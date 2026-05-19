Обзор смартфона realme 16 5G: свет мой, зеркальце, скажи

Кажется, что тренд на невесомые смартфоны несколько ослаб – как минимум по состоянию на май 2026-го такие предложения не появляются в непрерывном режиме, как прошлой осенью на волне хайпа от iPhone Air. Тем не менее realme 16 5G позиционируется именно как смартфон для любителей всего тонкого и легкого. В данном случае, правда, надо обязательно добавлять «относительно».

В нем создатели постарались объединить противоположности: визуальное изящество и емкий аккумулятор (7000 мА⋅ч) вместе с характерными для гаджетов бренда прочностью и влагозащитой (IP68/IP69K). При этом внешне realme 16 5G совсем не похож на своих старших собратьев – это еще один пример свободного нейминга, без какой-то фамильной цельности. Да и по характеристикам отстоит от realme 16 Pro и realme 16 Pro+ довольно сильно, в том числе и по аппаратной начинке, – геймерскую направленность прошлогоднего realme 14 5G новинка не подхватывает. Очень любопытно узнать, чем же она вообще собирается завоевывать сердца потенциальных покупателей.

realme 16 5G realme 16 Pro Infinix NOTE 60 Pro Samsung Galaxy A56 HONOR X9d Дисплей 6,57 дюйма, AMOLED, 2372 × 1080 точек (397 ppi); 120 Гц 6,78 дюйма, AMOLED, 2772 × 1272 точки (450 ppi); 144 Гц 6,78 дюйма, AMOLED, 2644 × 1208 точек (429 ppi); 144 Гц 6,7 дюйма, Super AMOLED, 2340 × 1080 точек (385 ppi); 120 Гц 6,79 дюйма, AMOLED, 2640 × 1200 точек (427 ppi); 120 Гц Защитное стекло AGC DT-Star D+ AGC DT star D+ Gorilla Glass 7i Corning Gorilla Glass Victus+ Нет информации Процессор MediaTek Dimensity 6400 Turbo: восемь ядер (2 × ARM Cortex-A76, частота 2,5 ГГц + 6 × ARM Cortex-A55, частота 2,0 ГГц) MediaTek Dimensity 7300 Max: восемь ядер (4 × ARM Cortex-A78, частота 2,5 ГГц + 4 × ARM Cortex-A55, частота 2,0 ГГц) Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4: восемь ядер (1 × ARM Cortex-A720, частота 2,7 ГГц + 3 × ARM Cortex-A720, частота 2,4 ГГц + 4 × ARM Cortex-A520, частота 1,8 ГГц) Samsung Exynos 1580: восемь ядер (1 × ARM Cortex-A720, частота 2,9 ГГц + 3 × ARM Cortex-A720, частота 2,6 ГГц + 4 × ARM Cortex-A520, частота 1,9 ГГц) Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4: восемь ядер (1 × ARM Cortex-A720s, частота 2,3 ГГц + 3 × ARM Cortex-A720s, частота 2,2 ГГц + 4 × ARM Cortex-A520s, частота 1,8 ГГц) Графический контроллер ARM Mali-G57 MC2 Mali-G615 MC2 Adreno 810 Xclipse 540 Adreno 810 Оперативная память 8/12 Гбайт 8/12 Гбайт 8/12 Гбайт 6/8/12 Гбайт 12 Гбайт Флеш-память 128/256 Гбайт 128/256/512 Гбайт 256 Гбайт 128/256 Гбайт 256/512 Гбайт Разъемы USB Type-C USB Type-C USB Type-C USB Type-C USB Type-C Слот для карты памяти Нет Нет Нет Нет Нет SIM-карты 2 × nano-SIM 2 × nano-SIM 2 × nano-SIM 2 × nano-SIM 2 × nano-SIM Сотовая связь 2G GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц GSM 850/900/1800/1900 МГц GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц Сотовая связь 3G HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 850 / 900 / 2100 МГц HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц Сотовая связь 4G LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 71 LTE, нет информации о диапазонах LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 LTE, нет информации о диапазонах Сотовая связь 5G SA/NSA: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA, нет информации о диапазонах SA/NSA/Sub-6: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA, нет информации о диапазонах Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 802.11a/b/g/n/ac/6 802.11 a/b/g/n/ac/6 802.11 a/b/g/n/ac/6 802.11 a/b/g/n/ac/6 Bluetooth 5.3 5.4 5.4 5.3 5.2 NFC Есть Есть Есть Есть Есть Навигация GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo Датчики Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), ИК-порт, сердечного ритма, пульсоксиметр Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Сканер отпечатков пальцев Есть, на экране Есть, на экране Есть, на экране Есть, на экране Есть, на экране Основная камера Одинарный модуль: 50 Мп, ƒ/1,8, фазовый автофокус, оптическая стабилизация, кольцевая светодиодная вспышка Двойной модуль: 200 Мп, ƒ/1,9 + 8 Мп, ƒ/2,2 (расширенный угол + стандартный угол обзора), фазовый автофокус и оптический стабилизатор на главном модуле, четыре светодиодные вспышки Двойной модуль: 50 Мп, ƒ/1,6 + 8 Мп, ƒ/2,2 (расширенный угол + стандартный угол обзора), фазовый автофокус и оптический стабилизатор на главном и телефотомодуле, одинарная светодиодная вспышка Тройной модуль: 50 + 12 + 5 Мп, ƒ/1,7 + ƒ/2,2 + ƒ/2,4 (расширенный угол + стандартный угол обзора + макро), фазовый автофокус и оптический стабилизатор на главной камере, одинарная светодиодная вспышка Двойной модуль, 108 + 5 Мп, ƒ/1,8 + ƒ/2,2 (расширенный угол + стандартный угол обзора), фазовый автофокус с главным модулем, одинарная светодиодная вспышка Фронтальная камера 50 Мп, ƒ/2,4, без автофокуса, без вспышки 50 Мп, ƒ/2,4, без автофокуса, без вспышки 13 Мп, ƒ/2,2, без автофокуса, без вспышки 12 Мп, ƒ/2,2, без автофокуса, без вспышки 16 Мп, ƒ/2,5, без автофокуса, без вспышки Питание Несъемный аккумулятор: 26,6 Вт⋅ч (7000 мА⋅ч, 3,8 В);

