IPO на Nasdaq намечено на 12 июня 2 ч.
С 1 июня в России впервые за 12 лет вырастут пошлины за выделение телефонных номеров для операторов связи 2 ч.
XBOX, а не Xbox: Microsoft решила писать имя игрового подразделения капслоком 2 ч.
Солнечная энергетика страдает от угольных ТЭС, установили учёные 2 ч.
Apple тестирует производство чипов для iPhone на мощностях Intel 6 ч.
Китайские ИТ-гиганты ускорили переход на отечественные ИИ-ускорители, несмотря на возможное возвращение Nvidia 6 ч.