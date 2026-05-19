«Сбер» в следующем году собрался выпустить собственный мессенджер — с чатами, звонками, видео, почтой, календарём, задачами и GigaChat

«Сбер» планирует запустить в 2027 году собственную коммуникационную платформу. Как ожидается, её тестирование завершат до конца этого года. Платформа объединит чаты, звонки, видеоконференции, почту, календари встреч, задачи и встроенного ИИ-помощника на базе «ГигаЧата». Об этом сообщил «Коммерсанту» старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Кирилл Меньшов.

В «Сбере» полагают, что за два-три года сервис может занять 20–25 % рынка платформ для бизнес-коммуникаций и совместной работы. Также в компании сообщили, что его можно будет развернуть в облаке или на собственной ИТ-инфраструктуре. По оценкам Меньшова, рынок коммуникационных решений, ПО и оборудования для него через три года может приблизиться к 190 млрд руб.

Директор по развитию HRM-платформы K-Team (входит ГК «КОРУС Консалтинг») Антон Бобров назвал вполне логичным решение «Сбера» выйти на рынок коммуникационных платформ, так как у компании есть бренд, доверие крупного бизнеса и инфраструктура. Он также предупредил, что платформе «Сбера» предстоит конкурировать за «место под солнцем» с решениями других игроков, укрепивших позиции после ухода Microsoft Teams и ограничений работы иностранных сервисов. По данным J’son & Partners, лидеры рынка в I полугодии 2025 года показали заметный рост: МТС — на 73 %, VK Tech — на 48 %, «Яндекс 360» — на 32 %.

Вместе с тем некоторые эксперты считают, что, универсального решения на рынке пока нет. В частности, партнёр практики «Цифровая трансформация» Strategy Partners Сергей Кудряшов заявил, что российский рынок корпоративных коммуникаций уже сформировался по объёмам, но не по архитектуре: российского аналога Microsoft Teams, Google Workspace или Slack пока нет.

Бобров считает одной из причин выхода компании на этот рынок замедление Telegram, использовавшегося бизнесом для коммуникаций. Планы «Сбера» занять до четверти рынка через несколько лет он назвал амбициозными, но не фантастическими, при условии, если «Сбер» будет заходить на рынок через крупных корпоративных клиентов и экосистемные продажи. Вместе с тем органически забрать четверть рынка будет сложно: у многих компаний уже есть внедрённые сервисы, интегрированные с ИТ-инфраструктурой, своя ИБ-политика и определённый пользовательский опыт, добавил эксперт.

Теги: сбер, мессенджер, россия, управление предприятием, коммуникации