зарядка мощностью до 60 Вт Несъемный аккумулятор: 26,6 Вт⋅ч (7000 мА⋅ч, 3,8 В);

зарядка мощностью до 80 Вт Несъемный аккумулятор: 24,7 Вт·ч (6500 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью до 90 Вт Несъемный аккумулятор: 19 Вт·ч (5000 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью 45 Вт (нет в комплекте) Несъемный аккумулятор: 31,54 Вт·ч (8300 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью до 66 Вт Размер 158,3 × 75,1 × 8,1 мм 162,6 × 77,6 × 7,8 мм 162,4 × 77,2 × 7,4 мм 162,2 × 77,5 × 7,4 мм 161,9 × 76,1 × 7,8 мм Масса 183 грамма 192 грамма 202 грамма 198 граммов 193 грамма Защита от воды и пыли IP68/IP69K IP68/IP69K IP64 IP67 IP68/IP69K Операционная система Android 16, оболочка realme UI 7.0 Android 16, оболочка realme UI 7.0 Android 16, оболочка XOS 16 Android 15, оболочка OneUI 7 Android 15, оболочка Magic OS 9 Актуальная цена От 22 000 рублей (на маркетплейсах с доставкой из Китая), от 32 999 рублей (официальная розница) От 23 000 рублей (на маркетплейсах), от 38 999 рублей (официальная розница) От 30 999 рублей От 24 500 рублей (на маркетплейсах), от 32 000 рублей (официальная розница) От 20 700 рублей (на маркетплейсах), от 31 999 рублей (официальная розница)

Напрямую iPhone Air как источник вдохновения realme 16 5G не использует, но все же очевидно, что создатели гаджета ориентировались именно на этот смартфон, а также на Google Pixel. С учетом того, что у realme 16 Pro/Pro+ оформление очень характерное и при этом совсем иное, – очевидно вдвойне.

