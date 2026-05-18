«Билайн» запустил тестирование 5G в 11 городах России

Оператор «Билайн» объявил о модернизации своей инфраструктуры для поддержки 5G и запуске тестирования сотовой связи пятого поколения. С 18 мая пользователи в 11 городах России увидят на смартфонах индикацию 5G, а название сети изменится на «bee.test.5G». В компании подчёркивают, что проект ориентирован прежде всего на подготовку корпоративной инфраструктуры к внедрению сервисов нового поколения.

На первом этапе индикация 5G появится в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Калининграде, Биробиджане, Благовещенске, Южно-Сахалинске, Якутске, Петропавловске-Камчатском, Грозном и Черкесске. Позже географию тестирования планируется расширить.

В «Билайне» отмечают, что запуск тестирования стал возможен после модернизации ядра сети. Обновлённая инфраструктура позволяет использовать существующее оборудование, обеспечить совместимость устройств с 5G и подготовить сеть к дальнейшему масштабированию после решения вопросов с выделением частот.

Для бизнеса сети пятого поколения рассматриваются как основа для развития промышленного интернета вещей, интеллектуальной логистики, систем видеонаблюдения и видеоаналитики, беспилотных решений, AR/VR-сервисов и удалённого управления оборудованием. При этом оператор подчёркивает, что нынешний этап носит подготовительный характер: скорость передачи данных и зона покрытия пока останутся прежними.

Индикация 5G будет активироваться автоматически и не потребует дополнительных действий от клиентов. В компании считают, что это позволит корпоративным заказчикам заранее проверить готовность смартфонов сотрудников и другого оборудования к работе в сетях нового поколения.

В «Билайне» подчеркнули, что интеграция 5G-готовности в существующую инфраструктуру не потребует от бизнеса дополнительных затрат на подключение. Это позволит компаниям заранее адаптировать парк мобильных устройств и цифровые сервисы под будущий переход на сети нового поколения. Для клиентов с устройствами без поддержки 5G оператор также запускает программу обновления смартфонов по trade-in. Она должна помочь компаниям обновить корпоративный парк смартфонов перед будущим переходом на новый стандарт связи.

Директор по корпоративному бизнесу «Билайна» Максим Зайков заявил, что тестирование 5G станет «инвестицией в будущее цифровой экономики» и создаст основу для сервисов, которым необходимы высокая скорость передачи данных, минимальные задержки и стабильное соединение.