Xbox открыла портал Xbox Player Voice для сбора отзывов — игроки требуют эксклюзивы и бесплатный мультиплеер

Американский платформодержатель Xbox под руководством нового генерального директора Аши Шармы (Asha Sharma) объявил о запуске портала Xbox Player Voice, который позволит компании чётче слышать пожелания игроков.

Как можно догадаться по названию, Xbox Player Voice предназначен для сбора пользовательских отзывов. По словам компании, ресурс также позволит привлечь к обратной связи игроков больше внимания.

«Сегодня мы представляем Xbox Player Voice — новую платформу для сбора ваших отзывов и повышения их видимости. Цель проста: сделать легче обмен мнениями и отслеживание их обработки», — заверили в Xbox.

Пользователи Xbox Player Voice могут делиться опытом использования Xbox, следить за статусом и обновлениями своего отзыва (получен, просмотрен), а также «получать более чёткую картину того, как ваше мнение формирует будущее Xbox».

Первые пожелания не заставили себя долго ждать: самыми популярными темами на Xbox Player Voice стали возвращение эксклюзивов (6,2 тыс. голосов), обратная совместимость (4,6 тыс.) и бесплатный мультиплеер (4,3 тыс.).

В Xbox подчёркивают, что не все отзывы на Xbox Player Voice обязательно приведут к введению новых функций или изменениям политики платформы: «Разработка крупной глобальной платформы требует учёта множества вводных данных».

Команда Xbox также заверила, что со временем Xbox Player Voice будет эволюционировать. Запуск платформы — первый шаг к тому, чтобы сделать процесс сбора обратной связи проще и понятнее.