Правда, ориентация эта заключается не в тонкости с легкостью. Нет, realme 16 5G – гаджет некрупный, но при этом относительно тяжелый и довольно толстый. Толщина – 8,1 мм, вес – 183 грамма. Учитывая, что тут дисплей только на 6,57 дюйма, такие показатели совсем не впечатляют, это нечто среднее по рынку.

Но благодаря тому же небольшому экрану держать в руке realme 16 5G удобно: он не превращается в давно вымершую мечту любого криптозоолога – смартфон, которым можно управлять одной рукой. Но общие ощущения от работы с ним приятные. Да, смартфоны с экранами на 6,5-6,6 дюйма встречаются, но обычно в более высоких ценовых диапазонах, средний класс в основном пытается предлагать стандартизированные большие экраны.

Отсылает к «эйру» и «пикселями» не компактность как таковая, а оформление задней панели с выстроенными в ряд на горизонтальной плашке камерами и сенсорами. Причем плашка эта, в отличие от источников вдохновения дизайнеров realme, почти не выступает над корпусом – уже заслуживает «плюсика в карму».

А вот за тот факт, что из трех окошек внутри плашки только одно – настоящая камера, а еще два – это так называемый вспомогательный датчик (чья помощь, как мы понимаем, камерам современных смартфонов не нужна вовсе) и сенсор неизвестной природы (вероятно – датчик освещения), ставим минус. Чистое эпигонство, промдизайн, лишенный практического смысла. Но есть и необычный элемент, который находится в стороне от блока с «камерами».

Это зеркало, окольцованное вспышкой. Да-да, realme 16 5G предлагает делать селфи на тыльную камеру, глядясь при этом в зеркальце – и используя при необходимости вспышку (которая у фронтальной камеры отсутствует). Необычное решение, придающее realme 16 5G индивидуальности, которой зачастую смартфоны оказываются лишены вовсе.

В остальном корпус гаджета не удивляет: плоские поверхности, пластик в оформлении, скромные цвета – белый или серый. В белом исполнении задняя панель, правда, получила рисунок, который может добавить облику смартфона узнаваемости, но живьем его оценить у меня не было возможности. На тесте оказалась серая версия устройства, весьма скучная по оформлению. При этом корпус защищен от пыли и влаги по стандарту IP68/IP69K – максимальному для смартфонов на сегодняшний день; также обещают повышенную ударопрочность, при этом экран прикрыт стеклом марки AGC DT-Star D+. Бренд малоизвестный, но проблем с излишним сбором царапин или повышенной хрупкостью я не заметил. Такое же стекло, к слову, установлено на realme 16 Pro.

Функциональные элементы привычные: мини-джека нет, имеется маленькая прорезь для вывода звука с разговорного динамика на верхнюю грань. Обе аппаратные клавиши — на правой грани.

В комплекте со смартфоном поставляется чехол из прозрачного силикона.

realme 16 5G работает на базе ОС Android 16 с программной оболочкой realme UI 7.0. Это та же самая программная среда, о которой мы говорили в обзорах двух других номерных смартфонов бренда, но со значительно подрезанными нейросетевыми возможностями.

ИИ-функциональность смартфона realme 16 5G

По сути, на realme 16 5G ИИ-функциональность сосредоточена исключительно в фотогалерее, где можно удалять объекты с фото, повысить резкость, убрать блики, убрать смаз, рисовать на снимке, изменить компоновку фото, изменить лицо (смартфон отыскивает в памяти другие снимки с изображенным на фото человеком и предлагает варианты смены лица на более удачное, причем достаточно точно подстраивает освещение и цвет).

