Спутниковый интернет Starlink подорожал на $5–10

Starlink начала объявлять абонентам в США и в других странах о повышении цен. Тарифы Residential и Roam, а также услуга приостановки обслуживания Standby Mode подорожали на величину от $5 до $10. В США эти цены уже появились на сайте провайдера — новых клиентов подключают уже по ним.

Без изменений остался пока свежий тариф Roam 300 Гбайт — те же $80 в месяц. Для существующих абонентов новые расценки вступят в силу 18 июня или позже, предупредил их Starlink в электронном письме. Непопулярную меру провайдер объяснил тем, что не повышал цен с 2023 года, когда тариф Residential подорожал для некоторых пользователей до $120.

«Для большинства клиентов тарифного плана Residential цены в последние несколько лет оставались неизменными, и высокий спрос на Starlink отражает ценность, которую клиенты по-прежнему видят в этом сервисе. Корректировка помогает подержать постоянные улучшения и вложения в доступные высокоскоростные продукты и услуги по мере роста операционных расходов по всему миру. SpaceX готовится предложить гигабитные скорости на спутниках нового поколения», — сообщил оператор клиентам.

Абоненты и партнёры Starlink уже выразили недовольство повышением цен и предупредили о возможных последствиях. Так, услуга Standby Mode, позволяющая приостановить обслуживание без разрыва контракта подорожала вдвое. Есть мнение, что некоторые абоненты начнут возвращать оператору компактные тарелки Starlink Mini, которые компания выдавала по программе бесплатной аренды — в США такие антенны могут использоваться только с тарифами Roam или Standby. Новые цены уже появились для абонентов в Австралии и Канаде. Примечательно, что недавно компания снизила расценки на бизнес-тарифы Local Priority.