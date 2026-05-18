WD выпустила HDD, защищённые от хакеров будущего с квантовыми компьютерами

Компания WD анонсировала серию жёстких дисков UltraSMR Ultrastar DC HC6100 с технологией постквантовой криптографии (PQC) для предотвращения атак по принципу «собери сейчас, расшифруй позже» (HNDL), при которых злоумышленники могут красть зашифрованные данные уже сегодня, чтобы взломать их, когда квантовые компьютеры станут более совершенными.

Под постквантовой криптографией понимается направление в кибербезопасности, которое разрабатывает и внедряет алгоритмы, устойчивые к атакам квантовых компьютеров. В отличие от классической криптографии, основанной на сложности факторизации больших чисел (RSA) или вычисления логарифмов на эллиптических кривых (ECC), постквантовые алгоритмы строятся на математических задачах, которые остаются сложными даже для квантовых вычислений. Как пишет Blocks & Files, такие поставщики, как Cohesity, Commvault, NetApp и Quantum, уже выпустили продукты с новыми алгоритмами шифрования, чтобы предотвратить подобные атаки. WD решила не оставаться в стороне. По словам компании, в новых приводах UltraSMR Ultrastar DC HC6100 используются алгоритмы ML-DSA-87, одобренные NIST, для защиты целостности встроенного ПО и цепочки доверия к устройству, «а не просто для шифрования данных в состоянии покоя».

В своём пресс-релизе WD отмечает, что атаки типа HNDL представляют собой современную угрозу. Сегодня злоумышленники могут собирать зашифрованные или подписанные данные с намерением расшифровать их или подделать подписи безопасности, как только появятся квантовые компьютеры, способные это сделать. В WD считают, что организации должны начать готовиться к внедрению квантово-устойчивой безопасности уже сегодня.

WD выделяет следующие ключевые особенности PQC в составе UltraSMR Ultrastar DC HC6100:

Выбор алгоритма ML-DSA-87 (NIST FIPS 204) для подписи кода с высокой степенью надежности и двойной подписью с использованием RSA-3072, сочетающего проверенные и новые криптографические стандарты для обеспечения надежной и устойчивой защиты.

Готовность к инфраструктуре открытых ключей (PKI) с поддержкой PQC и рабочих процессов аппаратного модуля безопасности (HSM), развернутых для поддержки выдачи ключей, ротации и управления жизненным циклом.

Непрерывность работы — защита от двойной подписи и отката, разработанная для поддержки развертывания в различных системах без сбоев в текущей работе.

WD не сообщает о ёмкости анонсированных накопителей UltraSMR Ultrastar DC HC6100, скорости последовательной передачи данных, оценке рабочей нагрузки и размере кеш-памяти.

«По мере накопления ценных и важных с точки зрения перспектив данных, получаемых с помощью искусственного интеллекта, обеспечение их безопасности в будущем станет обязательным. Квантовые вычисления — одна из самых значимых технологических революций нашего времени, и она происходит быстрее, чем многие организации ожидают. Архитектуры безопасности, которые защищали корпоративные хранилища данных на протяжении более десяти лет, должны будут эволюционировать. Интеграция постквантовой криптографии в наши накопители корпоративного класса Ultrastar — это часть нашей работы по оказанию помощи клиентам в борьбе с угрозами, которые уже существуют в виде HNDL-атак. Сегодня, следуя стандартам Национального института стандартов и технологий США (NIST) и CNSA 2.0, мы помогаем предприятиям создать понятную и простую в реализации инфраструктуру хранения данных, защищенную от квантовых атак», — прокомментировал анонс жёстких дисков UltraSMR Ultrastar DC HC6100 с системой постквантового шифрования технический директор и старший вице-президент компании WD Сяодун (Карл) Че (Xiaodong (Carl) Che).