Также имеется встроенный в галерею сервис «Волшебный редактор», который способен поменять освещение, в том числе полностью дорисовав фон вокруг модели, а также стилизовать фото по шаблону (к примеру, обработать в мультяшном стиле). Эти настройки можно сочетать, добиваясь при должной сноровке эффектного результата. А вот инструментов, работающих вне галереи, на realme 16 5G почти нет – доступны только «Мастер игр с ИИ» (не слишком полезная функция помощи в играх) и «Умный цикл с ИИ» (уже более полезная функция быстрого переноса данных между разными сервисами и приложениями.

Интерфейс оболочки realme UI 7.0 на смартфоне realme 16 5G

В остальном можно сказать, что оболочка хорошо выглядит и весьма функциональна. Из недостатков отметим обилие предустановленных приложений и встроенную в некоторые утилиты рекламу. Также спорный момент — панель Hi Assistant, опять же, с рекламной интеграцией рекомендованных приложений, некоторым набором сервисов, виджетов и новостной лентой неизвестного происхождения. При желании панель можно отключить и активировать привычную ленту Google Now.

Система легкая — занимает в памяти 9,7 Гбайт, работает без сбоев. Но вот скорость и гладкость работы невысокие – приложения грузятся довольно долго, смартфон бывает задумчив при переключении между функциями; это, правда, проблема не программная, а аппаратная – мощью realme 16 5G не отличается. Цикл поддержки средний – обещают до трех лет обновления ОС.

Cканер отпечатков пальцев расположен под экраном — для него используется оптический сенсор, который не реагирует на прикосновения влажного или жирного пальца, но в остальном работает качественно: шустро и с хорошим процентом успешных срабатываний. Расположен он близко к нижней кромке экрана, приходится либо придерживать гаджет второй рукой, либо перехватывать устройство в ладони, что чревато опасностью его уронить. При этом имеется тактильный отклик не только при неудачном срабатывании сканера, но также и при подтверждении удачного срабатывания. Продублировать дактилоскопический сенсор можно при помощи системы распознавания лица, которая работает на основе обычной фронтальной камеры.

⇡#Дисплей и звук

В realme 16 5G установлен AMOLED-экран диагональю 6,57 дюйма с разрешением 2372 × 1080 точек. Плотность пикселей — 397 ppi. Для дисплея такой диагонали разрешения Full HD+ вполне достаточно, картинка выглядит гладкой, без выраженной пикселизации.

Частота обновления — до 120 Гц. Но только в определенных приложениях и в интерфейсе системы – в играх выше 60 Гц частота не поднимается. Частота ШИМ-затемнения составляет 2160 Гц — уровень не выдающийся, но мерцание будет досаждать только самым чувствительным к этому пользователям.

Измеренный предельный уровень яркости без программного повышения при автоподстройке (замер проводился в данном случае при неярком естественном освещении) составил 1076 кд/м2. Примерно на уровне realme 16 Pro, в этом поколении компания ставит на свои смартфоны очень яркие панели. Для того чтобы добиться такого уровня в статике, в настройках нужно активировать специальный параметр «повышенная яркость» – без него предельный уровень не превышает 600 кд/м2. Заявлен пик в 4500 кд/м2, но не совсем понятно, зачем бренды указывают такие, заведомо недостижимые, цифры в пресс-материалах. При этом реалистичный динамический уровень — 1400 кд/м2, и этого более чем достаточно, чтобы с гаджетом было комфортно работать при любых условиях освещения. Также добавлю, что дисплей соответствует стандарту HDR10+.

В параметрах дисплея помимо регулировки смены частоты, можно менять шрифты (тип и размер), настраивать темную или светлую тему интерфейса (или установить таймер их включения). Можно регулировать яркость (или включить автоматическую ее настройку — работает она здесь относительно корректно; про режим «повышенной яркости» я упоминал выше). Есть отдельная вкладка с режимами защиты зрения, где можно настраивать расписание этих режимов, регулировать цветовую температуру экрана, текстуру экрана и так далее. Очень удобно, в том числе не только для базовой заботы о зрении, но и для настройки, к примеру, специального режима для чтения электронных книг.

