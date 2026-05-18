Критики вынесли вердикт Zero Parades: For Dead Spies — шпионской RPG, которая боится выйти из тени Disco Elysium

В преддверии скорого релиза первых оценок западных критиков удостоилась психоделическая шпионская ролевая игра Zero Parades: For Dead Spies от студии ZA/UM, известной по культовому детективу Disco Elysium.

Источник изображений: ZA/UM

На сайте агрегатора Metacritic собралось уже более 20 обзоров Zero Parades: For Dead Spies со средней оценкой 84 % (PC). На OpenCritic рейтинг пока не сформировался из-за нехватки рецензий от ведущих изданий.

Таким образом, Zero Parades получила оценки ниже, чем Disco Elysium — культовый детектив опередил последовательницу на релизе и оригинальной игры (91 % на Metacritic), и расширенного издания The Final Cut (97 % на PC).

Игрокам достаётся роль гениальной шпионки с тяжёлым прошлым Хершел Уилк по прозвищу Каскад

Рецензенты похвалили захватывающий шпионский триллер, высокое качество сценария, харизматичных персонажей, разветвлённость диалогов и квестов, несколько интересных геймплейных решений и самобытный визуальный стиль.

В минусы игре записали отсутствие по-настоящему свежих идей, слабое начало, неумелое введение в геймплейные системы, разночтения между озвучкой и субтитрами, невыразительную музыку и проблемы с производительностью.

Многие элементы Zero Parades покажутся фанатам Disco Elysium знакомыми

Критики сходятся во мнении, что Zero Parades: For Dead Spies получилась крепкой RPG, которая боится выйти из тени своего именитого предшественника. Несмотря на это, новинка однозначно заслуживает внимания любителей жанра.

Zero Parades: For Dead Spies поступит в продажу 21 мая для ПК (Steam, GOG, Epic Games Store) по цене $40, а к концу 2026 года доберётся до PS5. Заявлен текстовый перевод на русский язык.

Теги: zero parades: for dead spies, za/um, ролевая игра
