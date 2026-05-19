Компактный планшет Huawei MatePad Mini стал доступен для предзаказа в России

В России открыт предзаказ на новый планшет Huawei MatePad Mini с 8,8-дюймовым OLED-экраном, который может использоваться как для работы, так и для развлечений, творчества или учёбы. Планшет отличается компактными размерами, тонким корпусом, толщиной всего 5,1 мм и небольшим весом, составляющим 255 г.

OLED-экран планшета поддерживает разрешение 2,5K при плотности пикселей 343 ppi с частотой обновления 120 Гц, широким цветовым охватом P3 и пиковой яркостью 1800 кд/м2. Версия с технологией PaperMatte, имитирующей благодаря нанотравлению текстуру бумаги наряду с отсутствии бликов, обеспечивает повышенный комфорт при длительном чтении и рукописном вводе. Благодаря тонким рамкам шириной всего 2,99 мм обеспечивается полезная площадь до 92 %. Соотношение сторон экрана составляет 16:10.

Фронтальная 32-мегапиксельная камера и основная с разрешением 50 мегапикселей с интеллектуальной обработкой изображения обеспечивают высокое качество снимков, а также изображения в ходе видеоконференций.

Планшет оснащён батарей с кремниевым анодом ёмкостью 6400 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки Huawei SuperCharge, обеспечивающей восполнение заряда всего за 60 минут. Ёмкости батареи достаточно для воспроизведения видео в течение до 15,5 часа.

Корпус планшета, изготовленный из авиационной стали и магниевого сплава, отличается высокой прочностью. Предлагаемый для устройства классический чехол-книжка имеет крепление для стилуса, подставку под планшет и съёмный внутренний чехол.

Huawei MatePad Mini поддерживает инструменты для заметок, рукописного ввода и работы с документами и совместим с фирменными аксессуарами Huawei.

Планшет предлагается в цветах «зелёный шалфей» и «графитовый чёрный». В период предзаказа, который продлится с 19 по 26 мая, Huawei MatePad Mini версия PaperMatte в конфигурации памяти 12/256 Гбайт («зелёный шалфей»/«графитовый чёрный») обойдётся в 47 990 руб. Стоимость модели в конфигурации памяти 8/256 Гбайт («графитовый черный») составит 41 990 руб. Чехол-книжку можно будет приобрести немного позже за 4990 руб.