Регулируется и цветопередача дисплея в общих режимах. Есть четыре основные предустановки: «Яркий» (она выставлена по умолчанию), «Естественный», «Кинематографический» и «Великолепный». Имеется и два дополнительных режима цветопередачи, в которых дисплей подстраивается под конкретное выбранное цветовое пространство, sRGB или DCI-P3. Я измерил цветопередачу экрана realme 16 5G в режимах «Яркий», «Естественный» и в формате «Кинематографический». В режиме «Великолепный» цветопередача очень близка к тому, что мы видим при выставленном пресете «Яркий».

В режиме «Яркий» цветовое пространство в точности соответствует охвату DCI-P3. Средняя гамма оттенков серого в норме — 2,21 при стабильных кривых. Цветовая температура чуть выше нормы — в среднем 7 000 К при эталоне 6 500 К. Среднее отклонение DeltaE по расширенной палитре Color Checker (оттенки серого + широкий набор цветовых оттенков) составляет 2,12 (при норме 3 и эталонном значении 2).

В режиме «Естественный» цветовой охват сужается до пространства sRGB, а цвета теплеют, температура в идеале соответствует норме. Гамма тоже идеальна (2,18), а среднее отклонение DeltaE по расширенной палитре Color Checker оказывается в пределах эталонного уровня — 1,20.

В кинематографическом режиме цветовое пространство расширено до DCI-P3, при этом температура держится на эталонном уровне, гамма тоже не меняется относительно режима «Естественный», а среднее отклонение DeltaE по таблице ColorChecker составляет 1,95. Отличный баланс между расширенным цветовым охватом и честностью цветопередачи. При этом в любом режиме экран realme 16 5G проявляет себя отлично, по качеству настройки все в полном порядке.

В realme 16 5G используются стереодинамики, исполненные по «гибридной» схеме, когда в паре с выделенным и расположенным на нижней грани работает разговорный в верхней части фронтальной поверхности. Звук с него при необходимости выводится на верхнюю грань, для чего там предусмотрена небольшая прорезь. Звук громкий, но не самого высокого качества, динамики рядовые. Мини-джека нет, без проводов звук передается по протоколу Bluetooth версии 5.3, из профилей высокого разрешения поддерживается LDAC.

realme 16 5G получил аппаратную платформу MediaTek Dimensity 6400 Turbo. Обольщаться названием нет смысла, это все тот же чипсет-ветеран Helio G99, только с 5G-модемом и другими сигнальными процессорами.

В состав платформы входят два ядра ARM Cortex-A76 с частотой 2,5 ГГц и шесть ядер ARM Cortex-A55 с частотой 2,0 ГГц. Набор инструкций – ARMv8.2-A. Техпроцесс – 6 нм (TSMC). Графическая подсистема — Mali-G57 MP2 частотой 1 ГГц. Есть поддержка API Vulkan 1.3, аппаратное ускорение трассировки лучей не поддерживается. Как можно увидеть уже из перечисления входящих в состав платформы элементов, для 2026 года платформа выглядит несколько несвежей. Тем более для смартфона с официальной ценой выше 30 тысяч рублей.

Результаты синтетических тестов подтверждают очевидное – realme 16 5G уступает всем конкурентам, в том числе и тем, что вышли еще год назад (специально для такого сравнения я взял в графики Samsung Galaxy A56); прошлогодний realme 14 5G с его Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 и вовсе готов дать новинке большую фору. В повседневной жизни то, что здесь стоит не самая быстрая платформа, тоже чувствуется – я уже отмечал выше, что сама по себе система работает не слишком быстро. Некоторой задумчивостью realme 16 5G напоминает скорее смартфон за 15-20 тысяч, чем за 30. Да, на маркетплейсах при выборе доставки из Китая его можно найти сегодня за 22 тысячи рублей, но, даже если отбросить официальные каналы, уровень производительности все равно кажется недостаточным. В играх смартфон выдает стабильные 60 кадров в секунду в соревновательных проектах, на нем можно запустить графически требовательный проект с пониженными настройками – но не более того.

