SpaceX Dragon доставил на МКС очередную партию грузов и оборудования

Космический аппарат SpaceX Dragon в рамках 34-й миссии доставил на МКС различные грузы и оборудование, пристыковавшись к станции в автоматическом режиме в 13:37 по московскому времени в минувшее воскресенье. Капсула Dragon была запущена на орбиту при помощи ракеты Falcon 9 с мыса Канаверал в минувшую пятницу.

Источник изображения: SpaceX

Астронавт NASA Джек Хэтэуэй (Jack Hathaway) и астронавт ESA Софи Адено (Sophie Adenot) наблюдали за процессом стыковки SpaceX Dragon из специального отсека МКС. Они вместе со своими соседями по станции потратят следующие несколько недель на распаковку грузов и оборудования общей массой почти 3 тонны, а также на подготовку грузов для обратного рейса на Землю, который состоится в середине июня.

Среди научных экспериментов, оборудование для проведения которых было доставлено на МКС, будут связанные с имитацией невесомости в условиях Земли, поиск новых методов лечение остеопороза на примере костного каркаса, изготовленного из дерева, а также эксперимент по изучению влияния условий нахождения в космосе на эритроциты и клетки селезёнки. На МКС также было доставлено оборудование, позволяющее следить за поведение заряженных частиц на земной орбите, а также оценивать их влияние на электросети и спутниковую связь. Участники экспедиции будут изучать историю образования планет, а также с помощью нового прибора проводить точные измерения отражённого Землёй и Луной солнечного света.

Теги: spacex, мкс, космос
