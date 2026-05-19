Google начала масштабное обновление иконок для своих сервисов — они станут более индивидуальными

Компания Google запустила глобальное обновление дизайна иконок для своих фирменных сервисов, отказавшись от спорного дизайна пятилетней давности. Новые значки помогут улучшить их восприятие и быстрее различать, к какому приложению они относятся.

Источник изображений: engadget.com

Масштабное развёртывание началось всего за день до старта ежегодной конференции разработчиков Google I/O. По сообщению ресурса Engadget, новые значки уже появились в меню переключения приложений веб-версии почты Gmail, а также в некоторых клиентах для мобильных устройств Apple. Несмотря на старт обновления, изменения пока применились не везде. Например, при переходе в «Google Диск» или «Google Календарь» многие пользователи всё ещё видят старый дизайн.

Напомним, около пяти лет назад Google унифицировала внешний вид своих продуктов, заменив уникальные логотипы на контурные изображения, состоящие из четырёх главных цветов компании. Но эти изменения подверглись в интернете критике из-за потери индивидуальности, в результате чего логотипы приложений стало трудно отличать друг от друга.

Первым шагом к исправлению ситуации стало обновление иконки «Google Карт» несколько месяцев назад, которая получила дополнительный визуальный объём при сохранении привычной палитры. Текущие значки продолжат эту тенденцию, перекликаясь также по стилистике с обновлёнными 3D-эмодзи, которые Google представила на прошлой неделе в рамках анонса Android 17.

Ожидается, что дополнительные подробности масштабного визуального обновления компания раскроет в ходе предстоящего мероприятия I/O.

Теги: google, android, иконки