Результаты синтетических тестов realme 16 5G

При этом полностью отсутствуют проблемы, связанные с охлаждением и троттлингом, – корпус минимально греется под нагрузкой, понижение частот в ресурсных тестах не фиксируется.

Смартфон поставляется в Россию исключительно с 8 Гбайт оперативной памяти стандарта LPDDR4x. Накопитель – емкостью 256 Гбайт (стандарт UFS 2.2 – опять же, о быстрой памяти говорить не приходится). Карты памяти не поддерживаются. Оперативную память при этом можно расширить за счет накопителя.

⇡#Связь и беспроводные коммуникации

В realme 16 5G есть 5G-модем, список поддерживаемых диапазонов присутствует в таблице характеристик (набор широкий, но потенциально важного для России 79-го диапазона нет). С LTE порядок – и по скорости, и по набору диапазонов. В смартфоне предусмотрено два слота для карточек стандарта nano-SIM. eSIM не поддерживается. VoLTE есть.

Все необходимые беспроводные модули на месте: Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (да-да, нет Wi-Fi 6, платформа-то совсем не новая!), Bluetooth 5.3, NFC, навигационный модуль с GPS (A-GPS), ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS.

В realme 16 5G установлена, по сути, одна тыльная камера. Есть также вспомогательный модуль, но на него акцента не делается.

В тыльной камере установлен сенсор Sony IMX852 габаритами 1/2,93", размер отдельного пикселя – 0,6 мкм, разрешение – 50 мегапикселей. Используется оптика с эквивалентным фокусным расстоянием 28 мм и светосилой f/1,8; автофокус – фазовый, есть оптический стабилизатор.

По умолчанию эта камера снимает в разрешении 12,5 мегапикселя, но можно переключиться на режим с повышенным разрешением и получить снимки на 50 мегапикселей – реального выигрыша в резкости нет, это исключительно формальность.

В этот раз выдавить из камеры смартфона больше, чем она может физически, инженеры realme пытаться не стали. Мы встречали смартфоны бренда с одинарной камерой, предлагавшие сразу несколько опций по зуму, здесь же она одна-единственная – традиционный (уже) двукратный «гибридный» зум.

И реализован он нормально – при хорошем освещении видны жирные контуры объектов, за счет повышения контурной резкости традиционно пытаются скрасить недостаток естественной детализации, уходящей из-за кропа от полноразмерной картинки. И получается в целом неплохо – изображение выглядит сочно, сбалансированно по цветам и светотени. Но вот в темноте качество картинки проседает очень сильно – даже на небольшом экране смартфона бросается в глаза, что изображение недостаточно резкое. При этом смаз, полностью портящий фотографию, встречается нечасто.

Без масштабирования realme 16 5G снимает уверенно уже не только днем, но и ночью – да, изображение снова «перешарпленное», но картинка не рассыпается, сохраняются детали. Хотя при этом, что интересно, смаз случается даже чуть чаще, чем при съемке с зумом, надо быть аккуратным. Также хочу отметить, что при съемке со стандартным фокусным расстоянием (28 мм в базе, но можно касанием значка выбрать и 35 мм) смартфон иногда может промазать даже в простых по свету ситуациях с экспозицией и выдать слишком бледную картинку. Но по большей части нареканий фото не вызывают.

Помимо опции изменения с минимальным шагом базового фокусного расстояния, есть и возможность выбрать один из двух профилей съемки – «Яркие цвета» (активированный по умолчанию) или «Естественный». Во втором случае цветопередача будет бледнее, почти все снимки для этого обзора я сделал, не меняя профиля, – в режиме «Яркие цвета».

Есть специализированный ночной режим, который работает с обоими фокусными расстояниями. Включать его принудительно не обязательно – в основном режиме он активируется по умолчанию, если смартфон ощущает недостаток освещения (вполне корректно). Но при активации специального параметра гаджет берет более длинную «выдержку» (по факту – длину серии снимков с различной экспозицией) и меняет изображение более заметно. Прибавляется яркость, лучше прописываются детали ярко освещенных объектов, изображение в затененных местах становится более различимым. Но также снимки становятся еще более «перешарпленными», хотя в этом и так нет недостатка. При съемке с зумом переключаться в режим «Ночь» я не рекомендую, детали «сыпятся» уж слишком откровенно.

