Конференция Apple для разработчиков WWDC начнётся 8 июня, уделив особое внимание искусственному интеллекту

Компания Apple проведёт ежегодную Всемирную конференцию разработчиков (WWDC) с 8 по 12 июня. Главным событием станет презентация новых версий операционных систем и достижений компании в области искусственного интеллекта.

Как сообщается в блоге компании, мероприятие стартует 8 июня с традиционной основной презентации в программе Keynote, которая начнётся в 10:00 по тихоокеанскому времени (20:00 мск), и сессии для разработчиков Platforms State of the Union, запланированной на 13:00 (23:00 мск). На них компания раскроет подробности о новых функциях, API и технологиях для своих платформ. Более тысячи разработчиков, дизайнеров и студентов приглашены в комплекс Apple Park, чтобы лично поучаствовать в мероприятиях первого дня конференции, 8 июня.

Для онлайн-участников компания подготовила масштабную обучающую программу, которая продлится до конца недели. Разработчикам будут доступны более ста новых видеосессий с участием инженеров и дизайнеров Apple, посвящённых программированию и дизайну. Кроме того, со вторника по пятницу пройдут часовые групповые онлайн-лаборатории, на которых участники смогут задать вопросы об Apple Intelligence, играм, графике и машинном обучении.

Параллельно с открытием конференции объявлено о 36 финалистах премии Apple Design Awards в шести номинациях, среди которых — доступность интерфейсов для всех категорий пользователей и социальная значимость проектов. Также организаторы отметили достижения молодёжи, выбрав 350 лауреатов конкурса Swift Student Challenge. Пятьдесят лучших студентов из их числа получили приглашение посетить штаб-квартиру в Купертино на три дня в период проведения WWDC.

Трансляции главных выступлений будут доступны на официальном сайте компании, в приложении Apple TV и на YouTube. Специализированный контент и видеосессии разместят на портале и в приложении Apple Developer. Следить за ходом конференции также можно будет через платформы LinkedIn, WeChat и bilibili.

