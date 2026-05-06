Google проведёт 12 мая мероприятие Android Show I/O Edition — там расскажут об Android 17 и, вероятно, об Aluminium OS

Google официально объявила о проведении мероприятия Android Show I/O Edition 2026 — оно состоится 12 мая в 10:00 по Тихоокеанскому времени (20:00 мск). Как ожидается, компания сделает ряд важных объявлений о том, что ждёт Android в будущем.

Источник изображения: android.com

Формат Android Show возник в минувшем году — это прелюдия к основной конференции Google I/O 2026, которая откроется ровно неделю спустя, 19 мая в 10:00 (20:00 мск). В прошлом году мероприятие Android Show вёл президент по экосистеме Android Самир Самат (Sameer Samat). Google не уточнила, что именно анонсирует, но пообещала пояснить, почему этот год станет «одним из важнейших для Android».

Сейчас на стадии доработки находится Android 17, который выйдет в июне, и Google может раскрыть некоторые ранее неизвестные функции обновлённой системы. Интересующаяся технологическими новинками аудитория ожидает новостей о проекте Google Aluminium OS — о слиянии ChromeOS и Android. Ранее стало известно, что Samsung готовит на этой платформе ноутбуки в бюджетной, средней и флагманской категориях — едва ли Google представит их на данном мероприятии, но может подробнее рассказать об этой платформе, например, об интеграции с Gemini. И раскрыть её официальное название, потому что Aluminium OS больше похоже на кодовое имя.

Таким образом, компания закрепила отделение анонсов Android от основной конференции Google I/O и уже во второй раз проведёт отдельную презентацию, посвящённую мобильной платформе. Теперь её новые функции не затеряются в потоке анонсов в области искусственного интеллекта.

Теги: google, android, презентация