Также при ночной съемке доступны специальные фильтры, умно тонирующие кадр и меняющие общее настроение картинки. Их тут четыре, примеры – выше.

Пример съемки со встроенными фильтрами

Есть и традиционные фильтры, не только ночные. И вот тут уже изобилие – базовых фильтров сразу 19, для примера мы завели галерею. Также стоит сказать, что имеются и характерные для смартфонов бренда режимы «Мягкий свет», которые добавляют эффект мягкой фокусировки или дополнительного свечения.

И в первую очередь эти световые эффекты хочется применить при съемке портретов, где они наиболее уместны. Помимо эффектов «Мягкий свет» также доступны и все фильтры, есть размытие заднего плана и регулируемая по степени воздействия ретушь. Но доступно только одно фокусное расстояние, из-за чего портреты крупным планом несколько страдают – пространственные искажения велики. Портретный режим на realme 16 5G подойдет только для съемки ростовых или поясных планов. Качество съемки неплохое, хотя картинка в целом шумновата и не слишком детализирована. При этом размытие осуществляется достаточно корректно – разве что иногда при съемке как раз ростовых портретов смартфон «забывает» размыть задний план.

Стоит сказать и про режим «Пейзаж с ИИ» — формально еще одно место приложения нейросетей в софте realme 16 5G. Но в реальности понять, что именно тут исполняет искусственный интеллект, невозможно. По сути, это просто стандартная съемка, но с более насыщенными, теплыми цветами и в формате 16:9.

Интерфейс приложения камеры realme 16 5G

Логика интерфейса вполне понятная, разве что стоит сказать про неочевидные «Интеллектуальные сценарии» для съемки со специфическим освещением (на вечеринках, концертах, на закате, а также при съемке фейерверков) – они спрятаны во вкладке, которую можно достать, коснувшись стрелочки на обозначении режима «Фото». Добавлю, что помимо фильтров и световых эффектов тут немало и дополнительных режимов съемки – например, режим «Атмосфера» для быстрой условно репортажной съемки на улице с минимальной постобработкой и дополнительными ручными настройками (с возможностью переключиться в ручной режим и/или снимать в формате RAW), режим «Сдвиг/Уклон», симулирующий оптику с эффектом tilt-shift, возможность съемки под водой и так далее.

Галерея снимков realme 16 5G

realme 16 5G снимает видео в разрешении до Full HD с частотой до 30 кадров в секунду. И тут уже не хочется устраивать заплывы в мир позиционирования смартфона и ценовой диапазон – официальный или неофициальный. Отсутствие 4K и частоты 60 кадров в секунду для любого смартфона класса выше ультрабюджетного сегодня выглядит слабо. Есть возможность съемки видео с фильтрами (в Full HD) или искусственным размытием фона (в 720p). Также имеется опция замедленной съемки с частотой до 120 кадров в секунду (в 720p). В процессе съемки можно переключаться между основным фокусным расстоянием и двукратным зумом (здесь – программным, конечно). Ни по количеству опций, ни по качеству съемки видеосъемка на realme 16 5G не смотрится хорошо.

Фронтальная камера в realme 16 5G та же, что и в realme 16 Pro. В ней, судя по всему, используется сенсор OmniVision OV50D разрешением 50 мегапикселей и габаритами 1/2,88" (0,61 мкм), даже крупнее, чем на тыльной камере. Оптика – с ЭФР 22 мм, светосилой ƒ/2,4, без автофокуса и стабилизации. Вспышки нет. При съемке доступны два фокусных расстояния. Есть ретушь, в наличии тот же набор фильтров и сценариев освещения, что и при съемке на тыльный модуль. Качество – очень высокое, количество опций впечатляет. И видео можно снимать с частотой до 60 кадров в секунду, удивительное дело (пусть и в Full HD-разрешении).

Вообще, это тот самый редчайший случай, когда фронтальная камера кажется лучше тыльной – по целому ряду параметров. И, что удивительно, именно здесь производитель предлагает пользоваться для селфи камерой тыльной – благодаря использованию того самого зеркальца. И я не вижу в этом смысла сразу по нескольким причинам: жесты смартфон распознавать должен, но не распознает (хорошо, легко можно использовать для спуска клавишу регулировки громкости); качество съемки днем не будет лучше (хорошо, ночью тыльный модуль снимает заметно более качественно, и вспышки нет); если смотреться в зеркало, а не в объектив, фото выглядит несколько странно. Так что зеркало здесь кажется исключительно маркетинговым инструментом, а не реально важной опцией для любителей автопортретов.

В realme 16 5G установлен кремний-углеродный аккумулятор емкостью 26,6 Вт⋅ч (7000 мА⋅ч, 3,8 В) с графитовыми ячейками. И вот такая емкость при умеренных габаритах и массе уже реально может впечатлить. Логично, что и держит заряд смартфон очень здорово – повышенная емкость батареи подкрепляется не слишком крупным экраном и не требовательной аппаратной платформой. Раз в три дня заряжать, как realme P4 Power, не получится, но раз в полтора-два дня (если пользоваться им не слишком активно) – вполне.

В нашем тесте с воспроизведением Full HD-видео на максимальной яркости, с включенным Wi-Fi, realme 16 5G продержался почти 23 часа — результат хороший, но даже немного ниже ожидаемого, с учетом всех вводных.

В комплекте со смартфоном идет зарядное устройство мощностью 60 Вт, с помощью которого полностью смартфон заряжается за 1 час 15 минут. Беспроводная зарядка не поддерживается, нет, как ни странно, и обратной проводной зарядки (которая смотрелась бы тут предельно логично при столь емкой батарее). Из опций можно отметить только возможность прямого питания от розетки в обход батареи, что снижает нагрев смартфона при долгих игровых сессиях. Также производитель заявляет об особом алгоритме Titan Long-Life, за счет которого батарея медленно деградирует, сохраняя до 80% изначальной ёмкости после 1600 циклов зарядки.

realme 16 5G несколько проваливается между классами со своим двояким позиционированием. С одной стороны – это, очевидно, имиджевый смартфон, легкий, компактный, с зеркальцем (фактически бесполезным, но сам факт его присутствия уже определяет целевую аудиторию – преимущественно женскую). С другой – оформлен он довольно скучно, цвета неяркие, а ключевыми его потребительскими характеристиками оказывается действительно впечатляющая автономность, прочность и отличная фронтальная камера (хотя зеркало, казалось бы, намекает, что ее можно игнорировать).

В итоге выглядит так, будто realme 16 5G способен привлечь в первую (и, пожалуй, единственную) очередь тех, кто ищет в нижнем среднем классе наиболее компактный, но при этом не сильно проседающий по основным характеристикам смартфон – у большинства недорогих «слимов» и «эйров» он выигрывает по автономности и той самой прочности буквально в одну калитку. И одиночная (неплохая, но далеко не выдающаяся) камера на их фоне смотрится уже не слабо, а вполне нормально. При этом надо учитывать, что это именно просто удобный смартфон, не ставящий рекордов по легкости или тонкости и берущий свое во многом благодаря экрану не самой большой диагонали.

Достоинства:

корпус компактный и легкий с учетом емкости батареи;

смартфон прочный и защищенный по стандарту IP68/IP69К;

очень яркий и превосходно настроенный AMOLED-дисплей с поддержкой частоты 120 Гц;

неплохое качество съемки на главную камеру со стандартным фокусным расстоянием;

зеркальце, дающее опцию съемки селфи на тыльную камеру;

очень качественная фронтальная камера;

отличная автономность + относительно быстрая зарядка;

стереодинамики.

Недостатки: